Balassagyarmatról indult, Kisteleken él és hagyományőrzőként járja a rendezvényeket Sógor Ferenc, a kedves betyár

A betyár. Már többször, számos alkalommal találkoztam vele – legutóbb Balástyán – különböző falunapokon, illetve az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark rendezvényein. Jellegzetes figurája része az eseményeknek, jön és készülhetnek a közös fotók a résztvevőkkel. Úgy mutatkozott be, hogy Betyár Sógor Ferenc.

Betyár Sógor Ferenc a megyei rendezvények sztárja. Fotó: Imre Péter

Hagyományőrzés

Betyár Sógor Ferenc 62 éves, 20 esztendeje foglalkozik hagyományőrzéssel, eleinte a paraszti élet és világ, a paraszti viselet vonzotta, 3 éve váltott a „betyárkodásra” a betyár hagyományok ápolására, ezzel szeretne a jövőben foglalkozni, előadásokat is szívesen tartana diákoknak, erről már egyeztetett iskolákkal.

Betyár lett

Büszke palóc származására, beleszületett abba világba, Balassagyarmaton jött világra – ott található a palócmúzeum –, viszont 42 éve Kisteleken él, onnan kiindulva járja a környék rendezvényeit. Házassága révén került erre a vidékre. – Engem nem kell hívni, szívesen megyek minden rendezvényre, a teljesség igénye nélkül voltam már Dócon, Ópusztaszeren, Kisteleken, Bakson, és Balástyán is többször, mint most a falunapokon – sorolta a ruzsai Rúzsa Sándor Betyáregyesület tagja.

– Először fehér inget és gatyát vásároltam, így jelentem meg a rendezvényeken, majd magával ragadott a betyárélet, a betyárvilág, egyre jobban belemerültem a témába. Arra is ügyelek, hogy autentikus betyárviseletben jelenjek meg az eseményeken – mesélte. Mikor erről kezdett beszélni, arra kértem, nézzük meg és sorolja, mi van rajta, mi tartozik a hagyományhű ruhához. Akkor nézzük, alulról felfelé haladva: bőrcsizma, bőgatya, betyáröv két táskával, azokban pipa, pipadohány, tűzkészség – ezt egy kovács ismerőse készítette neki – kovakővel, bicska és bicskatok, bő ujjú ing, palócmellény, kendő valamint kalap darutollal és árvalányhajjal. Hozzátette: a Rózsa Sándorról szóló filmsorozat után terjedt el, hogy a betyárok feketében járnak, de ez téves, és az is idegesíti, ha a betyárokat csikósnak vagy gulyásnak nevezik.

– A palócmellényről tudni kell, hogy a három gombsor az atyát, a fiút és a szentlelket jelenti, azokat megérintve vetünk keresztet és imádkozunk, létezik betyár Mi atyánk is – említette meg. Ha nem tud valamit, megkeres szakembereket, például a szegedi Móra Ferenc Múzeumban és tőlük kér segítséget, illetve ismerős írótól.