Az alváshiány rejtett veszélyei: tudd meg, hogyan pusztítja a szervezetet és hogyan mentheted a helyzetet

Az elterjedt hiedelemmel ellentétben nem a vörös, bevérzett szem az egyetlen negatív hatása és következménye a kevés alvásnak. Az alváshiánynak azonnali hatásai is vannak. Például a kutatások szerint, ha valaki fáradtan, kevés alvás után ül volán mögé, azzal jelentősen megnöveli a balesetek kockázatát. A kialvatlanság miatt nő az orvosi műhibák száma, csökken a produktivitás és a kreativitás, rosszabbul reagálunk a stresszre, és természetesen a problémamegoldó képességeinkre sem számíthatunk maximálisan – írja a HaziPatika.com. Nyolc komoly, súlyos következménye lehet, ezeket vesszük most sorra. Érdemes tehát eleget és jól aludni.

Az alváshiány sok egészségügyi problémát, korai halált okozhat. Illusztráció: Shutterstock

Az alváshiány felgyorsítja az öregedést

Egy 2013-as kutatás, vizsgálat bizonyította, hogy a túl kevés alvás a bőr idő előtti öregedését okozza, ráadásul nem is tud olyan gyorsan regenerálódni a sérülések, például a napégés után. A kutatásba bevont hatvan, a premenopauza időszakában lévő nő közül a rosszul alvóknál több volt a finom ránc, egyenetlenebb volt a pigmentáció, valamint csökkent a bőr rugalmassága is.

Agykárosodás és stroke

A krónikus alváshiány, bármennyire is meglepő és döbbenetes, visszafordíthatatlan károsodásokat okozhat az agyban és az agysejtek pusztulásához is vezethet. Különösen azok a neuronok vannak veszélyben, amelyek a figyelemért és a tanulási képességekért felelnek.

Még mindig a felső részen, az „emeleten” maradva: a kevés alvás a szélütés, vagy gyakrabban használt nevén, a stroke megnövekedett rizikójával jár együtt. Különösen olyanoknál, akik egyébként teljesen egészségesek, nincs más kockázati tényező az esetükben – ezt az infót egy amerikai kutatásnak köszönhetjük.

Genetikai változások és csontritkulás

Egyetlen heti alváshiány is elég lehet ahhoz, hogy közel 700 génünk megváltozzon. Például azok, amelyek az immunitásért, illetve a stressz feldolgozásáért felelősek. A kevés alvás tehát molekuláris szinten is hat ránk. Ez a magyarázata annak is, miért függenek össze az alváshiány és olyan krónikus betegségek, mint a magas vérnyomás és az elhízás.