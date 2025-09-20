Te mindent tudsz a virágokról? Most játszva tanulhatsz és kideríthetsz mindent!

szeptember 20., szombat

A virágok nemcsak a természet díszei, hanem üzenetek hordozói is. Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered a legszebb virágokat!

Delmagyar.hu

A virágok mindig is különleges szerepet töltöttek be életünkben: szépségükkel díszítik a kerteket és a lakásokat, illatukkal elvarázsolják a hétköznapokat, szimbolikájuk pedig fontos üzeneteket hordoz a szerelemtől a barátságon át egészen a gyász kifejezéséig. 

virágkvíz
Íme a nagy virágkvíz, amelyben megismerheted ezeket a különlegességeket! Illusztráció: Shutterstock

Virágkvíz, amelyben szabadon megcsodálhatod őket

Gondoltad volna, hogy egyes virágokhoz évszázadok óta legendák és különleges jelentések kapcsolódnak? Vagy hogy sok növénynek rejtett gyógyító ereje is van?
Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd magad: mennyire ismered a legismertebb és a ritkább virágokat, felismered-e őket formájuk, színük vagy éppen alakjuk alapján. Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, hogy virágrajongó kezdő vagy igazi „botanikai mesterszakértő” vagy!

1.
Te felismered, hogy milyen virág?
2.
Ez vajon mi lehet?
3.
Te tudod mi lehet?
4.
Sokat láthatod, de meg is tudod nevezni?
5.
Gyönyörű és egészséges, milyen virág ez?
6.
Mezőkön gyakran láthatod, mi lehet ez?
7.
Igazi különlegesség a ....
8.
Gyakran láthatod csokorban, de tudod is, hogy mi az?

Ha tetszett a kvíz nézd meg korábbi összeállításainkat is! 

