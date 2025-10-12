1 órája
Bíró Antal kereskedőként is karriert csinált, de idős korára visszatért szerelméhez, a fához – galériával, videóval
Nagy vargabetű után tért vissza a 74 esztendős apátfalvi Bíró Antal ahhoz a mesterséghez, amit a szíve mélyén mindig is a legjobban szeretett. Az asztalosmester használati és dísztárgyaival piacokon, kézműves vásárokon találkozhatunk – mi műhelyében kerestük fel.
– Becsületes parasztcsaládból származom, én azonban szakmát tanultam, 1969-ben szabadultam mint asztalossegéd – elevenítette fel a 74 esztendős Bíró Antal, miként lett ennek a mesterségnek a szerelmese.
Az apátfalvi Tóni bácsi, akit a faluban túlzás nélkül mindenki ismer, manapság piacokon és kézműves vásárokon jelenik meg szebbnél szebb, jelentős részben esztergált dísztárgyaival. Nagy szakmai tudásról, kézügyességről és türelemről árulkodó portékái mindenütt sikert aratnak, pedig műhelyében csak nemrégiben kezdett újra dolgozni – sokáig nem asztalosmester, hanem kereskedő volt.
A helyi téeszben kezdte
Mint elmesélte, 1973-tól a helyi termelőszövetkezetben dolgozott asztalosként. Ő készítette például a téesziroda összes bútorát – megfizették, megbecsülték, volt kiváló dolgozó is. Közben másodállásban épületasztalosként tevékenykedett.
Tíz év után, gondolkodás nélkül kiléptem a téeszből. Amikor hazaértem, otthon kitört a botrány, hiszen reggel még munkába indultam
– mesélte. Akkor már két kisgyermekük volt, nem csoda, hogy a felesége ideges lett. Hozzátette: ha megkapja akkor a szabadságot, talán végig a szövetkezetnél marad.
A maszek világban is boldogult
Bíró Antal ezt követően letette a mestervizsgát, és mivel akkoriban rengeteg volt az építkezés, munkája is akadt bőven. Annak idején a villanyóraszekrények fából készültek – ez lett a legnépszerűbb terméke, még Debrecenbe is szállított belőlük. Innen jött az ötlet, hogy kiváltsa az engedélyt fakereskedésre is.
Mindössze azért, hogy olcsóbban tudja beszerezni az alapanyagot, de egy ismerőse javaslatára ezt építőanyag-kereskedelemmel is bővítette. Ekkor vett fordulatot az élete, ugyanis a tanács épp járdákat aszfaltozott, és őt kérték meg, segítsen a beszerzésben.
Még egy szál deszkám sem volt, de hat vagon cementet ekkor eladtam
– emlékezett. Ekkor indult be a kereskedői karrierje, és lassanként elszakadt az asztalosságtól.
Az asztalosmester kereskedő lett
Az elkövetkező években, miután közreműködött egy magyarcsanádi benzinkút és a mellette lévő üzlet felépítésében, utóbbiban tulajdonrészt szerzett, majd kizárólagos tulajdonos, élelmiszer-kereskedő is lett.
Ő volt a megye első kávé-nagykereskedője, de üdítőitalokat is forgalmazott.
Aztán a benzinkúti boltot eladta, nyitott egyet otthon – a vevők pedig követték, a romániaiak is. Ez a korszak 2014-ig tartott.
Akkor már sok volt egyszerre az építőanyag-kereskedelem és az élelmiszerbolt. Néhány évig még bérbe adták, aztán végleg bezárt. Az építőanyag-kereskedelemmel viszont csak idén nyáron hagyott fel.
Szép időszak volt. Közben még olyasmikre is volt erőm, mint hogy segélyszállítmányokat vigyek Romániába vagy Ukrajnába, a tiszai árvíz sújtotta területekre
– idézte fel.
Visszatalált eredeti szakmájához
Ahogy a kereskedelmi vállalkozásai lassanként megszűntek, Bíró Antal visszatalált az asztalossághoz. A műhely addig raktárként szolgált, a mesterség pedig azért nem hiányzott neki, mert erre egyszerűen nem volt ideje.
Eleinte csak az építkezéshez szükséges faanyagokat fűrészelte, darabolta, aztán nagyjából egy évtizede elkezdett dísz- és használati tárgyakat készíteni.
Mindig fúrta az oldalamat a kíváncsiság, hogy a maradék anyagokból mit lehet csinálni
– mondta.
Eleinte a feleségének, a két lányának, illetve barátainak és ismerőseinek készített ilyen tárgyakat. Aztán kiderült: ezek bizony kelendőek.
Minden nap reggel 7-kor kel
Az apátfalvi asztalosmester mindig tiszta fával dolgozik: akácot, tölgyet, kőrist, fenyőt használ, de – elsősorban a színe miatt – olykor egzotikus fajtát is,mint a mahagóni. Többek között vázákat, díszdobozokat készít, de például gyógytornához szükséges eszközöket is. Két egyforma darab nemigen akad köztük. Kedvence nincs. Azt mondja, mindig az a feladat érdekli a legjobban, amire készül. Nagy részüket saját ötlet alapján készíti, de merít az internetről is.
Visszatalált eredeti szakmájához Bíró AntalFotók: Szabó Imre
Minden nap reggel 7-kor kelek. Egy bögre mézes-almaecetes vízzel beveszem a gyógyszereket, megetetem a pár jószágot, aztán irány a műhely. Nap közben a boltba, ide-oda azért néha elmegyek, de este hatig dolgozom
– mesélte napirendjéről.
Úgy tűnik, ez tartja életben – bár hozzáteszi: a felesége főztje is. Arra, hogy mit szeret ebben a munkában, egyszerűen azt mondja: a változatosságot és a kreativitást.
