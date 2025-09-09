szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

57 perce

Elmaradt, de októberben pótolják a szegedi virágcsere napokat

Címkék#szobanövény#Szegedi Tudományegyetem#palánta

A Szegedi Tudományegyetem Campus Garden virágcsere napok tavasszal is nagy sikert aratott. A szeptemberre meghirdetett esemény ugyan elmaradt, de októberben pótolják, így a növénybarátok hamarosan ismét zöld kedvenceket cserélhetnek.

Delmagyar.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, újra berobban a Szegedi Tudományegyetem egyik legújabb zöld akciója. A Campus Garden virágcsere napok, amelynek ismét a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) ad otthont. Már tavasszal nagy sikert aratott a kezdeményezés, hiszen mindössze két nap alatt közel ötszáz növény kelt el az SZTE Füvészkert közreműködésével.

Elmaradt a virágcsere Szegeden.
Az SZTE Campus Garden virágcsere napokon bárki új növényekkel térhet haza – a szeptemberi alkalom elmaradt, októberben pótolják a programot. Fotó: DM

Virágcsere, ahol mindenki annyit vihet, amennyit hoz

Az SZTE növénycseréjén nem hagyományos vásárlás zajlik: mindenki annyi növényt vihet haza, amennyit maga is beadott. A kínálat széles – szobanövényektől a palántákig –, ráadásul sok felajánló részletes útmutatót is mellékel, hogy az új gazdák pontosan tudják, hogyan gondozzák a hozzájuk került növényeket.

Októberben pótolják

A szeptemberre meghirdetett virágcsere napok végül elmaradt. A rendezvényt későbbi időpontban tartják meg. A programot októberben pótolják, így a növénybarátoknak még várniuk kell egy kicsit, hogy új gazdára találhassanak a megunt vagy felesleges zöld kedvencek.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu