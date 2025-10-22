A Bedő Bonsai Klub akcióban: így vadásznak a jövő miniatűr mesterműveire – videóval

Ismét akcióban a Bedő Bonsai Klub. Bonsainak megfelelő fákat, fakezdeményet kerestek kedd délután az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai az iskola tanulmányi erdejében. A bonsaihoz való alapanyag nem adta könnyen magát, de Marcell szeme elől semmi sem maradt rejtve.

A Bedő Bonsai Klub tagjai bonsai-neveléshez megfelelő alapanyagot kerestek az ásotthalmi erdészeti iskola tanulmányi erdejében. Fotó: Török János

Bedő Bonsai Klub tanulmányi kirándulása a tanulmányi erdőben

A nemrég alakult, de annál lelkesebb Bedő Bonsai Klub két tagja, Bernát Marcell és Lőrincz Zoltán, Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár vezetésével jártak felderítésen. Az akció célja az volt, hogy a természetben megtalálják azokat a fácskákat, amelyek formájuk, küzdelmes életútjuk vagy éppen különös görbületük miatt alkalmasak lehetnek bonsai-nevelésre.

Különleges szemmel keresték az ideális növényeket

Ezzel túl sok munka lenne. Nem szedném ki bonsainak, mert a gyökerei nagyon mélyen vannak, hiszen lágy a talaj. Nem érné meg kiszedni. Sokat kéne vele foglalkozni, hogy ebből valaha vonzó bonsai legyen

– magyarázta Marcell egy tövises gledícia mellett. A fiúk tapasztalt szemmel vizsgálták az erdő növényeit. Egy-egy különösen izgalmas alakú csemete láttán felcsillant a szemük.

A természet elnőnevelte kis fa

Na ez például szerintem alkalmas lenne bonsai nevelésre, mert a természet már előnevelte. A vadak megrágták, így kicsit sűrűbb az ágrendszere, és már most nagyon jó formája van. Ezt egy kis drótozással, metszéssel nagyon szép vonzó fává lehetne alakítani két-három éven belül

– mutatta Marcell. Az egyik feketefenyő is felkeltette az érdeklődésüket.

Yamadori a természet formálta alapanyag

Itt van pár yamadori bonsainak alkalmas feketefenyő. Látszik rajtuk, hogy fiatal korukban sérültek, a törzsükben kanyarulat van, ami miatt izgalmas a formájuk. Ezekből néhány év alatt gyönyörű bonsait lehetne alakítani. A yamadori japán eredetű szó, magyarul természetben begyűjtött bonsai alapanyag, vagy vadon gyűjtött fa

– magyarázta. Hogy végül melyikből lesz majd bonsai a Bedőben, hamarosan kiderül.