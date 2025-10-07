10 perce
Mindenki erről az autóról beszél Szegeden – kiderült, mi áll a teleragasztott kocsi háttérben
Gerillamarketing vagy átverés? Emberek tömege állta körbe a rejtélyes módon teleplakátolt autót Szeged belvárosában. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtti úton lettünk figyelmesek a különös járműre.
Szegeden már megszoktuk a furcsábbnál furcsább jelenségeket – néha egészen meghökkentő esetekbe is belefuthatunk. Ezúttal egy papírlapokkal teleplakátolt autó tűnt fel a város egyik forgalmas pontján.
A plakátokkal teli autó rejtélye
Nagyszerű marketingfogásnak lehettünk szemtanúi az egyik legforgalmasabb egyetemi épület előtt: plakátokkal borított autó bukkant fel. A papírokon ez a szöveg olvasható:
„Madaras, TUDOM, hogy megcsaltál! A videók nem hazudnak!! Itt van a bizonyíték!!”
A figyelemfelkeltő felirat alatt egy QR-kód is szerepel, amelyet néhány kattintással be lehet olvasni a telefon kamerájával vagy egy erre alkalmas applikációval. A kód egy weboldalra irányít, és a betöltés után kiderül: fiatal fiúk kreatív marketingfogásáról van szó. Az autóval egy újonnan megjelent dalukat népszerűsítik – formabontó, ötletes módon.
Ilyen és ehhez hasonló gerillamarketing-akciókkal már találkozhatunk a fiatalok körében népszerű közösségi médiafelületen, a TikTokon.
A trend hatalmas sikereket hoz
A trend lényege, hogy a plakátokra olyan üzenetek kerülnek, amelyek azonnal megragadják a járókelők figyelmét. A kíváncsiság pedig a legtöbb esetben győz: az emberek beolvassák a QR-kódot, hogy kiderítsék, mi áll a háttérben. Ezúttal sem volt ez másképp – az egyetemisták csoportosan gyűltek a jármű köré, hogy utánajárjanak a rejtélynek.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Alig nyitott ki, máris bezár – új fejezet kezdődik a Mackoéknál
Teltházas koncerttel kápráztatta el a kínai közönséget a szegedi gitárművész Sanghajban
Szegedi hírek
- Szeged büszkesége: amatőrként lett az ország legjobb baristája – videóval
- Évadot hirdetett a Szegedi Szabadtéri Játékok – Nem hiszed el, melyik világsikerű musicalt mutatják be a Dóm téren
- Segíteni indultak, de bajba kerültek – tűzoltóautó borult fel a Lidlnél
- Folyamatosan újul meg a Gogol utca, végigsétáltunk rajta, hogy megmutassuk most hogy áll – fotóval, videóval
- Alig nyitott ki, máris bezár – új fejezet kezdődik a Mackoéknál