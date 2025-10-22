2 órája
Elképesztő látvány Szegeden: felépült az ország legnagyobb akadálypályája – galériával, videóval
A sportolás szerelmesei és a kihívások nagyágyúi ezúttal egy versenypályán próbálhatják ki magukat. Öt napra a szegedi Erzsébet ligetbe költözött az ország legnagyobb akadálypályája.
A kétszáz méter hosszú pálya az ország több pontján megfordult már: Debrecenben, Győrben, de Miskolcon is örömteli pillanatokat okozott. Ezúttal Szegedre érkezett a hatalmas kihívásokkal tűzdelt versenypálya.
Az építkezés nem kis munka – így épült az ország legnagyobb akadálypályája
Az akadálypálya több „alkatrészből” áll, amelyeknek felállítása, majd felfújása huzamosabb időt vesz igénybe. Nagyságrendileg egy tíz főből álló csapat serénykedett a pálya lehető leggyorsabb felállításán.
Ugyan megcsúsztak az idővel és a beharangozott 16 óra helyett csupán egy órával később tudták megkezdeni az emberek felengedését, már egészen hamar gyülekezni kezdtek az érdeklődők. Akadtak olyanok, akik célirányosan jöttek, mások viszont éppen arra sétálva figyeltek fel az óriás mászókára.
Juhász József kisfiával, Erikkel érkezett az Erzsébet ligetbe. A várakozásuk alkalmával csíptük el őket.
– Meg szerettük volna mérettetni magunkat, egy családi program keretei között, vállvetve, együtt – mondta Juhász József. Ez az első alkalom, hogy ilyen pályán próbáljuk ki magunkat, éppen ezért is érkeztünk nyitásra, hiszen azt tűztük ki célul, hogy mi jussunk át elsőként az akadálypályán. Azt hiszem, hogy fel vagyunk rá készülve – folytatta. A beszélgetés során Erik heves bólogatással támasztotta alá édesapja mondandóját.
Ezeken a napokon próbálhatjuk ki magunkat
- október 23. (9-18)
- október 24. (9-19)
- október 25. (9-18)
- október 26. (9-18)
