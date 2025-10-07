október 7., kedd

Szegedi hírek

2 órája

Mindenki erről az autóról beszél Szegeden – kiderült, mi áll a teleragasztott kocsi háttérben

Gerillamarketing vagy átverés? Emberek tömege állta körbe a rejtélyes módon teleplakátolt autót Szeged belvárosában. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtti úton lettünk figyelmesek a különös járműre.

Kis Zoltán

Szegeden már megszoktuk a furcsábbnál furcsább jelenségeket – néha egészen meghökkentő esetekbe is belefuthatunk. Ezúttal egy papírlapokkal teleplakátolt autó tűnt fel a város egyik forgalmas pontján.

Papírokkal beborított autó Szegeden a TIK közelében.
Egy papírlapokkal teleplakátolt autó tűnt fel Szeged egyik legforgalmasabb pontján. Fotó: Kis Zoltán

A plakátokkal teli autó rejtélye 

Nagyszerű marketingfogásnak lehettünk szemtanúi az egyik legforgalmasabb egyetemi épület előtt: plakátokkal borított autó bukkant fel. A papírokon ez a szöveg olvasható:
„Madaras, TUDOM, hogy megcsaltál! A videók nem hazudnak!! Itt van a bizonyíték!!”

A figyelemfelkeltő felirat alatt egy QR-kód is szerepel, amelyet néhány kattintással be lehet olvasni a telefon kamerájával vagy egy erre alkalmas applikációval. A kód egy weboldalra irányít, és a betöltés után kiderül: fiatal fiúk kreatív marketingfogásáról van szó. Az autóval egy újonnan megjelent dalukat népszerűsítik – formabontó, ötletes módon.

Ilyen és ehhez hasonló gerillamarketing-akciókkal már találkozhatunk a fiatalok körében népszerű közösségi médiafelületen, a TikTokon.

A trend hatalmas sikereket hoz

A trend lényege, hogy a plakátokra olyan üzenetek kerülnek, amelyek azonnal megragadják a járókelők figyelmét. A kíváncsiság pedig a legtöbb esetben győz: az emberek beolvassák a QR-kódot, hogy kiderítsék, mi áll a háttérben. Ezúttal sem volt ez másképp – az egyetemisták csoportosan gyűltek a jármű köré, hogy utánajárjanak a rejtélynek.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
