Babettával a fjordokig, a nosztalgikus őrült vágyat most bárki támogathatja
A két motoros új kihívás elé állítja magát, úticéljuk a Nordkapp. Újabb fejezet indul a legendás Babetta kaland történetében. A közösség most kulcstartó vásárlásával segítheti Gábort és Zsoltot.
Újabb fejezetéhez érkezik a legendás Babettás kaland. Két motoros, Farkas Gábor és Barta Zsolt, akik már Afrikát is meghódították a kis kétkerekűekkel, most 2026 nyarán Norvégia fjordjai felé veszik az irányt. Céljuk Európa legészakibb pontja, a Nordkapp. A nagy út megvalósításához most bárki hozzájárulhat: elindult a Babetta kaland támogatói kampány.
A nagy Babetta kaland: Afrikától a fjordokig
A két jóbarát, Gábor és Zsolt története évek óta kíséri a motoros közösséget. Egykor tréfának indult, ma már legendává nőtte ki magát, hogy 40-50 éves Babettákkal vágnak neki a több ezer kilométeres túráknak.
- 2024-ben Afrikáig jutottak, ahol a sivatagban és a tengerparton is bizonyítottak.
- 2025-ben számos emlékezetes kaland fűződött hozzájuk: bemutatkoztak motoros kiállításokon, közösségi túrákat szerveztek a Balaton körül, meghódították a Stelvio szerpentinjeit, sőt, a Nordkapp irányába is tettek már próbautakat.
A közösség évről évre nagyobb: nemcsak motorosokat, hanem retró-rajongókat, családokat és kíváncsi érdeklődőket is megmozgatnak.
Támogatás kulcstartóval
A következő, Norvégiába tartó túra komoly előkészületeket igényel a motorok generáljától az utazási költségekig. Ennek fedezésére indult most el a támogatói kampány. A szervezők webshopjában különleges Babetta 207 és 210 kulcstartókat kínálnak, amelyek megvásárlásával bárki hozzájárulhat a kalandhoz.
A kulcstartó egyszerre nosztalgikus és menő ajándék motorosoknak és retró-fanoknak, miközben segíti a két kalandort abban, hogy álmuk valóra váljon.
