Uncsi a fikusz? Most bárki lecserélheti a virágcsere napokon a TIK-ben

Szeptember 9-én és 10-én újra berobban a Szegedi Tudományegyetem egyik legújabb, zöld akciója, a Campus Garden virágcsere napok, amelynek ismét a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) ad otthont. Tavasszal már hatalmas sikert aratott a program, két nap alatt körülbelül ötszáz növény talált új gazdára az SZTE Füvészkert támogatásával.

Idén tavasszal indult a Campus Garden virágcsere napok, azóta havi rendszerességgel cserélnek gazdát gyógy-, dísz- és fűszernövények a TIK-ben. Fotó: DM

Virágcsere napok: adok-kapok főszabály

Az SZTE növénycsere nem szokványos adás-vétel. Az aranyszabály az, hogy mindenki annyi növényt vihet haza, amennyit beadott a közösbe. A kínálat felettébb sokszínű: beltéri és kültéri, fűszer- és dísznövények és palánták közül is válogathatnak rendszerint a résztvevők. Sok felajánló aprólékos, kedves sorvezetővel is ellátja növényét, amelyekből mindenki megtudhatja, milyen igényekkel rendelkezik a megunt vagy feleslegessé vált zöld kedvenc: milyen gyakran kell öntözni, mennyi fényt igényel, de még azt is, hogy kisgyerekes otthonba való-e.

Zöld élmezőnyben a Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem nemcsak hazai, hanem globális szinten is az élmezőnyben van, ha fenntarthatóságról van szó. Amint megírtuk, az SZTE a világ zöld egyetemeit rangsoroló UI GreenMetric listán a 75. helyet foglalja el, Európában pedig a 30. legfenntarthatóbb intézményként tartják számon. Emellett a QS fenntarthatósági rangsorában is stabilan teljesít: a világ több mint 1400 egyeteme közül a 325. helyen végzett. Ezek az eredmények jól mutatják, hogy az SZTE hosszú évek óta következetesen építi zöld stratégiáját, legyen szó környezetbarát infrastruktúráról, oktatásról, kutatásról vagy közösségi programokról, mint a Campus Garden virágcsere napok a TIK-ben.