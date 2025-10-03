Kellemetlen szagú a szegedi csapvíz, az internetet ellepte a panaszáradat

Egyre több panasz érkezik a szegedi csapvíz minőségéről: sokak szerint már napok óta elviselhetetlenül büdös víz folyik a csapból, ami nemcsak a főzésnél, hanem a tisztálkodás során is kellemetlen. A Redditen megjelent névtelen bejegyzés borzolta fel a kedélyeket és indított lavinát: a kommentek között egyesek kénes, míg mások záptojásos szagról számolnak be. Mit mond erről a szolgáltató?

Szegediek sokasága számol be arról, hogy a csapvíz különösen kellemetlen szagú az elmúlt időben. Fotó: Shutterstock

A Reddit poszt, ami elindította a cunamit a csapvíz minőségéről

A problémát megosztó Reddit felhasználó kifejezetten kellemetlen tapasztalatokat osztott meg a szegedi csapvíz kapcsán.

Tudom, hogy Szegeden nem a legjobb a vízminőség, de az utóbbi napokban elviselhetetlenül büdös víz folyik a csapból. Mintha egyáltalán nem klóroznák, ilyen ázott tojás-tészta szagú...Másnál is van ilyen?”

Az ügy azonban itt nem állt meg, záporoztak a hasonló jellegű kommentek. Többen is egyetértettek a poszt eredeti írójának gondolataival, szintúgy negatív jeligékkel illették a csapvíz minőségét.

„Én amióta Szegeden lakok, minden egyes lakásban nemhogy ihatatlan a víz, de még fürödni is nehezemre esik benne néha... borzasztóan büdös.”

Sokuk nem is Szegeden, hanem vidéken élnek, s ott is ugyan ilyen helyzetben vannak.

Míg a helyiek csupán egy pár napos problémát vázoltak fel, addig a vidéken élők már egy sokkal huzamosabb ideje fennálló kellemetlenségről adtak számot.

„Faluban lakok, itt is büdös, már azt hiszem, hogy tavasz óta…”

„Faluban is szintén tavasz óta.”

Mitől büdös a csapvíz?

Az ember egyik legalapvetőbb tulajdonsága, hogy szeret magyarázatot adni egy-egy furcsa szituáció esetén, ez alól a fentebb említett probléma sem kivétel. Többen igyekeztek logikus magyarázatot adni a víz minőségének jelenlegi állapotára, ám ezek csupán találgatások. Volt, aki a különböző munkálatokra hivatkozott, míg egy másik felhasználó a tűzoltóság vízhasználatát hozta fel lehetséges megoldásként.

Nemrég a közelben a tűzoltók több órán át locsolták a tüzet a tűzcsapról és utána körülbelül fél napig sárgás volt a víz. Tényleg igaz lehet, hogy valami leoldódik a vízvezetékről és az okozza a kellemetlenséget. Sajnos erre megoldás nem nagyon van, esetleg valami komolyabb vízszűrőrendszer a konyhai csapra.

Az ügy kapcsán felkerestük a Szegedi Vízművet, ám cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett. Bővebb tájékoztatást, a válaszok beérkezését követően tudunk adni.