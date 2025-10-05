október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb fejezet

25 perce

Babettával a fjordokig, a nosztalgikus őrült vágyat most bárki támogathatja

Címkék#túramotor#babetta#Nordkapp#túra#támogatás

A két motoros új kihívás elé állítja magát, úticéljuk a Nordkapp. Újabb fejezet indul a legendás Babetta kaland történetében. A közösség most kulcstartó vásárlásával segítheti Gábort és Zsoltot.

Arany T. János

Újabb fejezetéhez érkezik a legendás Babettás kaland. Két motoros, Farkas Gábor és Barta Zsolt, akik már Afrikát is meghódították a kis kétkerekűekkel, most 2026 nyarán Norvégia fjordjai felé veszik az irányt. Céljuk Európa legészakibb pontja, a Nordkapp. A nagy út megvalósításához most bárki hozzájárulhat: elindult a Babetta kaland támogatói kampány. 

babetta kaland
A Babetta kalandból sosem elég, a legendás motorosok új célja a Nordkapp. Archív Fotó: Török János

A nagy Babetta kaland: Afrikától a fjordokig

A két jóbarát, Gábor és Zsolt története évek óta kíséri a motoros közösséget. Egykor tréfának indult, ma már legendává nőtte ki magát, hogy 40-50 éves Babettákkal vágnak neki a több ezer kilométeres túráknak.

  • 2024-ben Afrikáig jutottak, ahol a sivatagban és a tengerparton is bizonyítottak.
  • 2025-ben számos emlékezetes kaland fűződött hozzájuk: bemutatkoztak motoros kiállításokon, közösségi túrákat szerveztek a Balaton körül, meghódították a Stelvio szerpentinjeit, sőt, a Nordkapp irányába is tettek már próbautakat.

A közösség évről évre nagyobb: nemcsak motorosokat, hanem retró-rajongókat, családokat és kíváncsi érdeklődőket is megmozgatnak.

Támogatás kulcstartóval

A következő, Norvégiába tartó túra komoly előkészületeket igényel a motorok generáljától az utazási költségekig. Ennek fedezésére indult most el a támogatói kampány. A szervezők webshopjában különleges Babetta 207 és 210 kulcstartókat kínálnak, amelyek megvásárlásával bárki hozzájárulhat a kalandhoz.

A kulcstartó egyszerre nosztalgikus és menő ajándék motorosoknak és retró-fanoknak, miközben segíti a két kalandort abban, hogy álmuk valóra váljon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu