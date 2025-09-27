3 órája
Toplistán a legmenőbb szegedi turkálók, itt vadászhatod le a legjobb cuccokat
Szegeden olyan second hand boltok bújnak meg a belvárosban, ahol sokkal olcsóbban lehet ruhadarabokat találni. Van élet a plázákon túl is, sőt, a legmenőbb szettek gyakran nem a butikokból, hanem a belvárosi turkálókból kerülnek ki!
Összegyűjtöttük a legjobbra értékelt szegedi túrkálók listáját. A cikksorozat legútobbi alkalmával a legjobb felhasználói véleményeket bezsebelt cukrászdákat szedtük csokorba, ám ez alkalommal megnéztük, hogy melyek a legmagasabb pontot gyűjtő szegedi túrkálók. Hasonlóan a korábbiakhoz, ezúttal is a Google segítségét kértük, avagy a sorrend a vendégek szubjektív véleményei alapján áll össze, nem lapunk véleményét tükrözi.
Szegedi túrkálók, ahova érdemes ellátogatni
A város szíve azért rejteget magában meglepetésekkel teli túrkálókat: akadnak olyanok, ahol nagyon olcsó kilós áron juthatunk hozzá extra darabokhoz, míg más helyeken előre árazott ruhák közül válogathatunk.
Nagy hangsúlyt fektettünk a Google értékelésekben összegyűlt csillagok és felhasználói vélemények számára, amelyek a túrkálók esetében is több száz meglátást jelentenek.
Ezek a legjobbra értékelt szegedi túrkálók listája
- Huszonkettes – 4,8 csillag
- Secondia Diszkont Szeged – 4,7 csillag
- Rongyász (Mars tér) – 4,4 csillag
- Rongyász (Tisza Lajos körút) – 4,4 csillag
- Háda – 4,1 csillag
Összességében megállapíthatjuk, hogy a felsorolt helyek között túl nagy eltérés nem tapasztalható. Nem meglepő módon szintén olyan üzletek kerültek fel, amelyek a város szívében, a legkönnyebben megközelíthető helyeken érhetőek el.
Ezek a leggyakoribb vélemények
A felhasználói vélemények fókuszába jellemzően az üzletek széles kínálata esik, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy nehezen lehet eltávozni ezekről a helyekről, anélkül hogy ne kerüljön valami a kosarunkba.
Eltérő élmények, szubjektív tapasztalatok
Fontos kihangsúlyozni, hogy ezeknek az üzletekben a megítélése időnként változhat, és a szubjektív tapasztalatok is eltérőek lehetnek. Figyeljük a legfrissebb felhasználói véleményeket és járjunk nyitott szemmel.
