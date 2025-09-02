1 órája
Hatalmas csapást mért a műkörmösökre a hétfőn életbe lépett szabály – szakértő mondja el az okát
Nincs alapanyag, amivel dolgozzanak, mert az eddigi készleteiket hétfőtől nem használhatják – erre panaszkodnak a műkörmösök. A TPO tartalmú készítményekkel kapcsolatosan már két éve megszületett az EU-s döntés. Akkor mi okozza a káoszt? Erről beszélgettünk szakemberrel.
Áll a bál a műkörmös világban, egy uniós jogszabály ugyanis feje tetejére állította az iparágat. Egy 2023 októberében alkotott rendelet értelmében TPO tartalmú kozmetikumot 2025. szeptember 1-jét követően nem lehet forgalomba hozni és árusítani az Európai Unióban. Bár a jogszabály közel két évvel ezelőtt született, hétfői életbe lépése mégis hatalmas káoszt okozott a műkörmösök körében, sok kisvállalkozónál azt eredményezte, hogy alig van géllakjuk, amivel dolgozni tudnának. De miért vannak üres polcok a szépségszalonokban és mi okozta ezt a hirtelen összeomlást? Erről beszélgettünk Magyarország egyik legnagyobb műköröm alapanyag gyártó és forgalmazó cégének, a szegedi Mystic Nails Hungary Kft. ügyvezetőjével.
Egészségre káros anyagot vontak ki a műkörmös piacról
A TPO egy fotómegkötő anyag, ami azért volt felelős, hogy a termékek UV fényre megkössenek. Nagyon szerették a gyártók, mert széles UV spektrumon köt, vagyis szinte mindenféle lámpával kompatibilis és sok más anyaggal szemben nem sárgítja az anyagot kötés után. Azonban ezt az összetevőt is átsorolták azok közé, amelyek károsíthatják az egészséget, ezért használatát betiltották az Unióban
– beszélt az ügy hátteréről Gyimesi László.
A szegedi cégvezető kiemelte: nagyon hasznos és fontos, hogy létezik a CPNP, azaz a kozmetikai termékek bejelentő portálja, mert ez hivatott biztosítani – többek között – hogy az Unióban forgalomba helyezett kozmetikumok véletlenül se tartalmazzanak egészségre káros, tiltott összetevőket. Már ha be van jelentve az adott termék a CPNP-be.
Ugyanis sok összetevő rákkeltő, mutagén vagy termékenységet veszélyeztető, ugyanakkor az ázsiai piacról akár ilyen tartalmú termékek is ellenőrzés és persze CPNP regisztráció nélkül, tömegével kerülnek be az országba, egy-egy – a szabályokra fittyen hányó – importőr által, vagy akár direkt módon, hiszen kisvállalkozók, magánszemélyek is megrendelhetik az interneten. Mi két éve indítottunk egy Biztonságos Műköröm Alapanyagok programot, melyben bárki kérheti tőlünk, hogy ezen a portálon ellenőrizzük le az általa használt készítményeket. Mi ugyanis gyártóként hozzáférünk a CPNP-hez, mivel minden termékünket itt kell regisztráltatni, de mások számára az adatbázis nem nyilvános. A többszáz hozzánk érkezett lekérdezési kérés eredménye, hogy a műköröm alapanyagoknak csupán egyharmada volt olyan, ami valóban szerepelt a CPNP-ben, vagyis csak engedélyezett összetevőket tartalmaz. A maradék 70 százaléknak nyoma sincs az Uniós adatbázisban, így aztán azt sem lehet tudni, hogy valóban nem tartalmaznak-e semmilyen veszélyes összetevőt
– vázolta a szörnyű statisztikát.
Az unióban minden ország félreértette a TPO-s jogszabályt
A műkörmöt viselők egészségét védi tehát a TPO betiltása is, hiszen ma már bizonyított, hogy a körömlemezen keresztül is fel tudnak szívódni a káros anyagok. A jogszabályt azonban sokáig mindenki félreértelmezte.
A szakma számára nagyjából 2024 elején derült ki, hogy 2025. szeptember 1. után tilos TPO tartalmú termékeket piacra helyezni, életszerűtlennek tűnt azonban, hogy egy olyan termék esetében, ami több mint 30 hónapig megőrzi minőségét, ilyen rövid határidejű kivonást írjanak elő a körmös szalonokban való felhasználás vonatkozásában is. Így azt feltételezte minden gyártó, hogy csak nekik kell átállniuk és szeptember 1. után már nem adhatnak el TPO-s termékeket. De én nem szeretek feltételezésekre hagyatkozni, ezért feltettem a kérdést az Európai Bizottságnak és a CPNP-nek, hogy ugye a már megvásárolt TPO-s termékeket a műkörmösök majd még elhasználhatják a határidő után is, mivel a megerősítő választ egy áprilisi szakmai rendezvényen az előadásomban meg akartam osztani. Mindkét uniós szerv azonban nemmel válaszolt
– idézte fel Gyimesi László a pillanatot, amikor egyértelművé vált számára: nagyon nagy baj közeleg.
A szegedi üzletember adott 4 hónap előnyt a magyar piacnak
A Mystic Nails tulajdonosa megjegyezte: mivel ez az információ csak nála állt rendelkezésre, megtehette volna üzletemberként azt is, hogy a saját TPO-s készleteit csendben, akciósan kiárusítja a körmösöknek, hiszen ekkor még sem a versenytársak, sem a műkörmösök nem tudták, hogy a tiltás a szalonban való felhasználásra is vonatkozik a kiszabott határidő után.
Én viszont nem tudtam volna így tükörbe nézni, ezért bejelentettem a szakma számára, hogy 4 hónap múlva senki nem használhatja a TPO-t tartalmazó készítményeket. Amire furcsa volt a reakció: sokan rám haragudtak meg, hogy miért forszíroztam ezt a témát. Mintha attól nem vezettek volna be egy uniós jogszabályt, ha senki nem kérdez rá a helyes értelmezésre
– mosolygott a cégvezető.
Hazánkban mindenesetre így már négy hónapja készül a szakma a szeptember elsejére, míg a legtöbb uniós országban alig egy-két hete derült ki az érintettek számára, hogy el kell tüntetni a körömstúdiók polcairól is minden TPO-s géllakkot, amit eddig használtak és a kisvállalkozóknak újakat kell beszerezniük. Ez több százezer forintos veszteség lehet minden körmösnek, amit sokan nem is tudnak kigazdálkodni. A Mystic Nails-nél nyár elején elkészültek az új, TPO-mentes termékek, melyeket hosszú hónapok alatt, rengeteg pénzből kellett kifejleszteni. Ezekkel már három hónapja kísérletezhetnek a körmösök, hogy megtanulják, hogyan viselkednek az új alapanyagok, vagyis szakmailag volt idejük átállni. Emellett a szegedi cég anyagilag is igyekszik támogatni a kisvállalkozókat.
Több tízmilliós kár érte a szegedi céget, de így is segít a kisvállalkozóknak
Szeptember 8-tól visszavásárlási kampányt indítunk: bármilyen márkájú bontott vagy bontatlan TPO-s gél lakkot visszaveszünk 500 forintos áron, a bónokat nálunk lehet levásárolni. Így csökkentjük a körmösök kárát és a veszélyes hulladék kezelését is átvállaljuk. A forgalmazóktól szintén visszahívtuk a betiltott termékeket és kicseréltük még júliusban. Nem tagadom, ez több tízmillió forintos veszteséget jelent a cégemnek, de azt gondolom, ha szeretnénk ezt a krízist túlélni, az csak közösen fog menni. Hiszen nekünk sem lesz kinek értékesíteni, ha tönkremennek a kisvállalkozások
– fogalmazott Gyimesi László.
Teljesen irányíthatatlanná vált a kamion, több tonna rakománnyal borult fel a pótkocsi – galériával