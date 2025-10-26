Kézműves csodák és halloween-hangulat: a Bödön Piac elvarázsolta Szegedet – galériával, videóval

Egész egyszerűen megőrültek az emberek ezért a vásárért. A nemzeti ünnep miatti hosszú hétvége utolsó napja a Szeged Plázában vonzotta az embereket, ahol ismét a Bödön Piac árusai várták a vásárlókat. A kézműves, termelői élménypiac Halloween-i piaccá változott, a gyerekek trick or treat-eztek, a boszorkánynak öltözött árusok pedig csoki-cukorral ajándékozták meg a bájos gyermekeket.

A Bödön Piac Szeged Plázában ismét tömegeket vonzott, a vásár hangulata mindenkit elvarázsolt. Fotó: Gémes Sándor

Bödön Piac, a szegediek kedvenc vására

Az érdeklődésre jellemző, hogy parkolóhely a földfelszínen és alatta is alig akadt, hosszasan kellett körözni egy helyért. Bent is tömeg volt, de még mekkora! A Bödön Piac népszerűségére jellemző, hogy találkoztunk itt bócsai bőrművessel és újkígyósi elektroműszerésszel, aki hentesárut árult. Harangozó Attila elmesélte, hogy húsz éve foglalkozik hentesáruval akkora sikerrel, hogy a békéscsabai kolbászfesztiválon a Krajcsó Pál emlékversenyen első helyezést ért el termékeivel.