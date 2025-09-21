1 órája
A kosárlabda 70 éves legendája, Valaczkay Győző közel ezer meccsen vett részt pályafutása során
A hetvenedik évüket betöltőkre mondja a köznyelv, hogy már hetvenkedhetnek. Vasárnaptól ezt Valaczkay Győző, a szegedi és vásárhelyi kosárlabda kiemelkedő játékosa és trénere is megteheti. Hódmezővásárhelyen a Sport Vendéglőben elevenítettük fel pályafutását, szólva a közelmúltról és a jelenről is. Győzőnek két gyermeke és négy unokája teszi még szebbé, igazán teljessé az életet.
Valaczkay Győző névsorolvasással kezdte beszélgetésünket a hódmezővásárhelyi Sport Vendéglőben, ahol a témát ő szolgáltatta. A vásárhelyi és szegedi kosárlabda nagy alakja szeptember 21-én lesz 70 éves. A névsor: a lánya Gabriella, az ő gyerekei a 19 éves Borbála és a 8 esztendős András. Gábor fiának is két csemetéje van, Benedek 17 éves, Villő pedig 9 hónapos. Mindig elmondja, a mai napig imádja két volt feleségét, Évát és Ágit, és boldog jelenlegi párjával, Jucussal.
A kosárlabda bűvöletében
Játékosként és edzőként közel ezer meccset töltött el a kosárlabdában a szegedi születésű Valaczkay Győző, fele-fele arányban. Magával hozta randinkra a Vásárhely sporthistóriáját feldolgozó, 2024-ben megjelent Hódmezővásárhely sporttörténete című kötetet, amiben imádott sportága jelentős, mintegy 30 oldalnyi terjedelmet kapott. Meghatározó, húzó embere volt a 27 győzelemmel és 1 vereséggel az NB II-ből az élvonalba először feljutott gárdának. 723 pontjával a ő lett a legeredményesebb, őt követte 542 ponttal az ugyancsak legendás játékos, Pataricza Gábor.
Fotók és emlékek
Nézegettük a fotókat, lapozgattuk a könyvet.
– Úgy emlékszem, ez a fénykép egy SZEOL–MAFC meccsen készült. Nézd mekkorát ugrottam még akkor! – mutatta a szép, elegáns mozdulattal, pincérrel kosárra tett dobást megörökítő fotót. Aztán előkerült egy későbbi 1987-ből, a kezdő ötöst megörökítő fotográfia, melyen balról a következők sorakoztak: Czuprák László, Kiss Sándor, Nagy László (a világklasszis kézilabdás Nagy Laci édesapja), Molnár Csaba és Valaczkay Győző. Több emlékezetes meccset – a Kossuth Zsuzsából, ahol embergyűrű ölelte körül a pályát, majd a gimnázium sportcsarnokából, ahol két ponttal, 81-79-re verték tanítványai a fantasztikus Honvédot – idéztünk fel, megemlítve játékosokat, mint például Nikola Milatovicsot, Kocsergin „Sanyikát”, Borbáth Csabát, Jáhni Istvánt és Polányi Gézát.
A sportot nyomtatott formában is követte, már gyerekként kíváncsi volt a hírekre, eredményekre. 13 esztendős korától mindig megvette a Délmagyarországot – a mai napig rendszeres olvasónk – és az akkor még Népsport névre hallgató sportújságot. Előbbit 90 fillérért, utóbbit 1,10-ért.
A megyeszékhely felnőtt csapatában 15 évesen debütált. 8 éve, 2017-ben stroke-ot kapott, újra kellett tanulnia beszélni, de mára semmi nyoma nem maradt annak az „incidensnek”
Valaczkay Győző ma
– Kedden és pénteken Szegeden sakkozok egy korábbi profi játékossal. Büszkeség, hogy időnként meg tudom verni – mesélte.
A bélyegezést is folytatja – interneten is árulja kincseit –, azzal egészíti ki nyugdíját. Akárcsak a kosárlabdában, ebben a „sportágban” is profinak számít, 15 évesen kezdte a gyűjtést – mint emlékezhetünk, ennyi idősen debütált a megyeszékhely kosárcsapatában –, és Szegeden a József Attila sugárút 77/E alatt 1982-től bélyegboltot működtetett. Az 1871-ből származó kőnyomatsor volt a legértékesebb darab, ami megfordult nála, akkor 150-200 ezer forintot kóstált.
– Amikor 65 éves leszel, majd én írok cikket rólad – mondta nevetve Győző. Erre hosszúlépéssel koccintottunk.
