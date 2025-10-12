1 órája
Algyő bebizonyította: kis településen is lehet nagy élmény a borfesztivál – galériával
Harminchét tételt is végig lehetett kóstolni két nap alatt Algyőn. Ekkora kínálattal rendezték meg ugyanis a borfesztivált, mely harmadik éve bizonyítja, hogy van igény ebben a műfajban a családias rendezvényekre is.
Harmadik alkalommal rendezett borfesztivált Algyő. Az előző két év már bebizonyította, hogy a helyiek igénylik ezt a programot, mely a szegedinél jóval családiasabb, és a sajátjuk. Nem is jelent gondot megtölteni a Főteret sem vendéggel, sem a borászatok képviseleteivel pénteken és szombaton.
Harminchét tételből lehetett választani az algyői borfesztiválon
Ahogyan tavaly, idén is 7 borászattól lehetett italokat kóstolni, összesen 37 tételből válogathattak a látogatók.
– Igyekeztünk úgy összeállítani a kínálatot, hogy abban benne legyenek a tavalyi év legnagyobb kedvencei, de lehessen új borokkal is ismerkedni, hogy ne mindig ugyanazt kapják a vendégek. A Fivérek és a Vesztergombi borai például idén kerültek be újdonságként a kínálatba - mesélte lapunknak Kovács László, a Gyevikult Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A zenei programokban is frissítettek: bár az eredeti koncepció az első két évben az volt, hogy csak algyői kötődésű fellépőket lehet a színpadon látni, idén ezt a kört is kibővítették. A kínálat pedig rendkívül széles volt, hiszen lakodalmastól a népzenén át a rockig számtalan stílus szórakoztatta a téren borozókat.
Fergeteges hangulat az algyői borfesztiválonFotók: Karnok Csaba
500 forint körül volt az átlagár
Ami a borokat illeti, a szegedi fesztiváloknál kedvezőbb áron kínálták azokat a kereskedők. A legolcsóbb deciliterje 400 forintba került, az átlagár 500-700 forint között mozgott. A legdrágább bor Algyőn a Lelovits Két-holdja volt, ennek egyetlen deciliterje 1900 forintba került. A borokat Algyő logójával ellátott poharakba lehetett kérni, ennek ára 1300 forint volt. Aki a tavalyi poharával jött, abba is töltöttek neki italt.
Természetesen gondoltak azokra is, akik a hosszas borkóstolás alatt megéheznének. Az óriás perec 790 forintba került, aki pedig ennél is komolyabb vacsorára vágyott, az egy előre összeállított hidegtálat vásárolhatott meg. Ezen a dión, szőlőn, sajton és sonkán kívül egy szelet zsíroskenyér és egy szelet velős pirítós volt 2500 forintért.
A családias borfesztivál péntek és szombat este is megtöltötte Algyő központját. A helyieken kívül pedig sokan érkeztek a környező településekről is, hiszen ez a rendezvény már harmadik éve bizonyítja, hogy remek kikapcsolódási alternatívát jelent a nagy fesztiválok lecsengése után, amikor még kellemes időben lehet szabadtéri programokkal tervezni.
