Csaba bácsi és a mini fák, így segíti a nyugdíjas az erdész tanulókat – videóval, galériával
Majdnem a véletlennek köszönhető, hogy egymásra talált két bedős diák és Paksi Csaba. A fiatalokat, akik a most alakult Bedő Bonsai Klub tagjai a bonsaiok szeretete hozta össze a nyugdíjas Csaba bácsival. A fiatalok az ő segítségével tanulják a bonsainevelés művészetét.
Csaba bácsi, a kaktuszok és egyéb növények titkos ásotthalmi birodalmának gazdája segíti a Bedő Bonsai Klub két lelkes tagjának munkáját.
Bedő Bonsai Klub, a türelem iskolája
A természet szeretete, a türelem és az aprólékos munka iránti rajongás köti össze az ásotthalmi Bedő Bonsai Klub fiatal tagjait. Bernát Marcell és Lőrincz Zoltán, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium két lelkes diákja, akik egy különleges mentor, az ásotthalmi Paksi Csaba segítségével ismerkednek a bonsai nevelés művészetével.
Csaba bácsi titkos növénybirodalma
Csaba bácsit az ásotthalmi Várostanya Kaktusz és Pozsgáskert tulajdonosaként ismerik a környéken. Szenvedélyes dísznövénytermesztő, aki 15 évvel ezelőtt hobbiként kezdte, de mára életformává vált számára a növények gondozása. – Itt az én kis birodalmam, két fóliasátor, amiből az egyiket télen fűtjük, nyáron pedig mindkettőt használjuk. A növények a természetben is kint vannak, hogy edződjenek. Négy éve, mióta rokkantnyugdíjas lettem, komolyabban foglalkozom velük, főleg a bonsaiokkal – mesélte mosolyogva.
A találkozás története
A találkozás története sem mindennapi. Egy vásáron a fiatalok tanára figyelt fel Paksi Csaba növényeire, és elmondta, van két tanítványa, akiket érdekelne a bonsai. – Egyszer csak megjelent nálam a két fiatalember. Nagyon megörültem nekik, mert keresem az utánpótlást, akik viszik tovább ezt a szép hagyományt. Őbennük meg is találtam – a kis hatéves unokám mellett – tette hozzá nevetve Csaba bácsi.
Rengeteget tanulnak
A fiúk gyorsan lelkes tanítványaivá váltak. Lőrincz Zoltán erdésznek tanul, de mint mondja, a bonsaiokkal való foglalkozás egészen más típusú nyugalmat ad mint az erdő. – Marcell barátom miatt kezdtem el. A tanárnőnk, Jóvér Anikó bemutatott minket Csaba bácsinak, és hamar megfogott ez a világ. Jó időtöltés, ami megnyugtatja az embert – mondta. Bernát Marcell már korábban is rajongott a különleges növényekért. – Budapesten, az Állatkert japánkertjében láttam először igazán szép bonsaiokat. Aztán jött egy gondolat, hogy miért is ne kezdhetnék el velük foglalkozni. Tavaly nyáron kezdtem fákat gyűjteni, és azóta ez lett a hobbim. Most Csaba bácsinál rengeteget tanulunk, minden új dolog érdekel minket, szívjuk magunkba az információt.
A művészet tovább él
Paksi Csaba célja, hogy ne csak a növények ápolását, hanem a türelem és az odafigyelés művészetét is átadja a fiataloknak. – Segítek nekik növényekkel, tanáccsal, tudással. A legfontosabb, hogy szeressék, amit csinálnak, és adják tovább másoknak is ezt a szép hobbit. Nekem is hobbiként indult, és nézzétek, mi lett belőle! – mutatott körbe szeretett növényein.
Mi az a bonsai?
A bonsai (japánul: 盆栽, lapos tálban nevelt fa, bon=edény, tál, szai=növény) mesterségesen, művészien alakított, formára metszett, esetleg hajlított fa. Nevezik tálas kertészkedésnek is, mivel a legismertebb formája a kis méretű, tálkákban nevelt és alakított fák tartása. Általánosan elterjedt tévhit, hogy a bonszai egy növényfaj. Ezzel szemben elvileg bármilyen fás szárú kétszikű növényből lehet bonsait nevelni,
