október 10., péntek

Gedeon névnap

19°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Hihetetlen, mennyit kérnek a piacon az őszi vitaminbombáért

Címkék#birsalma#vitaminbomba#piaci árak#Mars tér#birskörte#gyümölcs

Íze különc, ára borsos, hatása meglepő. Szétnéztünk a Mars téri piacon, mi a helyzet birsalma fronton. Megtudtuk, miért kínálják aranyáron, és azt is, hogy ennek ellenére miért kapkodnak utána.

Delmagyar.hu

Nem érdemes az almát a körtével összehasonlítani – tartja a mondás, ami azonban meglehetősen sántít a birs esetében. A birsalma és a birskörte között többnyire csak formájuk eltérése adja a különbséget. Ízben, illatban, textúrában, felhasználásban és jótékony hatásai tekintetében a két gyümölcs alig tér el egymástól. A birsalma és birskörte szezonjának közepén szétnéztünk a Mars téri piacon, milyen árban kínálják az őszi vitaminbombát.  

Birsalma az őszi vitaminbomba
Fanyar, kevés és az ára is borsos, mégis a birsalma az őszi szezon egyik legnagyobb sztárja. Fotó: Török János

Hová tűnt a birsalma? 

Piaci szemlénk arra az eredményre jutott, hogy a birsalma ára ige magas, ráadásul feltűnően kevés van belőle. Kilónként zömmel 950-1200 forint közötti áron kínálják. Tóth-Horti Éva elmondta, hogy csapnivaló a birsalma termés 2025-ben országszerte, majd hozzátette: persze ez sajnos valamennyi gyümölcsre igaz.

– A tavaszi fagyok óriási károkat okoztak, a méhek nem poroztak rendesen. A sütnivaló tök is ettől lett nagyon kevés, mondhatni a fele termett csak mindenből – mondta el lapunknak Éva, aki sok éve árul már férjével a Nagycsarnokban. A nagyobb birsalmákat kínálják eladásra, az apróbbakat feldogozza Éva: a birsalma sajtot 1500 forintért, a birsalma lekvárt 2800 forintért adják. Utóbbibó készít cukros és cukormentes változatot is. 

András a külső részen szép nagy birskörtéket árult 950-1050 forint közötti áron, de hangsúlyozta, szombaton kivisz eggyel kisebb körtéket is, azokat 850-ért adja majd kilónként. Évához hasonlóan András is az elfagyott termésre panaszkodott. A standján lévő minden portéka saját termesztésű, amit a következő felirattal ad vevői tudtára: „hagyja az importot másra, a hazait vigye a spájzba!”. Ahogy fogalmazott, össze sem lehet hasonlítani az import birskörtét a hazaival, előbbinek se íze, se sava, nem tud megérni rendesen. 

Fotó: torokjanosphoto.hu

Így turbózza fel a szervezetet 

Noha nyersen íze meglehetősen fanyar, a birsalma az ősz mesebeli aranyalmája, igazi vitamibomba. Tele van C-vitaminnal, antioxidánsokkal, rostokkal és gyulladáscsökkentő vegyületekkel, így igazi immunerősítő bomba. A birsalma jótékony hatásai közt említik, hogy segíti az emésztést, enyhíti a gyomorfájdalmakat, csökkenti a reflux tüneteit, és természetes megoldás lehet köhögésre is. A benne lévő pektin támogatja a bélflórát, miközben a szervezet méregtelenítésében is segít. Ráadásul antibakteriális hatása miatt a megfázásos időszakokban is jó barát lehet. És ha mindez nem lenne elég: a birsalma fényesíti a bőrt, szépíti a hajat, sőt még a vércukorszint stabilizálásában is szerepet játszhat.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu