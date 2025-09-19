szeptember 19., péntek

Találkozó

1 órája

Botrányos buliktól a nosztalgiáig – makói vendéglátósok elevenítették fel a régi idők emlékeit – galériával

A fehér asztalnál, ebéd közben mindenki megidézte a múltat, előkerültek a régi, fekete-fehér fényképek is. Huszonötödik alkalommal találkoztak, nosztalgiáztak a makói és Makó környéki nyugdíjas vendéglátósok a napokban a Petőfi parki Kisbagoly étteremben.

Szabó Imre

– 1989-ben, amikor a makói Hóvirág presszó főnöke voltam, szerveztem egy zárt körű bulit egy akkori fővárosi bulvárlap, a Kacsa magazin égisze alatt – elevenített fel egy régi sztorit a nyugdíjas vendéglátósok legutóbbi makói találkozóján a fő szervező, Lénárt István. Mint mesélte, a rendezvény egyik műsorszáma két budapesti hölgy erotikus műsora volt. Manapság ez már szinte hétköznapi dolog, akkoriban viszont, noha a program óriási sikert aratott, másnap hatalmas botrány lett belőle. Istvánt berendelték a megyeszékhelyre, szakszervezeti és pártfegyelmi eljárás is indult ellene. Úgy ment be, hogy magában már mindenről lemondott, aztán a dologból végül mégis jól jött ki – olyannyira, hogy a történtek után kinevezték két szegedi vendéglátóhely helyettes vezetőjévé.

a nosztalgiázó vendéglátósok csoportképe
Vendéglátósok nosztalgiáztak Makón. Fotó: Szabó Imre

A vendéglátósok jó szívvel emlékeztek

Ilyen és ehhez hasonló történetek hangzottak el azon az összejövetelen, amit a makói és Makó környéki egykori szakácsok, cukrászok, felszolgálók, kisegítők és persze főnökök tartottak a napokban a Kisbagoly étteremben. Ezúttal 32-en jöttek össze. 

A találkozót bő két évtizede a kollégái által Misinek szólított Lénárt szervezi meg minden esztendőben, aki ugyancsak megjárta a hadak útját: dolgozott olyan egykori neves makói helyeken, mint a Korona, a Hóvirág és a Maros. A munkát egyébként – erre különösen büszke – 1972-ben Szegeden, a Szőke Tiszán kezdte, ahol mindjárt az érettségi után, egy nyáron át volt felszolgáló. 

A régi szép időkre mindenki jó szívvel emlékezett, előkerültek a fekete-fehér fotók is. Azt viszont többen megjegyezték, úgy érzik, akkoriban nagyobb presztízse volt a vendéglátásnak és a vendéglátósoknak, mint napjainkban.

Makói vendéglősök találkozója

Fotók: Szabó Imre

 

 

