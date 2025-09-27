szeptember 27., szombat

Szegedi hírek

3 órája

Toplistán a legmenőbb szegedi turkálók, itt vadászhatod le a legjobb cuccokat

Címkék#használtruha bolt#toplista#Szeged

Szegeden olyan second hand boltok bújnak meg a belvárosban, ahol sokkal olcsóbban lehet ruhadarabokat találni. Van élet a plázákon túl is, sőt, a legmenőbb szettek gyakran nem a butikokból, hanem a belvárosi turkálókból kerülnek ki!

Kis Zoltán

Összegyűjtöttük a legjobbra értékelt szegedi túrkálók listáját. A cikksorozat legútobbi alkalmával a legjobb felhasználói véleményeket bezsebelt cukrászdákat szedtük csokorba, ám ez alkalommal megnéztük, hogy melyek a legmagasabb pontot gyűjtő szegedi túrkálók. Hasonlóan a korábbiakhoz, ezúttal is a Google segítségét kértük, avagy a sorrend a vendégek szubjektív véleményei alapján áll össze, nem lapunk véleményét tükrözi.

Ezrek a legmenőbb túrkálók Szegeden.
 A város szíve rejteget magában meglepetésekkel teli túrkálókat. Fotó: illusztráció. 

Szegedi túrkálók, ahova érdemes ellátogatni 

A város szíve azért rejteget magában meglepetésekkel teli túrkálókat: akadnak olyanok, ahol nagyon olcsó kilós áron juthatunk hozzá extra darabokhoz, míg más helyeken előre árazott ruhák közül válogathatunk.

Nagy hangsúlyt fektettünk a Google értékelésekben összegyűlt csillagok és felhasználói vélemények számára, amelyek a túrkálók esetében is több száz meglátást jelentenek.

Ezek a legjobbra értékelt szegedi túrkálók listája 

  1. Huszonkettes – 4,8 csillag
  2. Secondia Diszkont Szeged – 4,7 csillag
  3. Rongyász (Mars tér) – 4,4 csillag
  4. Rongyász (Tisza Lajos körút) – 4,4 csillag
  5. Háda – 4,1 csillag

Összességében megállapíthatjuk, hogy a felsorolt helyek között túl nagy eltérés nem tapasztalható. Nem meglepő módon szintén olyan üzletek kerültek fel, amelyek a város szívében, a legkönnyebben megközelíthető helyeken érhetőek el.

Ezek a leggyakoribb vélemények

A felhasználói vélemények fókuszába jellemzően az üzletek széles kínálata esik, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy nehezen lehet eltávozni ezekről a helyekről, anélkül hogy ne kerüljön valami a kosarunkba.

Eltérő élmények, szubjektív tapasztalatok

Fontos kihangsúlyozni, hogy ezeknek az üzletekben a megítélése időnként változhat, és a szubjektív tapasztalatok is eltérőek lehetnek. Figyeljük a legfrissebb felhasználói véleményeket és járjunk nyitott szemmel.

Szegedi hírek

