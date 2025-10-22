október 22., szerda

Itt a hétvége legnagyobb attrakciója

2 órája

Elképesztő látvány Szegeden: felépült az ország legnagyobb akadálypályája – galériával, videóval

Címkék#akadálypálya#Erzsébet liget#építkezés

A sportolás szerelmesei és a kihívások nagyágyúi ezúttal egy versenypályán próbálhatják ki magukat. Öt napra a szegedi Erzsébet ligetbe költözött az ország legnagyobb akadálypályája.

Kis Zoltán

A kétszáz méter hosszú pálya az ország több pontján megfordult már: Debrecenben, Győrben, de Miskolcon is örömteli pillanatokat okozott. Ezúttal Szegedre érkezett a hatalmas kihívásokkal tűzdelt versenypálya

Készül az ország legnagyobb akadálypályája Szegeden.
Az ország legnagyobb akadálypályája már épül. Fotó: Török János 

Az építkezés nem kis munka – így épült az ország legnagyobb akadálypályája

Az akadálypálya több „alkatrészből” áll, amelyeknek felállítása, majd felfújása huzamosabb időt vesz igénybe. Nagyságrendileg egy tíz főből álló csapat serénykedett a pálya lehető leggyorsabb felállításán. 

Ugyan megcsúsztak az idővel és a beharangozott 16 óra helyett csupán egy órával később tudták megkezdeni az emberek felengedését, már egészen hamar gyülekezni kezdtek az érdeklődők. Akadtak olyanok, akik célirányosan jöttek, mások viszont éppen arra sétálva figyeltek fel az óriás mászókára. 

Az építkezés nem kis munka – így épült az ország legnagyobb akadálypályája

Fotók: Török János

Juhász József kisfiával, Erikkel érkezett az Erzsébet ligetbe. A várakozásuk alkalmával csíptük el őket. 

– Meg szerettük volna mérettetni magunkat, egy családi program keretei között, vállvetve, együtt – mondta Juhász József. Ez az első alkalom, hogy ilyen pályán próbáljuk ki magunkat, éppen ezért is érkeztünk nyitásra, hiszen azt tűztük ki célul, hogy mi jussunk át elsőként az akadálypályán. Azt hiszem, hogy fel vagyunk rá készülve – folytatta. A beszélgetés során Erik heves bólogatással támasztotta alá édesapja mondandóját.

Ezeken a napokon próbálhatjuk ki magunkat 

  • október 23. (9-18)
  • október 24. (9-19)
  • október 25. (9-18) 
  • október 26. (9-18)

