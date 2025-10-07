október 7., kedd

Szegedi hírek

4 órája

Szeged büszkesége: amatőrként lett az ország legjobb baristája – videóval

Címkék#bajnok#barista#Szeged

Országos bajnokságot nyert egy szegedi vendéglátó. A X. Magyar Barista Bajnokságról Kovács Judit, a Kék Elefánt kávézó munkatársa hozta el az első helyet.

Timár Kriszta

Múlt hétvégén rendezték meg a X. Magyar Barista Bajnokságot. Az amatőr megmérettetés szegedi sikerrel zárult: a Kék Elefánt kávézó baristája hozta el az első helyet. Kovács Juditnak ez volt élete első versenye, ráadásul saját bevallása szerint mindössze egy hónapja gyakorolja komolyabban ezt a szakmát.

Kovács Judit, barista készít egy kávét.
A Magyar Barista Bajnokság amatőr kategóriájának győztese, Kovács Judit, a Kék Elefánt kávézó baristája. Fotó: Karnok Csaba Fotó: Karnok Csaba

A kávéfőző gép miatt jelentkezett a versenyre

Nyolc éve dolgozom a vendéglátásban, a kávék iránt azonban csak négy-öt éve kezdtem el érdeklődni. Nemrégiben eljöttem Jarjabka Zoltánhoz egy baristaképzésre, utána pedig itt ragadtam munkatársként a kávézójában. Gyakorlatilag egy héttel azelőtt jelentkeztem erre a versenyre, hogy elkezdtem volna a Kék Elefántban dolgozni 

– mesélte mosolyogva.

A kiírásra Judit igazából a nyeremény miatt jelentkezett.

Sose volt bátorságom versenyezni, de amikor megláttam, milyen klassz kávégépet lehet nyerni, úgy voltam vele: végül is mi történhet, legfeljebb jól érzem magam. Egy buszút során a telefonomról adtam be a jelentkezésemet. Utólag pedig arra gondoltam, ez jó visszajelzés lesz számomra, hol tartok a szakmában 

– magyarázta a fiatal barista.

A kávéfőzés nem csak annyi, hogy benyomjuk a gombot

A fővárosi versenyen tíz perc alatt kellett elkészíteni négy presszót és négy kapucsínót, közben pedig be kellett mutatni, miért az adott elkészítési módot választották. Minden versenyző ugyanazt a kávét kapta alapanyagként, a lényeg az volt, ki milyen ízvilágot tud kihozni belőle.

A kávéfőzés nem csak annyi, hogy benyomjuk a gépen a gombot – magyarázta Jarjabka Zoltán, Judit felkészítője. – A jó kávéhoz kell egy jó gép, egy jó őrlő, jó alapanyag és egy ügyes kezű barista. Ha bármelyik hiányzik, a végeredmény biztosan nem lesz tökéletes. Ezért van az, hogy hiába veszünk otthonra egy drága kávégépet, ha nem tudjuk jól használni 

– hívta fel a figyelmet.

Egy fiatal lány kávét készít.
A kávéfőzés a barista szerint nem csak annyi, hogy megnyomunk egy gombot. Fotó: Karnok Csaba

A szakember elmondta, minden kávéfajtához más beállítás szükséges, hogy a tökéletes ízt kihozzák belőle. Nem mindegy az őrölt kávé szemcsemérete, és az sem, milyen hőfokon főzik le. A versenyre kapott kávéval is sokat kísérleteztek a döntő előtt, hogy megtalálják, hogyan lesz a legfinomabb.

Szegeden dolgozik a legjobb amatőr barista

Zoltán egyébként a verseny bírái között is ott volt, de Juditot ő nem értékelhette, sőt azt sem tudhatta, hány pontot kapott a többiektől.

Azt azért sejtettem, hogy ha mindent úgy csinál, ahogy eltervezte, akkor a többiekhez képest jobb lesz. És szerencsére így is lett 

– mosolygott a szakember.

A Kék Elefánt tehát mostantól büszkén hirdetheti, hogy az ország legjobb amatőr baristája főzi a kávét az ide betérő vendégeknek. Jarjabka Zoltán megjegyezte: ez is nagy szó, de számára talán még fontosabb, hogy a siker és az ezzel járó figyelem ráirányítja a közönség érdeklődését a munkájukra – arra a hivatásra, amelyben ezen a kis vendéglátóhelyen igyekeznek megmutatni, hogyan lehet a kávékból a maximális ízélményt kihozni.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
