október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriás mászóka

2 órája

Most bárki kipróbálhatja, Szegedre érkezik az ország legnagyobb akadálypályája

Címkék#sport#akadálypálya#Erzsébet liget

A sportolás szerelmesei ezúttal egy versenypályán próbálhatják ki magukat. A szegedi Erzsébet ligetbe költözik ideiglenesen az ország legnagyobb akadálypályája.

Kis Zoltán

Október 22. és 26. között a szegediek is megmérettethetik magukat egy kétszáz méter hosszú felfújható akadálypályán. Ha sportolni, szórakozni vágysz vagy csak kipróbálnád magad egy fizikai kihívásban, az Erzsébet-ligetbe kihelyezett pálya garantáltan jó választás lehet.

Kisgyerekek élvezik az ország legnagyobb akadálypályája kihívásait
A szegedi Erzsébet ligetbe költözik ideiglenesen az ország legnagyobb versenypályája. Illusztráció: Vajda János/BOON

Országszintű kitelepülések – ezúttal Szegedre érkezik az ország legnagyobb akadálypályája

Az ország legnagyobb akadálypályája Debrecenben, Győrben és Miskolcon is megfordult már, ám ezúttal Szegedre érkezik a hatalmas kihívásokkal tűzdelt versenypálya. A szabadtéri programon öt napon keresztül lesz lehetőségünk részt venni.

Ezeken a napokon próbálhatjuk ki magunkat 

  • október 22. (16-18)
  • október 23. (9-18)
  • október 24. (9-18)
  • október 25. (9-18)
  • október 26. (9-18)

A magasságunk a mérvadó 

A felfújható akadálypályán 120 centiméter alatt csak felnőtt kísérővel vehetnek részt az érdeklődők. A sportpálya úgy lett kialakítva, hogy csúszni, kúszni és mászni is lehessen benne, így egymástól nagyon különböző mozgásformákkal juthatunk túl az óriás pályán.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

Képalá: A szegedi Erzsébet ligetbe költözik ideiglenesen az ország legnagyobb versenypályája. Fotó: ill. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu