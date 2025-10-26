1 órája
Szegeden cukrászmesterré válni? Természetesen! – egy francia diák és egy mestercukrász mesél
Külföldön is terjed a szegedi cukrászdák jó híre. Egy fiatal francia cukrásztanuló azért érkezett Szegedre, hogy megismerje a magyar édességek világát. A Szegeden tanuló Lucien Gabard kilenc hónapot tölt a városban. A sajtos csiga már jól megy neki, de halászlevet még nem evett az Acapella cukrászda új tanulója.
A szegedi Acapella és Virág cukrászda nemcsak a helyiek és a turisták, hanem immár a külföldi tanulók körében is egyre népszerűbb. Különösen így van ez Lucien Gabard esetében, aki Franciaországból, Vendée tartományból érkezett. A francia cukrásztanuló kilenc hónapos szakmai tanulmányútra érkezett városunkba és a szegedi Acapella cukrászda falai között ismerheti meg a szakma titkait.
Francia cukrásztanuló Szegeden
Egyszer volt, hol nem volt, egy francia vidéki kisvárosban élt egy kedves fiatalember, aki arról álmodott, hogy cukrász lesz. Több barátja és osztálytársa már megfordult Szegeden cserediákként, ahol neves pékségekben és cukrászdákban tanulhatták a mesterség fortélyait. Lucien, a fiatal francia, annyi dicséretet hallott az egyik szegedi cukrászdáról, hogy elhatározta: ha egyszer ő is Szegedre kerül, csakis ott szeretné tölteni a gyakorlatát. És végül pontosan így történt.
Egy fiatal álma: a cukrászat és Szeged
Lucien az Erasmus program keretében jött Magyarországra, Szegedre. A 18 éves fiatalember a MFR Saint-Michel-Mont-Mercure diákja, ami egy franciaországi szakmai képzési központ. Az intézmény fő profilja az élelmiszeripari és vendéglátóipari-szállodaipari szakmák képzése, így Lucien számára természetes volt, hogy külföldi gyakorlatát egy híres magyar cukrászdában szeretné eltölteni.
A halászlé még hátravan
– Szeretem ezt az országot. A szépsége, a hangulata, az emberek kedvessége minden lenyűgöző – mondja mosolyogva. A fiatal francia diák a hétvégéket városnézéssel tölti: bejárta már a Tisza-partot, a múzeumokat és a szegedi parkokat is. Nemrég óta él Szegeden és egy fontos helyi dologgal még nem ismerkedett meg: a halászlével.
Az Acapella cukrászda vezetője segíti a fejlődését
Lucien és az Acapella cukrászda vezetője, Gyuris László találkozása külön fejezetet érdemel. A fiatal francia cukrásztanuló a szegedi mestercukrász keze alá került, aki nem győzte dicsérni a tanítványát. Bár némi kommunikációs szakadék húzódik közöttük, a konyha és a cukrászműhely nyelve univerzális, tökéletesen megértik egymást.
– Lucien szépen, alázattal dolgozik, anyagot nem pazarol, odafigyel minden részletre – mondja Gyuris. – Ez az odafigyelés, fegyelem és tisztelet a szakma iránt olyan érték, amit sok magyar fiatal is megtanulhatna tőle.
Magyar ízek, francia lelkesedés
Lucien nap mint nap dolgozik a műhelyben, ahol a magyar hagyományos édességekkel ismerkedik: krémesek, piték, rétesek és persze a híres túrós sütemények kerülnek a keze alá.
– Franciaországban sokan azt gondolják, nálunk a legjobb a cukrászat. De itt, Szegeden rengeteget tanulok – mondja.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Kaáli Nagy Géza professzor Csongrád díszpolgára lett, a pénzdíjat hasznos célokra ajánlotta fel
Sokat jelenthetne egy szombati bravúr a Szeged-Csanád GA számára
Szegedi hírek
- Kézműves csodák és halloween-hangulat: a Bödön Piac elvarázsolta Szegedet – galériával, videóval
- Egy szegedi házaspár, akik megmentik, amit más kidobna – ők az utolsó esernyőjavítók (galériával, viedóval)
- Ezért szökik az egekbe az áramszámla: a kísértetáram a hibás, de van megoldás
- Gyerekkori álmok váltak valóra, egy különleges hétvége a szegedi repülőtéren – galériával, videóval
- Bájos bejegyzés kering az interneten – megtudtuk, melyek a legjobb szegedi randihelyszínek