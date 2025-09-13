Rekordrészvétel a bográcsok mellett, soha ennyi csapat nem főzött még Vásárhelyen – galériával, videóval

13 éve indították útjára

Benkő Zsolt, a Gazdasági Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, az egyesület mellett a Miniszterelnökség, A Bethlen Gábor Alapkezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatta a programot.

Az Ízök Fesztiválját 13 évvel ezelőtt azért indították útjára, hogy a hódmezővásárhelyi és környéki főzés, sütés hagyományait felkutassák, és olyan új ételeket is megismertessenek a lakossággal, amelyek gyökere a vásárhelyi régióra jellemzőek.

Vásárhelyi ízök: 35 bográcsban rotyogott az étel

Csáki Zsolt az Ízök Fesztiválja egyik ötletgazdája, alapítója. A megnyitón hangsúlyozta, 13 éve próbálják, karöltve a vásárhelyi emberekkel megmutatni, hogy milyen finom „ízök” léteznek ebben a városban.

– Az elmúlt 13 évben nagyon sok csapat bemutatkozott már. Ma 35 nevezés érkezett a Vásárhelyi Ízök Fesztiváljára, a csapatok összesen 55 étellel készültek – tudatta az esemény résztvevőivel.

A Vásárhelyi Ízök Fesztiválján néptáncos műsorokat láthattak, nótát és könnyűzenét is hallhattak az érdeklődők.