Algyő bebizonyította: kis településen is lehet nagy élmény a borfesztivál – galériával

Harmadik alkalommal rendezett borfesztivált Algyő. Az előző két év már bebizonyította, hogy a helyiek igénylik ezt a programot, mely a szegedinél jóval családiasabb, és a sajátjuk. Nem is jelent gondot megtölteni a Főteret sem vendéggel, sem a borászatok képviseleteivel pénteken és szombaton.

Az algyői borfesztivál idén is megtöltötte két napon keresztül a Főteret. Fotó: Karnok Csaba

Harminchét tételből lehetett választani az algyői borfesztiválon

Ahogyan tavaly, idén is 7 borászattól lehetett italokat kóstolni, összesen 37 tételből válogathattak a látogatók.

– Igyekeztünk úgy összeállítani a kínálatot, hogy abban benne legyenek a tavalyi év legnagyobb kedvencei, de lehessen új borokkal is ismerkedni, hogy ne mindig ugyanazt kapják a vendégek. A Fivérek és a Vesztergombi borai például idén kerültek be újdonságként a kínálatba - mesélte lapunknak Kovács László, a Gyevikult Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A zenei programokban is frissítettek: bár az eredeti koncepció az első két évben az volt, hogy csak algyői kötődésű fellépőket lehet a színpadon látni, idén ezt a kört is kibővítették. A kínálat pedig rendkívül széles volt, hiszen lakodalmastól a népzenén át a rockig számtalan stílus szórakoztatta a téren borozókat.