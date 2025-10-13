Titkok a sejtjeinkben: a családállításról és álomértelmezésről tartottak előadást

Érdekes interaktív előadásra invitálta a helybelieket a Gémes Eszter Községi Könyvtárba Újszásziné Lucza Erika kineziológus. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy álmok Balástyán, mert az álmokról is szó esett, akárcsak a családállítási módszerről, ami segít felfedni, feloldani és megoldani a famíliákban meglévő problémákat.

Álmok Balástyán és a családállítás megtöltötte a könyvtárat. Fotó: Imre Péter

Álmok Balástyán

Újszásziné Lucza Erika az álmokkal kezdte mondandóját: közölte, ezek a különböző vallásokban is megjelennek a kereszténységtől kezdve az iszlámon át, egészen a hinduizmusig. Az is megfogalmazódott, hogy a szép álmok Istentől, a rosszak a Sátántól jönnek, míg az iszlám úgy tartja, hogy az álmok mindenképpen az istennel való kapcsolattartást szolgálják és jelentik. Ezt a részt azzal zárta, hogy mikor felébredünk, képbe kell helyeznünk magunkat, tisztázni milyen nap vár ránk, milyen feladatokat kell elvégeznünk a munkahelyen és a magánéletben egyaránt.

Családállítás

A sejtjeink hetedíziglen tárolnak információkat, vagyis szüleink, őseink emlékezete is velünk van, „és nagyon fontos, hogy senkit sem lehet kitenni a családból, még a meg nem született gyereket sem, mert azzal, hogy megfogant, már a família része lett.” – hangsúlyozta Újszásziné Lucza Erika. Ez az ősemlékezet segít fényt deríteni furcsa viselkedésre, megmagyarázhatatlan ellenszenvre, például a férfiak vagy a nők iránt. Az úgynevezett családállításokon elég, ha a családból egy ember van jelen, és a többiek átveszik a többi hozzátartozó szerepet, úgy tesznek, úgy gondolkodnak és nyilvánulnak meg, mint annak idején az, akinek a „szerepét” alakítják. Így jöhetnek felszínre a családi titkok, azok megoldásai, amelyekkel a jelenben élők megoldhatják olyan problémáikat, aminek addig az eredetét sem ismerték, nem tudták.

Tudatos szint, megoldások

És ezeket a dolgokat ki kell mondani, rögzíteni, és tudatosítani a feladatot, mert a tudatos szint segíthet például a problémák megoldásában. Ez a technika nemcsak családok esetében, hanem minden közösségnél, közösségi rendszerben működhet, segíthet feltárni a megoldásra váró, lappangó gondokat és bajokat.