október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bor, zene, jókedv

1 órája

Algyő bebizonyította: kis településen is lehet nagy élmény a borfesztivál – galériával

Címkék#Algyő#borfesztivál#rendezvény

Harminchét tételt is végig lehetett kóstolni két nap alatt Algyőn. Ekkora kínálattal rendezték meg ugyanis a borfesztivált, mely harmadik éve bizonyítja, hogy van igény ebben a műfajban a családias rendezvényekre is.

Timár Kriszta

Harmadik alkalommal rendezett borfesztivált Algyő. Az előző két év már bebizonyította, hogy a helyiek igénylik ezt a programot, mely a szegedinél jóval családiasabb, és a sajátjuk. Nem is jelent gondot megtölteni a Főteret sem vendéggel, sem a borászatok képviseleteivel pénteken és szombaton.

algyői borfesztivál
Az algyői borfesztivál idén is megtöltötte két napon keresztül a Főteret. Fotó: Karnok Csaba

Harminchét tételből lehetett választani az algyői borfesztiválon

Ahogyan tavaly, idén is 7 borászattól lehetett italokat kóstolni, összesen 37 tételből válogathattak a látogatók. 

– Igyekeztünk úgy összeállítani a kínálatot, hogy abban benne legyenek a tavalyi év legnagyobb kedvencei, de lehessen új borokkal is ismerkedni, hogy ne mindig ugyanazt kapják a vendégek. A Fivérek és a Vesztergombi borai például idén kerültek be újdonságként a kínálatba - mesélte lapunknak Kovács László, a Gyevikult Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A zenei programokban is frissítettek: bár az eredeti koncepció az első két évben az volt, hogy csak algyői kötődésű fellépőket lehet a színpadon látni, idén ezt a kört is kibővítették. A kínálat pedig rendkívül széles volt, hiszen lakodalmastól a népzenén át a rockig számtalan stílus szórakoztatta a téren borozókat.

Fergeteges hangulat az algyői borfesztiválon

Fotók: Karnok Csaba

500 forint körül volt az átlagár

Ami a borokat illeti, a szegedi fesztiváloknál kedvezőbb áron kínálták azokat a kereskedők. A legolcsóbb deciliterje 400 forintba került, az átlagár 500-700 forint között mozgott. A legdrágább bor Algyőn a Lelovits Két-holdja volt, ennek egyetlen deciliterje 1900 forintba került. A borokat Algyő logójával ellátott poharakba lehetett kérni, ennek ára 1300 forint volt. Aki a tavalyi poharával jött, abba is töltöttek neki italt. 

Természetesen gondoltak azokra is, akik a hosszas borkóstolás alatt megéheznének. Az óriás perec 790 forintba került, aki pedig ennél is komolyabb vacsorára vágyott, az egy előre összeállított hidegtálat vásárolhatott meg. Ezen a dión, szőlőn, sajton és sonkán kívül egy szelet zsíroskenyér és egy szelet velős pirítós volt 2500 forintért.

A családias borfesztivál péntek és szombat este is megtöltötte Algyő központját. A helyieken kívül pedig sokan érkeztek a környező településekről is, hiszen ez a rendezvény már harmadik éve bizonyítja, hogy remek kikapcsolódási alternatívát jelent a nagy fesztiválok lecsengése után, amikor még kellemes időben lehet szabadtéri programokkal tervezni.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu