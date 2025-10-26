31 perce
Kézműves csodák és halloween-hangulat: a Bödön Piac elvarázsolta Szegedet – galériával, videóval
Hatalmas tömeg érkezett vasárnap délelőtt a Szeged Plázába. A Bödön Piac kézműves, termelői és élménypiac, ahol az élelmiszer mellett egyedi portékák is várják a látogatókat. Az esemény a Halloween hangulatában telt, és ismét megtöltötte élettel a Plázát.
Egész egyszerűen megőrültek az emberek ezért a vásárért. A nemzeti ünnep miatti hosszú hétvége utolsó napja a Szeged Plázában vonzotta az embereket, ahol ismét a Bödön Piac árusai várták a vásárlókat. A kézműves, termelői élménypiac Halloween-i piaccá változott, a gyerekek trick or treat-eztek, a boszorkánynak öltözött árusok pedig csoki-cukorral ajándékozták meg a bájos gyermekeket.
Bödön Piac, a szegediek kedvenc vására
Az érdeklődésre jellemző, hogy parkolóhely a földfelszínen és alatta is alig akadt, hosszasan kellett körözni egy helyért. Bent is tömeg volt, de még mekkora! A Bödön Piac népszerűségére jellemző, hogy találkoztunk itt bócsai bőrművessel és újkígyósi elektroműszerésszel, aki hentesárut árult. Harangozó Attila elmesélte, hogy húsz éve foglalkozik hentesáruval akkora sikerrel, hogy a békéscsabai kolbászfesztiválon a Krajcsó Pál emlékversenyen első helyezést ért el termékeivel.
Mindenkit elvarázsolt a vasárnapi Bödön PiacFotók: Gémes Sándor
Csótányos sajttorta Monkától
De volt itt még csótányos sajttorta is Monka meseboltjából, ahol a csótány lekvárral töltött datolyából készült. És megannyi gyönyörű kézműves portéka. A Bödön Piac kínálata messze túlmutat az élelmiszereken: a standokon kézműves dekorációs tárgyak, lakásdíszek és egyedi, saját készítésű termékek is helyet kapnak.
Kézműves különlegességek és ízek
Az árusok szerint a kézműves alkotás időigényes folyamat, amit nem lehet siettetni. Nem tudnak versenyezni az ipari tömegtermeléssel, ragaszkodnak ahhoz, hogy minden darab kézzel, gondosan készüljön. A látogatók éppen ezt a különleges hangulatot szeretik: a piacon nem csupán vásárlás zajlik, hanem felfedezés is, hiszen itt olyan egyedi kincsek bukkanhatnak fel, amelyekkel az áruházak polcain soha nem találkoznánk. Ez a vásár lassabb, emberibb ritmusban működik, a tömegtermelés világával szemben az egyediség és az alkotói munka értékét ünnepli. Pont ez a Bödön Piac varázsa minden hónap második és negyedik vasárnapján.
