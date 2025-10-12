Bíró Antal kereskedőként is karriert csinált, de idős korára visszatért szerelméhez, a fához – galériával, videóval

– Becsületes parasztcsaládból származom, én azonban szakmát tanultam, 1969-ben szabadultam mint asztalossegéd – elevenítette fel a 74 esztendős Bíró Antal, miként lett ennek a mesterségnek a szerelmese.

Az asztalosmester az apátfalvi műhelyben. Fotó: Szabó Imre

Az apátfalvi Tóni bácsi, akit a faluban túlzás nélkül mindenki ismer, manapság piacokon és kézműves vásárokon jelenik meg szebbnél szebb, jelentős részben esztergált dísztárgyaival. Nagy szakmai tudásról, kézügyességről és türelemről árulkodó portékái mindenütt sikert aratnak, pedig műhelyében csak nemrégiben kezdett újra dolgozni – sokáig nem asztalosmester, hanem kereskedő volt.

A helyi téeszben kezdte

Mint elmesélte, 1973-tól a helyi termelőszövetkezetben dolgozott asztalosként. Ő készítette például a téesziroda összes bútorát – megfizették, megbecsülték, volt kiváló dolgozó is. Közben másodállásban épületasztalosként tevékenykedett.

Tíz év után, gondolkodás nélkül kiléptem a téeszből. Amikor hazaértem, otthon kitört a botrány, hiszen reggel még munkába indultam

– mesélte. Akkor már két kisgyermekük volt, nem csoda, hogy a felesége ideges lett. Hozzátette: ha megkapja akkor a szabadságot, talán végig a szövetkezetnél marad.

A maszek világban is boldogult

Bíró Antal ezt követően letette a mestervizsgát, és mivel akkoriban rengeteg volt az építkezés, munkája is akadt bőven. Annak idején a villanyóraszekrények fából készültek – ez lett a legnépszerűbb terméke, még Debrecenbe is szállított belőlük. Innen jött az ötlet, hogy kiváltsa az engedélyt fakereskedésre is.

Sokáig hanyagolta az asztalos mesterséget. Fotó: Szabó Imre

Mindössze azért, hogy olcsóbban tudja beszerezni az alapanyagot, de egy ismerőse javaslatára ezt építőanyag-kereskedelemmel is bővítette. Ekkor vett fordulatot az élete, ugyanis a tanács épp járdákat aszfaltozott, és őt kérték meg, segítsen a beszerzésben.

Még egy szál deszkám sem volt, de hat vagon cementet ekkor eladtam

– emlékezett. Ekkor indult be a kereskedői karrierje, és lassanként elszakadt az asztalosságtól.

Az asztalosmester kereskedő lett

Az elkövetkező években, miután közreműködött egy magyarcsanádi benzinkút és a mellette lévő üzlet felépítésében, utóbbiban tulajdonrészt szerzett, majd kizárólagos tulajdonos, élelmiszer-kereskedő is lett.