2 órája
Most bárki kipróbálhatja, Szegedre érkezik az ország legnagyobb akadálypályája
A sportolás szerelmesei ezúttal egy versenypályán próbálhatják ki magukat. A szegedi Erzsébet ligetbe költözik ideiglenesen az ország legnagyobb akadálypályája.
Október 22. és 26. között a szegediek is megmérettethetik magukat egy kétszáz méter hosszú felfújható akadálypályán. Ha sportolni, szórakozni vágysz vagy csak kipróbálnád magad egy fizikai kihívásban, az Erzsébet-ligetbe kihelyezett pálya garantáltan jó választás lehet.
Országszintű kitelepülések – ezúttal Szegedre érkezik az ország legnagyobb akadálypályája
Az ország legnagyobb akadálypályája Debrecenben, Győrben és Miskolcon is megfordult már, ám ezúttal Szegedre érkezik a hatalmas kihívásokkal tűzdelt versenypálya. A szabadtéri programon öt napon keresztül lesz lehetőségünk részt venni.
Ezeken a napokon próbálhatjuk ki magunkat
- október 22. (16-18)
- október 23. (9-18)
- október 24. (9-18)
- október 25. (9-18)
- október 26. (9-18)
A magasságunk a mérvadó
A felfújható akadálypályán 120 centiméter alatt csak felnőtt kísérővel vehetnek részt az érdeklődők. A sportpálya úgy lett kialakítva, hogy csúszni, kúszni és mászni is lehessen benne, így egymástól nagyon különböző mozgásformákkal juthatunk túl az óriás pályán.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Képalá: A szegedi Erzsébet ligetbe költözik ideiglenesen az ország legnagyobb versenypályája. Fotó: ill.