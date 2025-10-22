3 órája
A Bedő Bonsai Klub akcióban: így vadásznak a jövő miniatűr mesterműveire – videóval
Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai ismét különleges küldetésen vettek részt. A Bedő Bonsai Klub tagjai a tanulmányi erdőben keresték a bonsaihoz legalkalmasabb fákat. A természetben formálódott növények nyomában a lelkes fiatalok a gledíciától a feketefenyőig mindent szemügyre vettek.
Ismét akcióban a Bedő Bonsai Klub. Bonsainak megfelelő fákat, fakezdeményet kerestek kedd délután az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai az iskola tanulmányi erdejében. A bonsaihoz való alapanyag nem adta könnyen magát, de Marcell szeme elől semmi sem maradt rejtve.
Bedő Bonsai Klub tanulmányi kirándulása a tanulmányi erdőben
A nemrég alakult, de annál lelkesebb Bedő Bonsai Klub két tagja, Bernát Marcell és Lőrincz Zoltán, Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár vezetésével jártak felderítésen. Az akció célja az volt, hogy a természetben megtalálják azokat a fácskákat, amelyek formájuk, küzdelmes életútjuk vagy éppen különös görbületük miatt alkalmasak lehetnek bonsai-nevelésre.
Különleges szemmel keresték az ideális növényeket
Ezzel túl sok munka lenne. Nem szedném ki bonsainak, mert a gyökerei nagyon mélyen vannak, hiszen lágy a talaj. Nem érné meg kiszedni. Sokat kéne vele foglalkozni, hogy ebből valaha vonzó bonsai legyen
– magyarázta Marcell egy tövises gledícia mellett. A fiúk tapasztalt szemmel vizsgálták az erdő növényeit. Egy-egy különösen izgalmas alakú csemete láttán felcsillant a szemük.
A természet elnőnevelte kis fa
Na ez például szerintem alkalmas lenne bonsai nevelésre, mert a természet már előnevelte. A vadak megrágták, így kicsit sűrűbb az ágrendszere, és már most nagyon jó formája van. Ezt egy kis drótozással, metszéssel nagyon szép vonzó fává lehetne alakítani két-három éven belül
– mutatta Marcell. Az egyik feketefenyő is felkeltette az érdeklődésüket.
Yamadori a természet formálta alapanyag
Itt van pár yamadori bonsainak alkalmas feketefenyő. Látszik rajtuk, hogy fiatal korukban sérültek, a törzsükben kanyarulat van, ami miatt izgalmas a formájuk. Ezekből néhány év alatt gyönyörű bonsait lehetne alakítani. A yamadori japán eredetű szó, magyarul természetben begyűjtött bonsai alapanyag, vagy vadon gyűjtött fa
– magyarázta. Hogy végül melyikből lesz majd bonsai a Bedőben, hamarosan kiderül.
