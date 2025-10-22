Elképesztő látvány Szegeden: felépült az ország legnagyobb akadálypályája – galériával, videóval

A kétszáz méter hosszú pálya az ország több pontján megfordult már: Debrecenben, Győrben, de Miskolcon is örömteli pillanatokat okozott. Ezúttal Szegedre érkezett a hatalmas kihívásokkal tűzdelt versenypálya.

Az ország legnagyobb akadálypályája már épül. Fotó: Török János

Az építkezés nem kis munka – így épült az ország legnagyobb akadálypályája

Az akadálypálya több „alkatrészből” áll, amelyeknek felállítása, majd felfújása huzamosabb időt vesz igénybe. Nagyságrendileg egy tíz főből álló csapat serénykedett a pálya lehető leggyorsabb felállításán.

Ugyan megcsúsztak az idővel és a beharangozott 16 óra helyett csupán egy órával később tudták megkezdeni az emberek felengedését, már egészen hamar gyülekezni kezdtek az érdeklődők. Akadtak olyanok, akik célirányosan jöttek, mások viszont éppen arra sétálva figyeltek fel az óriás mászókára.