Mindenki erről az autóról beszél Szegeden – kiderült, mi áll a teleragasztott kocsi háttérben

Szegeden már megszoktuk a furcsábbnál furcsább jelenségeket – néha egészen meghökkentő esetekbe is belefuthatunk. Ezúttal egy papírlapokkal teleplakátolt autó tűnt fel a város egyik forgalmas pontján.

Egy papírlapokkal teleplakátolt autó tűnt fel Szeged egyik legforgalmasabb pontján. Fotó: Kis Zoltán

A plakátokkal teli autó rejtélye

Nagyszerű marketingfogásnak lehettünk szemtanúi az egyik legforgalmasabb egyetemi épület előtt: plakátokkal borított autó bukkant fel. A papírokon ez a szöveg olvasható:

„Madaras, TUDOM, hogy megcsaltál! A videók nem hazudnak!! Itt van a bizonyíték!!”

A figyelemfelkeltő felirat alatt egy QR-kód is szerepel, amelyet néhány kattintással be lehet olvasni a telefon kamerájával vagy egy erre alkalmas applikációval. A kód egy weboldalra irányít, és a betöltés után kiderül: fiatal fiúk kreatív marketingfogásáról van szó. Az autóval egy újonnan megjelent dalukat népszerűsítik – formabontó, ötletes módon.

Ilyen és ehhez hasonló gerillamarketing-akciókkal már találkozhatunk a fiatalok körében népszerű közösségi médiafelületen, a TikTokon.

A trend hatalmas sikereket hoz

A trend lényege, hogy a plakátokra olyan üzenetek kerülnek, amelyek azonnal megragadják a járókelők figyelmét. A kíváncsiság pedig a legtöbb esetben győz: az emberek beolvassák a QR-kódot, hogy kiderítsék, mi áll a háttérben. Ezúttal sem volt ez másképp – az egyetemisták csoportosan gyűltek a jármű köré, hogy utánajárjanak a rejtélynek.