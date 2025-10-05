Babettával a fjordokig, a nosztalgikus őrült vágyat most bárki támogathatja

Újabb fejezetéhez érkezik a legendás Babettás kaland. Két motoros, Farkas Gábor és Barta Zsolt, akik már Afrikát is meghódították a kis kétkerekűekkel, most 2026 nyarán Norvégia fjordjai felé veszik az irányt. Céljuk Európa legészakibb pontja, a Nordkapp. A nagy út megvalósításához most bárki hozzájárulhat: elindult a Babetta kaland támogatói kampány.

A Babetta kalandból sosem elég, a legendás motorosok új célja a Nordkapp. Archív Fotó: Török János

A nagy Babetta kaland: Afrikától a fjordokig

A két jóbarát, Gábor és Zsolt története évek óta kíséri a motoros közösséget. Egykor tréfának indult, ma már legendává nőtte ki magát, hogy 40-50 éves Babettákkal vágnak neki a több ezer kilométeres túráknak.

2024-ben Afrikáig jutottak, ahol a sivatagban és a tengerparton is bizonyítottak.

2025-ben számos emlékezetes kaland fűződött hozzájuk: bemutatkoztak motoros kiállításokon, közösségi túrákat szerveztek a Balaton körül, meghódították a Stelvio szerpentinjeit, sőt, a Nordkapp irányába is tettek már próbautakat.

A közösség évről évre nagyobb: nemcsak motorosokat, hanem retró-rajongókat, családokat és kíváncsi érdeklődőket is megmozgatnak.

Támogatás kulcstartóval

A következő, Norvégiába tartó túra komoly előkészületeket igényel a motorok generáljától az utazási költségekig. Ennek fedezésére indult most el a támogatói kampány. A szervezők webshopjában különleges Babetta 207 és 210 kulcstartókat kínálnak, amelyek megvásárlásával bárki hozzájárulhat a kalandhoz.

A kulcstartó egyszerre nosztalgikus és menő ajándék motorosoknak és retró-fanoknak, miközben segíti a két kalandort abban, hogy álmuk valóra váljon.