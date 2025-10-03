Különleges háziállat repked a Vásár utca fái között, életveszélyben lehet a hideg miatt

Lapunk többször beszámolt már különleges kóborló állatokról, legutóbb egy rejtélyes kameruni juhpárról adtunk hírt, akik már hónapok utána Szeged kies területeit róják. Ezúttal egy barackfejű törpepapagáj szökött meg feltételezhetően a gazdájától. Azóta csak a Vásár utca fáin kapták lencsevégre.

Október másodikán egy barackfejű törpepapagáj tűnt fel a fák sűrű lombjai között. Fotó: Szotter Zsuzsanna

A megtaláló mindent megtett a madár megmentése érdekében, de nem járt sikerrel

A Szegeden Láttam és Hallottam Facebook-csoportban megosztott bejegyzésben az eredeti posztoló, Szotter Zsuzsanna felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a madarak nem bírják a hideget.

Az ilyen, főleg kistestű papagáj a hideget egyáltalán nem bírja (a hajnali alacsony hőmérséklet életveszélyes neki) és sajnos kóbor cicák is lesték minden mozdulatát. Nagyon kevés esélye van így a túlélésre.

– írta Szotter Zsuzsanna.

A megtaláló felvázolta a mentési kísérlet folyamatát is.

Próbáltam segíteni, elmentem megnézni és vittem neki kalitkák, ami ismerős lehet neki – ez sokszor segít. Hoztam magammal magokat és gyümölcsöket, és a fajtársak hangját is bevetettem, próbáltam odacsalogatni. Sajnos csak egyszer sikerült meglátnom, akkor azonban nagyon hamar elszállt. Feltételezhető, hogy a közelben van, de nagyon félénk. Ha valakinek hiányzik a madara, kérem errefelé keresse.

– folytatta bejegyzésében.

A barackfejű törpepapagáj

Afrikában honos faj, melynek testhossza körülbelül 15 centiméter, szárnyfesztávolsága pedig 9,5 centiméter hosszúságú. A normál vadtípusnak alapszíne a zöld.

Ezek a madarak egyaránt alkalmasak szobai madárnak, mivel hangjuk halkabb és nem jellemzi őket rikácsolás. Ilyen esetben természetesen megfelelő reptetést biztosítani kell nekik. Ideális esetben egy egész berendezett kerti röpde áll a rendelkezésükre.