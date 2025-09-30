Szegeden is elindult az Uber, és rögtön ajándék kedvezménnyel csábít

Hétfő óta Szegeden is elérhető az Uber. A szolgáltatás lényege, hogy az autóval utazni vágyók egy alkalmazásban adhatják meg az adott településen belüli úti céljukat, a rendszer pedig párosítja őket egy sofőrrel, aki a megadott helyszínen veszi fel őket. Az utasok követhetik a sofőr útját az alkalmazáson keresztül, és a fuvar végeztével automatikusan fizetnek az alkalmazásban. Az utasok számára az általában olcsóbb szolgáltatás, mint a taxi, a sofőrök pedig plusz pénzhez tudnak jutni azáltal, hogy nem üresen autóznak.

Már Szegeden is elérhető az Uber. Fotó: Török János

Három napig akciósan lehet utazni Szegeden

Az Uber magyarországi elismertségét jól mutatja, hogy 2024 júniusa óta az utasok több mint 36 millió kilométert tettek meg az alkalmazáson keresztül rendelt utak során Budapesten, Miskolcon és Debrecenben, ahol a szolgáltatás már működik. Az Uber utasok közössége hónapról hónapra bővül, már közel egymillió felhasználó utazott vele. Az utasok és sofőrök egyaránt kiemelkedően magas értékelést értek el: átlagosan 4.96 értékeléssel rendelkeznek az 5-ből.

Az Uber Szegeden a Taxi Plusszal együttműködésben szolgálja ki az utasokat és kizárólag az összes szükséges engedéllyel rendelkező, hivatalos partnereivel működik együtt. Az indulás alkalmából október 3. és 5. között a Szegeden Uberrel utazók, a SZEGED2025 promóciós kóddal három kedvezményes Uber-utazást vehetnek igénybe, alkalmanként legfeljebb 6 ezer forint értékben.

Így működik az Uber

● Töltsd le az Uber alkalmazást, és hozz létre egy fiókot

● Add meg az úti célt – az alkalmazás előre megmutatja a becsült viteldíjat

● Kövesd az utadat valós időben, és oszd meg az érkezés várható idejét ismerőseiddel

● Fizess bankkártyával vagy készpénzzel

● Értékeld az utazást, és ossz meg visszajelzést az applikációban

● E-mailben kapod meg a nyugtát, és bármikor hozzáférhetsz az utazási előzményeidhez