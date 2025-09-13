szeptember 13., szombat

Rekordrészvétel a bográcsok mellett, soha ennyi csapat nem főzött még Vásárhelyen – galériával, videóval

#Gazdasági Egyesület#Bessenyei Művelődési Központ#Ízök Fesztiválja

„Ahogy már régön is szerettük, vagy ahogyan most szeretjük!” – ez a Vásárhelyi Ízök Fesztiválja főzőversenyének állandó mottója. Most is olyan ételek főttek a bográcsokban, amik a vásárhelyiek kedvencei. A Vásárhelyi Ízök Fesztiválja már tizenhárom éves múltra tekint vissza.

Kovács Erika

A kis néptáncosok felvonulásával kezdődött a 13. Vásárhelyi Ízök Fesztiválja szombaton, Hódmezővásárhelyen, a sétálóutcán. 

Idén tizenhramadik alaklommal volt Vásárhelyi Ízök fesztivál.
 Minden bográcsban más főtt, mindegyik ínycsiklandozó illatot árasztott. Fotó: Kovács Erika

Láthatatlan szálak

– Rekordszámú főzőcsapat jelentkezett, ami azt jelenti, hogy több olyan közösség is él Vásárhelyen, akik már előzetesen készülnek erre az eseményre és várják, hogy találkozhassanak egymással. Egy jó étel összehozza az embereket. A Vásárhelyi Ízök Fesztiválja a vásárhelyi értékekről is szól, amik azért is fontosak, mert ezek azok a momentumok, amik láthatatlan szállal összekötnek bennünket, az identitásunk részei – mondta Gál Boglárka, a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatója. Az idei Ízök Fesztiválja egyben Gazdanap is volt, a Bessenyei Művelődési Központ és a Gazdasági Egyesület közösen szervezték a rendezvényt.

A 13. Vásárhelyi Ízök Fesztiválja

Fotók: Kovács Erika

13 éve indították útjára

Benkő Zsolt, a Gazdasági Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, az egyesület mellett a Miniszterelnökség, A Bethlen Gábor Alapkezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatta a programot. 

Az Ízök Fesztiválját 13 évvel ezelőtt azért indították útjára, hogy a hódmezővásárhelyi és környéki főzés, sütés hagyományait felkutassák, és olyan új ételeket is megismertessenek a lakossággal, amelyek gyökere a vásárhelyi régióra jellemzőek. 

Vásárhelyi ízök: 35 bográcsban rotyogott az étel 

Csáki Zsolt az Ízök Fesztiválja egyik ötletgazdája, alapítója. A megnyitón hangsúlyozta, 13 éve próbálják, karöltve a vásárhelyi emberekkel megmutatni, hogy milyen finom „ízök” léteznek ebben a városban. 

– Az elmúlt 13 évben nagyon sok csapat bemutatkozott már. Ma 35 nevezés érkezett a Vásárhelyi Ízök Fesztiváljára, a csapatok összesen 55 étellel készültek – tudatta az esemény résztvevőivel.

A Vásárhelyi Ízök Fesztiválján néptáncos műsorokat láthattak, nótát és könnyűzenét is hallhattak az érdeklődők.

 

 

