Szegedi diákok a világ élvonalában, különdíjjal tértek haza a robotolimpiáról

Szlovénia adott otthont idén a rangos World Robot Olympiad (WRO) Open Championship versenynek, amelyre a világ 37 országából érkeztek csapatok. A nemzetközi megmérettetésen hazánkat 14 csapat képviselte Ljubljanában négy különböző kategóriában, köztük több szegedi különítmény is.

A Báthory iskola diákjai egy 6. hellyel és egy különdíjjal tértek haza a WRO nemzetközi robotversenyről. Fotó: DM

A WRO versenyfeladatok valós próblémákra épültek

Az idei szezon témája a „The future of robots” volt. 2025-ben a csapatok arra keresték a megoldásokat, hogy a robotika miként segíthet a globális kihívások megoldásában és életünk javításában. A jövőbeli városainkat átformáló robotoktól kezdve az univerzumban az élet elterjedését elősegítő robotokon át az életünk minden területét javító, mesterséges intelligenciával rendelkező robotokig számos megoldás született. A verseny feladatai valós problémákon alapultak, amelyeket a csapatoknak előre megtervezett és programozott robotjaikkal kellett megoldaniuk.

Két kategóriában is indultak a szegediek

RoboMission kategóriában két szegedi csapat is indult. A junior korosztályú Tch Titans a 24., a Senior NextGen pedig a 8. helyen végzett. Future Innovators kategóriában született meg a legjobb szegedi eredmény: a SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Űrhajós macskák csapata a 6. helyen zárta a viadalt és elhozták a Team Spirit különdíjat is.