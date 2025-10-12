Csaba bácsi és a mini fák, így segíti a nyugdíjas az erdész tanulókat – videóval, galériával

Csaba bácsi, a kaktuszok és egyéb növények titkos ásotthalmi birodalmának gazdája segíti a Bedő Bonsai Klub két lelkes tagjának munkáját.

A Bedő Bonsai Klub fiatal tagjai, Bernát Marcell, Lőrincz Zoltán és mentoruk, Paksi Csaba a bonsai nevelés aprólékos művészetét gyakorolják Ásotthalmon. Fotó: Karnok Csaba

Bedő Bonsai Klub, a türelem iskolája

A természet szeretete, a türelem és az aprólékos munka iránti rajongás köti össze az ásotthalmi Bedő Bonsai Klub fiatal tagjait. Bernát Marcell és Lőrincz Zoltán, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium két lelkes diákja, akik egy különleges mentor, az ásotthalmi Paksi Csaba segítségével ismerkednek a bonsai nevelés művészetével.

Csaba bácsi titkos növénybirodalma

Csaba bácsit az ásotthalmi Várostanya Kaktusz és Pozsgáskert tulajdonosaként ismerik a környéken. Szenvedélyes dísznövénytermesztő, aki 15 évvel ezelőtt hobbiként kezdte, de mára életformává vált számára a növények gondozása. – Itt az én kis birodalmam, két fóliasátor, amiből az egyiket télen fűtjük, nyáron pedig mindkettőt használjuk. A növények a természetben is kint vannak, hogy edződjenek. Négy éve, mióta rokkantnyugdíjas lettem, komolyabban foglalkozom velük, főleg a bonsaiokkal – mesélte mosolyogva.