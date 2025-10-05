15 órája
Az alváshiány rejtett veszélyei: tudd meg, hogyan pusztítja a szervezetet és hogyan mentheted a helyzetet
Napjaink egyik legsúlyosabb egészségügyi problémájáról lesz szó a következőkben a HaziPatika.com oldal segítségével. Az alváshiánynak bármennyire is úgy gondoljuk, hogy a fáradtságon kívül nincs és nem lesz semmi következménye, hosszú távon növeli a krónikus betegségek kockázatát és korai, korábbi halált okozhat. Döbbenetes!
Az elterjedt hiedelemmel ellentétben nem a vörös, bevérzett szem az egyetlen negatív hatása és következménye a kevés alvásnak. Az alváshiánynak azonnali hatásai is vannak. Például a kutatások szerint, ha valaki fáradtan, kevés alvás után ül volán mögé, azzal jelentősen megnöveli a balesetek kockázatát. A kialvatlanság miatt nő az orvosi műhibák száma, csökken a produktivitás és a kreativitás, rosszabbul reagálunk a stresszre, és természetesen a problémamegoldó képességeinkre sem számíthatunk maximálisan – írja a HaziPatika.com. Nyolc komoly, súlyos következménye lehet, ezeket vesszük most sorra. Érdemes tehát eleget és jól aludni.
Az alváshiány felgyorsítja az öregedést
Egy 2013-as kutatás, vizsgálat bizonyította, hogy a túl kevés alvás a bőr idő előtti öregedését okozza, ráadásul nem is tud olyan gyorsan regenerálódni a sérülések, például a napégés után. A kutatásba bevont hatvan, a premenopauza időszakában lévő nő közül a rosszul alvóknál több volt a finom ránc, egyenetlenebb volt a pigmentáció, valamint csökkent a bőr rugalmassága is.
Agykárosodás és stroke
A krónikus alváshiány, bármennyire is meglepő és döbbenetes, visszafordíthatatlan károsodásokat okozhat az agyban és az agysejtek pusztulásához is vezethet. Különösen azok a neuronok vannak veszélyben, amelyek a figyelemért és a tanulási képességekért felelnek.
Még mindig a felső részen, az „emeleten” maradva: a kevés alvás a szélütés, vagy gyakrabban használt nevén, a stroke megnövekedett rizikójával jár együtt. Különösen olyanoknál, akik egyébként teljesen egészségesek, nincs más kockázati tényező az esetükben – ezt az infót egy amerikai kutatásnak köszönhetjük.
Genetikai változások és csontritkulás
Egyetlen heti alváshiány is elég lehet ahhoz, hogy közel 700 génünk megváltozzon. Például azok, amelyek az immunitásért, illetve a stressz feldolgozásáért felelősek. A kevés alvás tehát molekuláris szinten is hat ránk. Ez a magyarázata annak is, miért függenek össze az alváshiány és olyan krónikus betegségek, mint a magas vérnyomás és az elhízás.
Állatkísérletek arra is rávilágítottak, hogy a krónikus alváshiánytól szenvedő patkányok csontsűrűsége erősen csökkent. Ez valószínűleg az emberekre is igaz, vagyis ha keveset alszunk, jobban veszélyeztet bennünket a csontritkulás, és nem tudnak olyan hatékonyan regenerálódni, mint amikor kipihenten ébredünk. Ezt is jó észben tartani!
Szív- és daganatos betegségek
Nagyszabású kutatás – 8 országból 450 ezer ember adatait vizsgálták – derítette ki, hogy azoknak, akik naponta kevesebb, mint 6 órát alszanak vagy éjjel többször felébrednek, 48 százalékkal nagyobb az esélyük a halálos szívbetegségekre.
És ezzel még nincs vége a rossz híreknek: több daganatos betegség rizikóját, illetve kimenetelét befolyásolja, hogy mennyire tudtuk magunkat kipihenni. Visszatérve az előző esti adaghoz, azoknál, akik 6 órát vagy annál kevesebbet alszanak éjszaka, megnő a bélrendszeri, illetve prosztatadaganatok kialakulásának az esélye. Emlőrákosokkal végzett kutatás eredménye pedig azt hozta, hogy a kevés alvás a daganatok agresszivitásának fokozódásával és a betegség kiújulásának nagyobb esélyével, kockázatával jár – figyelmeztet a HaziPatika.com.
Korai halál?
És a végére a „feketeleves”, bár eddig sem volt túl mosolygós, amit közöltünk az alváshiány következményeiről. Mert azok a férfiak, akik éjszakánként csak 6 órát vagy annál kevesebbet aludtak, gyakrabban haltak meg idő előtt, mint kipihentebb társaik. Döbbenetes, hogy még akkor is, ha egyéb rizikófaktorok, mint a testsúly, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás, ezt máshogy jósolták volna.
Aludjunk és pihenjünk sokat és jól, mert így tovább élhetünk.
Az alváshiányról szóló következő írásunkban szakembert kérdezünk arról, miként aludhatunk eleget és pihenhetjük ki magunkat a legoptimálisabban.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Zsíros kenyér és természettudományi játékok várták a makói gimnázium diákjait – galériával, videóval
Nemcsak pályaorientáció, de Bánki Beni és Dr. BRS is vár mindenkit Szentesen