„Belementem, mert a másik lehetőség a halál volt” – legyőzte az agydaganatot, majd könyvet írt harcáról

– Sosem szabad feladni, tényleg minden okkal történik – vallja Seres Mónika, aki nemrégiben könyvet írt nem mindennapi küzdelmeiről. Az Életmaraton saját élettörténetét meséli el, röviden összefoglalva azt, hogyan és miért betegedett meg, és miként győzte le minden esély ellenére a halálos agydaganatot. Egyébként 53 éves, diplomás ápoló. Makói születésű, itt nőtt fel és húsz évet dolgozott a helyi kórházban. Az utóbbi időben külföldön, Észak-Írországban volt egészségügyi dolgozó, de két esztendeje visszatért a Maros-parti városba.

Az agydaganat után Seres Mónika, az Életmaraton szerzője boldog életet él. Fotó: Szabó Imre

A pokoljárás egy fejfájással kezdődött

– Fájt a fejem. Ezt az állandó munkának, stressznek, fáradtságnak tulajdonítottam, de a végére ez állandósult és a látásom is gyorsan romlani kezdett – kezdte pokoljárásának történetét. 2019 szilveszterének napján aztán volt egy kis szabadideje és elment egy ingyenes látásvizsgálatra. Utána az orvos aggodalommal a hangjában közölte: a látóidegei súlyosan sérültek, és ez valamilyen agyi folyamatra utal. Miután Mónika rákérdezett, daganatra gondol-e, szó nélkül bólintott.

Azonnal elküldték MRI-re és kiderült, hogy egy nagyjából 5 centiméteres glioblasztómáról van szó; a legagresszívebb ráktípusok egyike, és ekkora méretben általában nem is vállalják a kioperálását.

Egy pillanatra majdnem feladta

Egy ott vendégeskedő orvos aztán mégis vállalta a műtétet, bár azt is megmondta, az sem biztos, hogy túléli.

– Belementem, mert a másik lehetőség az volt, hogy pár hónapon belül meghalok – mondta.

Az ötórás műtét végül sikerült, de a harcnak még nem volt vége. Áttétek után kutatva egy teljes test CT-vizsgálatot is végeztek rajta – e szerint pedig a rák már átterjedt a májára, a hashártyájára és a tüdejére is.

– Végig mosolyogtam, minél hamarabb meg akartam gyógyulni, de amikor ez kiderült, egy pillanatra megfordult a fejemben, hogy feladom. A lányom azonban akkor is mellettem volt és szorította a kezemet – idézte fel a döntő pillanatot.

A kemoterápiát és a sugárkezelést nem vállalta. Végül egy kísérleti jellegű immunterápiát alkalmaztak, és ez teljesen kiirtotta a rákot.