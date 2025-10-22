október 22., szerda

Előd névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kis fák, nagy szenvedéllyel

3 órája

A Bedő Bonsai Klub akcióban: így vadásznak a jövő miniatűr mesterműveire – videóval

Címkék#tanulmányi erdő#bonsai#Bonsai Club#Ásotthalom#Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium

Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai ismét különleges küldetésen vettek részt. A Bedő Bonsai Klub tagjai a tanulmányi erdőben keresték a bonsaihoz legalkalmasabb fákat. A természetben formálódott növények nyomában a lelkes fiatalok a gledíciától a feketefenyőig mindent szemügyre vettek.

Arany T. János

Ismét akcióban a Bedő Bonsai Klub. Bonsainak megfelelő fákat, fakezdeményet kerestek kedd délután az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai az iskola tanulmányi erdejében. A bonsaihoz való alapanyag nem adta könnyen magát, de Marcell szeme elől semmi sem maradt rejtve.

A Bedő Bonsai Klub tagjai fát ültetnek
A Bedő Bonsai Klub tagjai bonsai-neveléshez megfelelő alapanyagot kerestek az ásotthalmi erdészeti iskola tanulmányi erdejében. Fotó: Török János

Bedő Bonsai Klub tanulmányi kirándulása a tanulmányi erdőben

A nemrég alakult, de annál lelkesebb Bedő Bonsai Klub két tagja, Bernát Marcell és Lőrincz Zoltán, Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár vezetésével jártak felderítésen. Az akció célja az volt, hogy a természetben megtalálják azokat a fácskákat, amelyek formájuk, küzdelmes életútjuk vagy éppen különös görbületük miatt alkalmasak lehetnek bonsai-nevelésre.

A Bedő Bonsai Klub tagjai fát ültetnek
Fotó: Török János

Különleges szemmel keresték az ideális növényeket

Ezzel túl sok munka lenne. Nem szedném ki bonsainak, mert a gyökerei nagyon mélyen vannak, hiszen lágy a talaj. Nem érné meg kiszedni. Sokat kéne vele foglalkozni, hogy ebből valaha vonzó bonsai legyen 

– magyarázta Marcell egy tövises gledícia mellett. A fiúk tapasztalt szemmel vizsgálták az erdő növényeit. Egy-egy különösen izgalmas alakú csemete láttán felcsillant a szemük.

A természet elnőnevelte kis fa

Na ez például szerintem alkalmas lenne bonsai nevelésre, mert a természet már előnevelte. A vadak megrágták, így kicsit sűrűbb az ágrendszere, és már most nagyon jó formája van. Ezt egy kis drótozással, metszéssel nagyon szép vonzó fává lehetne alakítani két-három éven belül 

– mutatta Marcell. Az egyik feketefenyő is felkeltette az érdeklődésüket.

A Bedő Bonsai Klub tagjai fát ültetnek
Fotó: Török János

Yamadori a természet formálta alapanyag

Itt van pár yamadori bonsainak alkalmas feketefenyő. Látszik rajtuk, hogy fiatal korukban sérültek, a törzsükben kanyarulat van, ami miatt izgalmas a formájuk. Ezekből néhány év alatt gyönyörű bonsait lehetne alakítani. A yamadori japán eredetű szó, magyarul természetben begyűjtött bonsai alapanyag,  vagy vadon gyűjtött fa 

– magyarázta. Hogy végül melyikből lesz majd bonsai a Bedőben, hamarosan kiderül. 

 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu