Szegeden cukrászmesterré válni? Természetesen! – egy francia diák és egy mestercukrász mesél

A szegedi Acapella és Virág cukrászda nemcsak a helyiek és a turisták, hanem immár a külföldi tanulók körében is egyre népszerűbb. Különösen így van ez Lucien Gabard esetében, aki Franciaországból, Vendée tartományból érkezett. A francia cukrásztanuló kilenc hónapos szakmai tanulmányútra érkezett városunkba és a szegedi Acapella cukrászda falai között ismerheti meg a szakma titkait.

A francia cukrásztanuló, Lucien Gabard Szegeden, az Acapella cukrászda vezetőjétől tanulja a mesterség fortélyait. A sajtos csiga már jól megy neki. Fotó: Török János

Francia cukrásztanuló Szegeden

Egyszer volt, hol nem volt, egy francia vidéki kisvárosban élt egy kedves fiatalember, aki arról álmodott, hogy cukrász lesz. Több barátja és osztálytársa már megfordult Szegeden cserediákként, ahol neves pékségekben és cukrászdákban tanulhatták a mesterség fortélyait. Lucien, a fiatal francia, annyi dicséretet hallott az egyik szegedi cukrászdáról, hogy elhatározta: ha egyszer ő is Szegedre kerül, csakis ott szeretné tölteni a gyakorlatát. És végül pontosan így történt.

Egy fiatal álma: a cukrászat és Szeged

Lucien az Erasmus program keretében jött Magyarországra, Szegedre. A 18 éves fiatalember a MFR Saint-Michel-Mont-Mercure diákja, ami egy franciaországi szakmai képzési központ. Az intézmény fő profilja az élelmiszeripari és vendéglátóipari-szállodaipari szakmák képzése, így Lucien számára természetes volt, hogy külföldi gyakorlatát egy híres magyar cukrászdában szeretné eltölteni.

A halászlé még hátravan

– Szeretem ezt az országot. A szépsége, a hangulata, az emberek kedvessége minden lenyűgöző – mondja mosolyogva. A fiatal francia diák a hétvégéket városnézéssel tölti: bejárta már a Tisza-partot, a múzeumokat és a szegedi parkokat is. Nemrég óta él Szegeden és egy fontos helyi dologgal még nem ismerkedett meg: a halászlével.

Lucien az Erasmus program keretében jött Magyarországra, Szegedre. Fotó: Török János

Az Acapella cukrászda vezetője segíti a fejlődését

Lucien és az Acapella cukrászda vezetője, Gyuris László találkozása külön fejezetet érdemel. A fiatal francia cukrásztanuló a szegedi mestercukrász keze alá került, aki nem győzte dicsérni a tanítványát. Bár némi kommunikációs szakadék húzódik közöttük, a konyha és a cukrászműhely nyelve univerzális, tökéletesen megértik egymást.