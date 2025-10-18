1 órája
Hogyan nyílnak meg a fiatalok előtt az Erasmus+ lehetőségek? Az Alternatíva Egyesület megmutatta
Az érdeklődők első kézből tájékozódhattak az Erasmus+ program által kínált külföldi tanulási és önkéntes lehetőségekről. Az Alternatíva Egyesület nem bízta a véletlenre, részletes tájékoztatást nyújtottak a fiatalok számára.
Eurodesk partnerként az Alternatíva Egyesület is csatlakozott a Time To Move októberi kampányához. Az október 18-án tartott rendezvényükön kötetlen előadás formájában mutatták be az Erasmus+ lehetőségeket az érdeklődőknek.
Tapasztalatok és élmények az Alternatíva Egyesület rendezvényén
A megszervezett alkalom nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy a már Erasmuson részt vett fiatalok megoszthassák tapasztalataikat, valamint hogy kvízeken és játékokon keresztül vezessék be a kíváncsi természetűeket a mobilitási lehetőségek világába. Pontos képet vázoltak arról, hogy milyen helyekre utazhatnak el, valamint mélyebb bepillantást nyújtottak a cserediákprogramokba.
Az Alternatíva Egyesület egyik kiemelt célja, hogy kimozdítsa a fiatalokat a komfortzónájukból. Az eseményt egy felvezető játékkal indították: a résztvevőknek egy bingó során kellett megismerkedniük egymással. A kidolgozott feladvány a mobilitási lehetőségek köré tematizálódott.
Az Eurodesk októberi kampánya – erről szól a Time To Move
Az októberi kampány keretei között bemutatják azt, hogy milyen online és személyes eseményekre kerül sor Európa-szerte, ezzel elősegítve a fiatalok kapcsolati hálójának kiépítését. A kétórás program keretei között felvázolták, hogy a weboldal milyen funkciói lehetnek segítségünkre a tervezgetés során. Legyen szó az interaktív térképről, amely pontosan bemutatja, hogy mely országokban milyen egyesületek fogadják az érdeklődőket, de a résztvevők is rendszeresen megosztják tapasztalataikat.
Az ifjúsági szervezetek rendkívül széles körű tevékenységet folytatnak
Vajda Árpád, az Alternatíva Egyesület elnöke pontos képet vázolt fel az ifjúsági szervezet működéséről és legfőbb feladatairól.
– Az alapvető feladatunk közé tartozik az, hogy olyan ifjúsági kezdeményezésekben vegyünk részt, amely teljes mértékben illeszkedik az európai ifjúsági mozgalmak keretrendszerébe – mondta. Az ifjúsági szervezők ezen túl olyan rendezvényeket szerveznek, amelyekbe bevonódhatnak a fiatalok, nem utolsósorban szervezeti hátteret biztosítanak a programoknak és pedagógiai jellegű tevékenységeket vállalnak – egészítette ki.
Előadásában azt is felvázolta, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy ők maguk vigyék el a fiatalokhoz a lehetőségeket, akár kitelepülés, akár egyéb tevékenység keretei között. A Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködésük erre tökéletes lehetőséget nyújt.
