Hogyan nyílnak meg a fiatalok előtt az Erasmus+ lehetőségek? Az Alternatíva Egyesület megmutatta

Eurodesk partnerként az Alternatíva Egyesület is csatlakozott a Time To Move októberi kampányához. Az október 18-án tartott rendezvényükön kötetlen előadás formájában mutatták be az Erasmus+ lehetőségeket az érdeklődőknek.

Az Alternatíva Egyesület egyik kiemelt célja, hogy kimozdítsa a fiatalokat a komfortzónájukból. Fotó: Kis Zoltán

Tapasztalatok és élmények az Alternatíva Egyesület rendezvényén

A megszervezett alkalom nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy a már Erasmuson részt vett fiatalok megoszthassák tapasztalataikat, valamint hogy kvízeken és játékokon keresztül vezessék be a kíváncsi természetűeket a mobilitási lehetőségek világába. Pontos képet vázoltak arról, hogy milyen helyekre utazhatnak el, valamint mélyebb bepillantást nyújtottak a cserediákprogramokba.

Az Alternatíva Egyesület egyik kiemelt célja, hogy kimozdítsa a fiatalokat a komfortzónájukból. Az eseményt egy felvezető játékkal indították: a résztvevőknek egy bingó során kellett megismerkedniük egymással. A kidolgozott feladvány a mobilitási lehetőségek köré tematizálódott.

Az Eurodesk októberi kampánya – erről szól a Time To Move

Az októberi kampány keretei között bemutatják azt, hogy milyen online és személyes eseményekre kerül sor Európa-szerte, ezzel elősegítve a fiatalok kapcsolati hálójának kiépítését. A kétórás program keretei között felvázolták, hogy a weboldal milyen funkciói lehetnek segítségünkre a tervezgetés során. Legyen szó az interaktív térképről, amely pontosan bemutatja, hogy mely országokban milyen egyesületek fogadják az érdeklődőket, de a résztvevők is rendszeresen megosztják tapasztalataikat.

Fotó: Kis Zoltán

Az ifjúsági szervezetek rendkívül széles körű tevékenységet folytatnak

Vajda Árpád, az Alternatíva Egyesület elnöke pontos képet vázolt fel az ifjúsági szervezet működéséről és legfőbb feladatairól.

– Az alapvető feladatunk közé tartozik az, hogy olyan ifjúsági kezdeményezésekben vegyünk részt, amely teljes mértékben illeszkedik az európai ifjúsági mozgalmak keretrendszerébe – mondta. Az ifjúsági szervezők ezen túl olyan rendezvényeket szerveznek, amelyekbe bevonódhatnak a fiatalok, nem utolsósorban szervezeti hátteret biztosítanak a programoknak és pedagógiai jellegű tevékenységeket vállalnak – egészítette ki.