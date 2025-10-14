3 órája
Háziasszonyok trükkjei: ha betartjuk ezt a 3 aranyszabályt akkor tökéletes lesz a birsalmasajt
Borsos áron mérik a piacon a birsalmát, mégis sokan kapkodnak utána. Az ősz egyik legnagyobb slágere a birsalmasajt, amit bárki könnyedén elkészíthet konyhájában. Gyakorlott szegedi háziasszonyokat kérdeztünk a tökéletes birsalmasajt készítésének fortélyairól. Elárulták, melyik három aranyszabályt kell betartani, hogy a végeredmény egyszerre legyen finom és gyönyörű.
Nemrég a Mars téri piacon néztünk szét, hogy mi a helyzet birsalma fronton. Arra jutottunk, hogy noha a birsalma ára magas idén, és kevés is van a gyümölcsből, mert a termés jelentős részét elvitték a tavaszi fagyok, mégis kapkodnak utána. Ez nem meglepő, egyrészt azért, mert valódi őszi vitaminbomba, másrészt pedig, mert könnyedén és gyorsan ínycsiklandó finomság készíthető belőle. Háziasszonyoktól kérdeztük a tökéletes birsalmasajt receptjét.
Hogyan készül a birsalmasajt? Szigorúan csak héjastól!
Amiben a háziasszonyok egyetértettek, hogy a birsalmasajt készítése pofonegyszerű feladat, szinte el sem lehet rontani. Csupán néhány apró aranyszabályt kell betartani.
Az első fontos háziasszony tipp a birsalma feldolgozásának idejére vonatkozott: ha zöld a gyümölcs, akkor még nem az igazi a birsalmasajthoz. Nagyon ajánlott kivárni, hogy besárguljon, mert úgy finomabb, zamatosabb.
Miután nagyon alaposan megmostuk a birsalmáinkat (több háziasszony a dörzsi szivacs alkalmazását javasolta ehhez), negyedeljük a gyümölcsöket úgy, hogy közben a magházat és a hibás részeket eltávolítjuk.
– Sokan ott rontják el, hogy meghámozzák, pedig azt szigorúan tilos! Héjastól kell a birsalmákat összedarabolni és felrakni főni – mondta el Piroska, a szegedi nyugdíjas háziasszony a második aranyszabályt.
Feldarabolás után a birsalmát lábasba kell tenni és annyi vízzel felönteni, amennyi éppen ellepi. A szintén nyugdíjas Terézia elmondta, hogy ő kevés citromlevet is szokott a főzővízbe rakni. A birsalmacikkeket addig főzzük, míg teljesen meg nem puhulnak (gyorsan megtörténik), aztán leöntjük a vizet.
Ezután a megpuhult gyümölcsöt leszűrjük, majd botmixerrel vagy passzírozóval pürésítjük. A massza ezután mehet vissza a tűzhelyre: alacsony lángon főzzük sűrűre, gyakran kavargatva, közben hozzáadjuk a cukrot. A gyakorlott háziasszonyok által javasolt arányok minimálisan tértek csak el.
– Egy kiló birsalmához én 70 dekagramm cukrot rakok – mondta el Piroska.
– És addig főzöm, amíg kavargatás közben már látszik a lábas alja – vette át a szót Terézia, aki hozzátette, ez a birsalmasajt elkészítésének következő kulcsfontosságú fázisa, amikor türelmesnek kell lenni. A jó sűrű állagú massza ugyanis elengedhetetlen a sikerhez.
Formába hozzuk a birsalmát: az utolsó trükk a kiöntésnél van
Amikor már elég sűrű a massza, sütőpapírral bélelt tepsibe vagy tetszés szerint választott formákba (pudingos csészékbe, porcelántányérokba, őzgerinc formába) öntjük. A kiöntés előtt a formákba szórhatunk apróra vágott magvakat (diót, mogyorót). A harmadik, egyben utolsó lehetséges buktató a massza kiöntésekor jelentkezhet: iparkodnunk kell, mert a birsalmasajt gyorsan megköt, csak akkor lesz szép, egyenletes a végeredmény, ha fürgén öntjük!
Ezután az edényeket hűvös, száraz helyre tegyük hűlni, de ahogyan a háziasszonyok hangsúlyozták, semmiképp se a hűtőszekrénybe rakjuk szikkadni. Egy-három nap múlva kiboríthatjuk a formákból a birsalmasajtokat sütőpapírra vagy tálcára, aztán továbbra is száraz, hűvös, de nem túl hideg helyen tárolva 1-3 hét alatt teljesen megszikkadnak.
A háziasszonyok sokat mondó mosollyal megjegyezték, hogy érdemes türelmetlen férjek és gyerekek elől gondosan elzárt helyet választani, nehogy a sok kóstolásban idő előtt lába keljen az ínyencségnek,ugyanis gyorsan függőséget okoz.
A száradás ideje alatt többször meg kell forgatni, hogy minden oldala egyenletesen szikkadjon. Végül, amikor már teljesen elkészült a birsalmasajt, celofánban vagy zárt dobozban, száraz helyen tároljuk! Persze csak, ha marad elcsomagolni való.
