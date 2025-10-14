Háziasszonyok trükkjei: ha betartjuk ezt a 3 aranyszabályt akkor tökéletes lesz a birsalmasajt

Nemrég a Mars téri piacon néztünk szét, hogy mi a helyzet birsalma fronton. Arra jutottunk, hogy noha a birsalma ára magas idén, és kevés is van a gyümölcsből, mert a termés jelentős részét elvitték a tavaszi fagyok, mégis kapkodnak utána. Ez nem meglepő, egyrészt azért, mert valódi őszi vitaminbomba, másrészt pedig, mert könnyedén és gyorsan ínycsiklandó finomság készíthető belőle. Háziasszonyoktól kérdeztük a tökéletes birsalmasajt receptjét.

Mi a nagyi féle, tökéletes birsalmasajt titka? Szegedi nyugdíjas háziasszonyok elárulták. Mindössze három aranyszabályt kell betartani. Az első, hogy csak héjastól lehet az igazi! Illusztráció: Török János

Hogyan készül a birsalmasajt? Szigorúan csak héjastól!

Amiben a háziasszonyok egyetértettek, hogy a birsalmasajt készítése pofonegyszerű feladat, szinte el sem lehet rontani. Csupán néhány apró aranyszabályt kell betartani.

Az első fontos háziasszony tipp a birsalma feldolgozásának idejére vonatkozott: ha zöld a gyümölcs, akkor még nem az igazi a birsalmasajthoz. Nagyon ajánlott kivárni, hogy besárguljon, mert úgy finomabb, zamatosabb.

Miután nagyon alaposan megmostuk a birsalmáinkat (több háziasszony a dörzsi szivacs alkalmazását javasolta ehhez), negyedeljük a gyümölcsöket úgy, hogy közben a magházat és a hibás részeket eltávolítjuk.

– Sokan ott rontják el, hogy meghámozzák, pedig azt szigorúan tilos! Héjastól kell a birsalmákat összedarabolni és felrakni főni – mondta el Piroska, a szegedi nyugdíjas háziasszony a második aranyszabályt.

Feldarabolás után a birsalmát lábasba kell tenni és annyi vízzel felönteni, amennyi éppen ellepi. A szintén nyugdíjas Terézia elmondta, hogy ő kevés citromlevet is szokott a főzővízbe rakni. A birsalmacikkeket addig főzzük, míg teljesen meg nem puhulnak (gyorsan megtörténik), aztán leöntjük a vizet.

Ezután a megpuhult gyümölcsöt leszűrjük, majd botmixerrel vagy passzírozóval pürésítjük. A massza ezután mehet vissza a tűzhelyre: alacsony lángon főzzük sűrűre, gyakran kavargatva, közben hozzáadjuk a cukrot. A gyakorlott háziasszonyok által javasolt arányok minimálisan tértek csak el.

– Egy kiló birsalmához én 70 dekagramm cukrot rakok – mondta el Piroska.

– És addig főzöm, amíg kavargatás közben már látszik a lábas alja – vette át a szót Terézia, aki hozzátette, ez a birsalmasajt elkészítésének következő kulcsfontosságú fázisa, amikor türelmesnek kell lenni. A jó sűrű állagú massza ugyanis elengedhetetlen a sikerhez.