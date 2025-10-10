Hihetetlen, mennyit kérnek a piacon az őszi vitaminbombáért

Nem érdemes az almát a körtével összehasonlítani – tartja a mondás, ami azonban meglehetősen sántít a birs esetében. A birsalma és a birskörte között többnyire csak formájuk eltérése adja a különbséget. Ízben, illatban, textúrában, felhasználásban és jótékony hatásai tekintetében a két gyümölcs alig tér el egymástól. A birsalma és birskörte szezonjának közepén szétnéztünk a Mars téri piacon, milyen árban kínálják az őszi vitaminbombát.

Fanyar, kevés és az ára is borsos, mégis a birsalma az őszi szezon egyik legnagyobb sztárja. Fotó: Török János

Hová tűnt a birsalma?

Piaci szemlénk arra az eredményre jutott, hogy a birsalma ára ige magas, ráadásul feltűnően kevés van belőle. Kilónként zömmel 950-1200 forint közötti áron kínálják. Tóth-Horti Éva elmondta, hogy csapnivaló a birsalma termés 2025-ben országszerte, majd hozzátette: persze ez sajnos valamennyi gyümölcsre igaz.

– A tavaszi fagyok óriási károkat okoztak, a méhek nem poroztak rendesen. A sütnivaló tök is ettől lett nagyon kevés, mondhatni a fele termett csak mindenből – mondta el lapunknak Éva, aki sok éve árul már férjével a Nagycsarnokban. A nagyobb birsalmákat kínálják eladásra, az apróbbakat feldogozza Éva: a birsalma sajtot 1500 forintért, a birsalma lekvárt 2800 forintért adják. Utóbbibó készít cukros és cukormentes változatot is.

András a külső részen szép nagy birskörtéket árult 950-1050 forint közötti áron, de hangsúlyozta, szombaton kivisz eggyel kisebb körtéket is, azokat 850-ért adja majd kilónként. Évához hasonlóan András is az elfagyott termésre panaszkodott. A standján lévő minden portéka saját termesztésű, amit a következő felirattal ad vevői tudtára: „hagyja az importot másra, a hazait vigye a spájzba!”. Ahogy fogalmazott, össze sem lehet hasonlítani az import birskörtét a hazaival, előbbinek se íze, se sava, nem tud megérni rendesen.

Fotó: torokjanosphoto.hu

Így turbózza fel a szervezetet

Noha nyersen íze meglehetősen fanyar, a birsalma az ősz mesebeli aranyalmája, igazi vitamibomba. Tele van C-vitaminnal, antioxidánsokkal, rostokkal és gyulladáscsökkentő vegyületekkel, így igazi immunerősítő bomba. A birsalma jótékony hatásai közt említik, hogy segíti az emésztést, enyhíti a gyomorfájdalmakat, csökkenti a reflux tüneteit, és természetes megoldás lehet köhögésre is. A benne lévő pektin támogatja a bélflórát, miközben a szervezet méregtelenítésében is segít. Ráadásul antibakteriális hatása miatt a megfázásos időszakokban is jó barát lehet. És ha mindez nem lenne elég: a birsalma fényesíti a bőrt, szépíti a hajat, sőt még a vércukorszint stabilizálásában is szerepet játszhat.