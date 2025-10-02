Próbáltak már láda sörrel esküvőt szabotálni – miniszteri elismeréssel díjazott anyakönyvvezető mesélt

– Kislányként, amikor esküvőre mentünk, mindig rajongással néztem a szertartás vezetőjét, a pompás ceremóniát. Amikor szakvizsgát tettem, tulajdonképpen egy gyerekkori álmomat váltottam valóra – mondta hivatásáról Daniné Kuti Katalin. A makói anyakönyvvezető az anyakönyvi igazgatás területén végzett munkáért a napokban kapta meg a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet. A kitüntetéshez az ünnepi alkalmat az adta, hogy a polgári anyakönyvezés Magyarországon idén 130 éves. Az elismerést Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adta át Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter – az országból egyébként jó félszáz kollégája ugyancsak átvehetett a tárcavezetőtől valamilyen díjat.

Az anyakönyvvezető és a miniszter a kitüntetés átadása után. Fotó: Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

Az anyakönyvvezető feladatai

– Sokan azt hiszik, az anyakönyvvezetőnek csak annyi a dolga, hogy szombaton csinos ruhában levezesse a szertartást. Ez természetesen nem igaz – avatott be a hivatás titkaiba. Az esküvők megszervezéséig is nagyon sok előzetes munkára van szükség, például adminisztrációs és ellenőrző feladatokra, egyeztetésekre. De nem csak az esketéssel kapcsolatban van dolguk az anyakönyvvezetőknek – többek között anyakönyvi okiratokat állítanak ki. Ráadásul mindent rögzíteni kell egy elektronikus anyakönyvi rendszerben; a régi, nagy méretű, tekintélyt sugalló papíralapú anyakönyv már a múlté. Egyébként 2011 óta dolgozik a makói városházán, anyakönyvvezetőként pedig 2014 óta.

A vőlegény nem kérte a láda sört

A makói anyakönyvvezető azt mondja, már az első általa vezetett esküvőn sem izgult – boldog volt, hogy azzal foglalkozhat, amire mindig is vágyott. Szerinte nincs két egyforma esküvő, és a házasulandók összeadását nem lehet rutinból csinálni, minden alkalomnak meg kell teremteni a saját meghittségét.

Amikor arról kérdeztük, történt-e már nem mindennapi fordulat valamelyik szertartásán, elmosolyodott.

– Egyszer a vőlegénynek valaki bekiabálta a násznépből a mindent eldöntő kérdés elhangzása után, hogy fizet neki egy láda sört, ha nemet mond – idézte fel. Szerencsére az előzetes megbeszélésen tisztázta a párral, hogy ha bármelyikük akár tréfából is nemmel válaszol, meghiúsul a frigy. A férfi ezért komolyan vette a kérdést és igent mondott, ő pedig megkönnyebbült.