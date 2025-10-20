Most bárki kipróbálhatja, Szegedre érkezik az ország legnagyobb akadálypályája

Október 22. és 26. között a szegediek is megmérettethetik magukat egy kétszáz méter hosszú felfújható akadálypályán. Ha sportolni, szórakozni vágysz vagy csak kipróbálnád magad egy fizikai kihívásban, az Erzsébet-ligetbe kihelyezett pálya garantáltan jó választás lehet.

A szegedi Erzsébet ligetbe költözik ideiglenesen az ország legnagyobb versenypályája. Illusztráció: Vajda János/BOON

Országszintű kitelepülések – ezúttal Szegedre érkezik az ország legnagyobb akadálypályája

Az ország legnagyobb akadálypályája Debrecenben, Győrben és Miskolcon is megfordult már, ám ezúttal Szegedre érkezik a hatalmas kihívásokkal tűzdelt versenypálya. A szabadtéri programon öt napon keresztül lesz lehetőségünk részt venni.

Ezeken a napokon próbálhatjuk ki magunkat

október 22. (16-18)

október 23. (9-18)

október 24. (9-18)

október 25. (9-18)

október 26. (9-18)

A magasságunk a mérvadó

A felfújható akadálypályán 120 centiméter alatt csak felnőtt kísérővel vehetnek részt az érdeklődők. A sportpálya úgy lett kialakítva, hogy csúszni, kúszni és mászni is lehessen benne, így egymástól nagyon különböző mozgásformákkal juthatunk túl az óriás pályán.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

Képalá: A szegedi Erzsébet ligetbe költözik ideiglenesen az ország legnagyobb versenypályája. Fotó: ill.