október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

14°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség, család

1 órája

Titkok a sejtjeinkben: a családállításról és álomértelmezésről tartottak előadást

Címkék#álom#Balástya#interaktív#család#előadás

Megtelt a Gémes Eszter Községi Könyvtár olvasóterme. Álmok Balástyán – erről is beszélt közönségének Újszásziné Lucza Erika, de a legtöbbet a családállításról, mert ez a módszer segít megtalálni a problémák megoldásait, feloldásait a famíliáknál.

Imre Péter

Érdekes interaktív előadásra invitálta a helybelieket a Gémes Eszter Községi Könyvtárba Újszásziné Lucza Erika kineziológus. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy álmok Balástyán, mert az álmokról is szó esett, akárcsak a családállítási módszerről, ami segít felfedni, feloldani és megoldani a famíliákban meglévő problémákat.

családállítás Balástyán
Álmok Balástyán és a családállítás megtöltötte a könyvtárat. Fotó: Imre Péter

Álmok Balástyán

Újszásziné Lucza Erika az álmokkal kezdte mondandóját: közölte, ezek a különböző vallásokban is megjelennek a kereszténységtől kezdve az iszlámon át, egészen a hinduizmusig. Az is megfogalmazódott, hogy a szép álmok Istentől, a rosszak a Sátántól jönnek, míg az iszlám úgy tartja, hogy az álmok mindenképpen az istennel való kapcsolattartást szolgálják és jelentik. Ezt a részt azzal zárta, hogy mikor felébredünk, képbe kell helyeznünk magunkat, tisztázni milyen nap vár ránk, milyen feladatokat kell elvégeznünk a munkahelyen és a magánéletben egyaránt.

Családállítás

A sejtjeink hetedíziglen tárolnak információkat, vagyis szüleink, őseink emlékezete is velünk van, „és nagyon fontos, hogy senkit sem lehet kitenni a családból, még a meg nem született gyereket sem, mert azzal, hogy megfogant, már a família része lett.” – hangsúlyozta Újszásziné Lucza Erika. Ez az ősemlékezet segít fényt deríteni furcsa viselkedésre, megmagyarázhatatlan ellenszenvre, például a férfiak vagy a nők iránt. Az úgynevezett családállításokon elég, ha a családból egy ember van jelen, és a többiek átveszik a többi hozzátartozó szerepet, úgy tesznek, úgy gondolkodnak és nyilvánulnak meg, mint annak idején az, akinek a „szerepét” alakítják. Így jöhetnek felszínre a családi titkok, azok megoldásai, amelyekkel a jelenben élők megoldhatják olyan problémáikat, aminek addig az eredetét sem ismerték, nem tudták.

Tudatos szint, megoldások

És ezeket a dolgokat ki kell mondani, rögzíteni, és tudatosítani a feladatot, mert a tudatos szint segíthet például a problémák megoldásában. Ez a technika nemcsak családok esetében, hanem minden közösségnél, közösségi rendszerben működhet, segíthet feltárni a megoldásra váró, lappangó gondokat és bajokat.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu