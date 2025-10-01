7 órája
„Belementem, mert a másik lehetőség a halál volt” – legyőzte az agydaganatot, majd könyvet írt harcáról
Egy makói egészségügyi dolgozó könyvet írt pokoljárásáról és gyógyulásáról; reméli, ezzel sokakat inspirálhat. Az Életmaraton szerzője a rosszindulatú agydaganat legagresszívebb formáját győzte le – egyúttal önmagát is.
– Sosem szabad feladni, tényleg minden okkal történik – vallja Seres Mónika, aki nemrégiben könyvet írt nem mindennapi küzdelmeiről. Az Életmaraton saját élettörténetét meséli el, röviden összefoglalva azt, hogyan és miért betegedett meg, és miként győzte le minden esély ellenére a halálos agydaganatot. Egyébként 53 éves, diplomás ápoló. Makói születésű, itt nőtt fel és húsz évet dolgozott a helyi kórházban. Az utóbbi időben külföldön, Észak-Írországban volt egészségügyi dolgozó, de két esztendeje visszatért a Maros-parti városba.
A pokoljárás egy fejfájással kezdődött
– Fájt a fejem. Ezt az állandó munkának, stressznek, fáradtságnak tulajdonítottam, de a végére ez állandósult és a látásom is gyorsan romlani kezdett – kezdte pokoljárásának történetét. 2019 szilveszterének napján aztán volt egy kis szabadideje és elment egy ingyenes látásvizsgálatra. Utána az orvos aggodalommal a hangjában közölte: a látóidegei súlyosan sérültek, és ez valamilyen agyi folyamatra utal. Miután Mónika rákérdezett, daganatra gondol-e, szó nélkül bólintott.
Azonnal elküldték MRI-re és kiderült, hogy egy nagyjából 5 centiméteres glioblasztómáról van szó; a legagresszívebb ráktípusok egyike, és ekkora méretben általában nem is vállalják a kioperálását.
Egy pillanatra majdnem feladta
Egy ott vendégeskedő orvos aztán mégis vállalta a műtétet, bár azt is megmondta, az sem biztos, hogy túléli.
– Belementem, mert a másik lehetőség az volt, hogy pár hónapon belül meghalok – mondta.
Az ötórás műtét végül sikerült, de a harcnak még nem volt vége. Áttétek után kutatva egy teljes test CT-vizsgálatot is végeztek rajta – e szerint pedig a rák már átterjedt a májára, a hashártyájára és a tüdejére is.
– Végig mosolyogtam, minél hamarabb meg akartam gyógyulni, de amikor ez kiderült, egy pillanatra megfordult a fejemben, hogy feladom. A lányom azonban akkor is mellettem volt és szorította a kezemet – idézte fel a döntő pillanatot.
A kemoterápiát és a sugárkezelést nem vállalta. Végül egy kísérleti jellegű immunterápiát alkalmaztak, és ez teljesen kiirtotta a rákot.
Pusztította önmagát, jött az agydaganat
Mónika utólag úgy gondolja, ezt a betegséget ő okozta saját magának.
– Korábban véget ért egy hosszú kapcsolatom, ami nagyon megviselt, ezért aztán a munkába menekültem, heti egy nap szünettel folyamatosan 12 óráztam. Ráadásul a munka után az italban kerestem megnyugvást – vallotta meg. Ma már a hideg kirázza, ha meglát egy üveget, akkoriban viszont az ír whiskey mindennapos társa volt.
Kezelőorvosai megmondták neki: a gyógyulása csak harmadrészt múlik a terápián, a többi rajta áll. Ezért aztán nem csak az alkoholnak mondott búcsút, a cigarettát is letette. Bár nagyon szeretett volna visszatérni a nővéri hivatáshoz, egyelőre ez nem lehetséges, mert a kezelés után visszamaradt egy enyhe epilepsziája – így most otthonról, távmunkában végez egészségügyi, adminisztrációs jellegű segítő munkát. Ha pedig kikapcsolódásra vágyik, a természetben kirándul.
Papírja van róla, hogy meggyógyult
Birtokában van egy dokumentum, ami azt tanúsítja, hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították. Ezt, mondta mosolyogva, a legszívesebben bekereteztetné és kirakná a falra. Egyébként pedig büszke nagymama, és a magánélete is boldog: párjával, aki még a legnehezebb időkben hívta el az első randevúra, azóta is együtt van.
– A könyvet részben azért írtam, hogy inspiráljak másokat, de az írás egyben terápia is volt a számomra – árulta el.
