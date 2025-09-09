1 órája
Elmaradt, de októberben pótolják a szegedi virágcsere napokat
A Szegedi Tudományegyetem Campus Garden virágcsere napok tavasszal is nagy sikert aratott. A szeptemberre meghirdetett esemény ugyan elmaradt, de októberben pótolják, így a növénybarátok hamarosan ismét zöld kedvenceket cserélhetnek.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, újra berobban a Szegedi Tudományegyetem egyik legújabb zöld akciója. A Campus Garden virágcsere napok, amelynek ismét a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) ad otthont. Már tavasszal nagy sikert aratott a kezdeményezés, hiszen mindössze két nap alatt közel ötszáz növény kelt el az SZTE Füvészkert közreműködésével.
Virágcsere, ahol mindenki annyit vihet, amennyit hoz
Az SZTE növénycseréjén nem hagyományos vásárlás zajlik: mindenki annyi növényt vihet haza, amennyit maga is beadott. A kínálat széles – szobanövényektől a palántákig –, ráadásul sok felajánló részletes útmutatót is mellékel, hogy az új gazdák pontosan tudják, hogyan gondozzák a hozzájuk került növényeket.
Októberben pótolják
A szeptemberre meghirdetett virágcsere napok végül elmaradt. A rendezvényt későbbi időpontban tartják meg. A programot októberben pótolják, így a növénybarátoknak még várniuk kell egy kicsit, hogy új gazdára találhassanak a megunt vagy felesleges zöld kedvencek.
