1 órája

Újra poloskainvázió kelt bosszúságot hazánkban – így lehet védekezni ellenük

Ősszel minden évben visszatérő vendégként köszönthetjük a poloskákat, amelyek a hűvösebb idő közeledtével egyre nagyobb számban húzódnak otthonainkba. Nem egyszerű védekezni a poloskák ellen, de vannak praktikák, amelyekkel megelőzhetjük az inváziót.

Berecz Blanka

Nincs ősz poloskainvázió nélkül. A büdös, zümmögő bogarak évről évre támadnak. Ahogy közeledik a hűvös idő, egyre inkább otthonaink felé veszik az irányt. Mutatjuk, milyen praktikákkal tudunk védekezni a poloskák ellen. 

védekezni a poloskák ellen
Nem egyszerű védekezni a poloskák ellen, de van néhány megoldás rá. Illusztráció: Shutterstock

Hogyan lehet védekezni a poloskák ellen

– Poloska volt, van és lesz, védekezni pedig nagyon nehéz ellenük, de szerencsére vannak praktikák  – mondta lapunknak Sipos József növényorvos. A poloskák érzékenyen reagálnak az időjárás változására, a napokban érezni lehet, hogy egyre hűvösebbé válnak az éjszakák és a nappalok, emiatt szűkül a kinti tápanyagforrás, így védett és meleg helyet keresnek maguknak. Gyakran ablakrésekben, szekrények mögött, dobozokban vagy cserepes növények közelében találnak menedéket. 

A jelenlétüket leggyakrabban a jellegzetes, mély zúgó hangjuk árulja le, ekkor már tudhatjuk, hogy büdösbogárral van dolgunk. Az otthonunkba bejutni számukra nem akadály: a nyitva hagyott ajtókon, ablakokon, de akár ruháinkkal, szatyrokkal vagy a kertből behozott virágokkal is. Sokan jártak már úgy, hogy a szabadban szárított ruhával együtt vitték be a nemkívánatos lakótársakat. 

Sipos József szerint sokat tehetünk a poloskák ellen, ha eltávolítjuk a kertből a lehullott növényi részeket, amelyek kiváló telelőhelyet biztosítanak számukra. A hosszabb távú megoldás érdekében pedig érdemes olyan növényeket ültetni, amelyek távol tartják őket, például mentát, macskamentát, fokhagymát vagy a gilisztaűző varádicsot (ismertebb nevén mezei mimózát). Már most sem késő sárga ragacsos lapokat kihelyezni a kertben vagy az erkélyen, amelyek hatékonyan „begyűjtik” a kellemetlen betolakodókat. Bár a poloskákat teljesen eltüntetni nem lehet, a tudatos megelőzés és a természetes riasztó módszerek segítségével mérsékelhetjük a jelenlétüket a nem kívánatos helyeken.

 Ahogy Sipos gazda fogalmazott: 

– A poloskák mindig velünk lesznek, de nem mindegy, mennyire engedjük őket közel magunkhoz. 

Miért hívják büdösbogárnak?

Nem véletlen a népies elnevezés, ugyanis a poloska kellemetlen szagú váladékot bocsát ki védekezésként. Ezért nem érdemes puszta kézzel összefogni, mert a szag makacsul megmarad a bőrön. 

