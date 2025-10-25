Halloween a Belvárosi Moziban: hat film, amit csak a bátrak néznek végig

A mozi és a horror filmek szerelmesei sem maradnak program nélkül. Október 31-én, Halloween napján, a Belvárosi Mozi az idén debütált filmek zömét vászonra viszi. Mutatjuk, hogy milyen alkotásokat tekinthetünk meg ezen a különleges mozis estén.

Rettegés minden mennyiségben a Belvárosi Mozi tematikus estéjén. Fotó: ill. / archív

Rettegés, ijesztgetés minden mennyiségben a Belvárosi Mozi tematikus estéjén

A 2025-ös év legnagyobb horror filmjei kerülnek vászonra a Belvárosi Mozi tematikus moziestjén, ahol a mozitermek mindegyike megtelik félelemmel.

Az alábbi filmalkotásokat tekinthetik meg az érdeklődők

Démonok között: utolsó rítusok (19:45)

A Warren házaspár megtörtént, jól dokumentált démonűző eseteit feldolgozó sorozat utolsó része. A pár több mint ezer alkalommal szabadított meg ártatlan embereket a túlvilág zaklatásától, de ezúttal valami megváltozott, a rutin sem segít már. Meglehet, hogy a túlvilág küldöttei nem is a megmenteni kívánt családot szemelték ki, hanem magukat, a démonűző házaspárt.

Fegyverek (20:15)

A kisvárosi iskolában egyik reggel különös dolog történik, minden gyerek megérkezik az első csengőszóra, de az egyik osztályterem teljesen üres maradt. A város biztonsági kamerái tudják a választ, előző éjszaka, pontosan ugyanabban a pillanatban valamennyi gyerek felkelt az ágyából, lement a lépcsőn, kisétált az utcára, és eltűnt.

Bűnösök (20:20)

Egy ikerpár szabadulni próbál a bűnös múltjuktól, abba bíznak, hogy újrakezdhetik életüket. Hiába hagynak hátra mindenféle gonoszságot, otthonukba valami sokkal rosszabb leselkedik rájuk: a nagybetűs Gonosz.

A hosszú menetelés (22:15)

Stephen King 1979-ben megjelent regényének filmadaptációjában Amerikát egy totalitárius rezsim uralja. A rendszer évente megrendezi „A hosszú menetelés” nevű eseményt, melyen három mérföld per óra sebességgel kell megállás nélkül gyalogolnia fiatal férfiaknak, különben kivégzik őket, amíg csak egy marad közülük életben.

Nosferatu (22:45)

Robert Eggers új NOSFERATU feldolgozása hamisítatlan rémmese a megszállottságról. Egy űzött fiatal nő és az ő megszállottjává váló szörnyűséges vámpír kapcsolata kimondhatatlan borzalmak okozója lesz...