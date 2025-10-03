október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Probléma

2 órája

Kellemetlen szagú a szegedi csapvíz, az internetet ellepte a panaszáradat

Címkék#Szegedi Vízmű Zrt.#kellemetlenség#csapvíz

Szegediek sokasága számolt be arról, hogy a csapvíz különösen kellemetlen szagú az elmúlt időben. Az egyik felhasználó poszt formájában fejtette ki a problémát. Vajon mennyire káros a csapvíz az egészségükre? Kockázat vagy egyszerű műszaki hiba?

Kis Zoltán

Egyre több panasz érkezik a szegedi csapvíz minőségéről: sokak szerint már napok óta elviselhetetlenül büdös víz folyik a csapból, ami nemcsak a főzésnél, hanem a tisztálkodás során is kellemetlen. A Redditen megjelent névtelen bejegyzés borzolta fel a kedélyeket és indított lavinát: a kommentek között egyesek kénes, míg mások záptojásos szagról számolnak be. Mit mond erről a szolgáltató?

csapvíz engedése pohárba
Szegediek sokasága számol be arról, hogy a csapvíz különösen kellemetlen szagú az elmúlt időben. Fotó: Shutterstock

A Reddit poszt, ami elindította a cunamit a csapvíz minőségéről

A problémát megosztó Reddit felhasználó kifejezetten kellemetlen tapasztalatokat osztott meg a szegedi csapvíz kapcsán.

Tudom, hogy Szegeden nem a legjobb a vízminőség, de az utóbbi napokban elviselhetetlenül büdös víz folyik a csapból. Mintha egyáltalán nem klóroznák, ilyen ázott tojás-tészta szagú...Másnál is van ilyen?”

Az ügy azonban itt nem állt meg, záporoztak a hasonló jellegű kommentek. Többen is egyetértettek a poszt eredeti írójának gondolataival, szintúgy negatív jeligékkel illették a csapvíz minőségét. 

„Én amióta Szegeden lakok, minden egyes lakásban nemhogy ihatatlan a víz, de még fürödni is nehezemre esik benne néha... borzasztóan büdös.”

Sokuk nem is Szegeden, hanem vidéken élnek, s ott is ugyan ilyen helyzetben vannak. 

Míg a helyiek csupán egy pár napos problémát vázoltak fel, addig a vidéken élők már egy sokkal huzamosabb ideje fennálló kellemetlenségről adtak számot. 

„Faluban lakok, itt is büdös, már azt hiszem, hogy tavasz óta…” 

„Faluban is szintén  tavasz óta.” 

Mitől büdös a csapvíz?

Az ember egyik legalapvetőbb tulajdonsága, hogy szeret magyarázatot adni egy-egy furcsa szituáció esetén, ez alól a fentebb említett probléma sem kivétel. Többen igyekeztek logikus magyarázatot adni a víz minőségének jelenlegi állapotára, ám ezek csupán találgatások. Volt, aki a különböző munkálatokra hivatkozott, míg egy másik felhasználó a tűzoltóság vízhasználatát hozta fel lehetséges megoldásként.

Nemrég a közelben a tűzoltók több órán át locsolták a tüzet a tűzcsapról és utána körülbelül fél napig sárgás volt a víz. Tényleg igaz lehet, hogy valami leoldódik a vízvezetékről és az okozza a kellemetlenséget. Sajnos erre megoldás nem nagyon van, esetleg valami komolyabb vízszűrőrendszer a konyhai csapra.

Az ügy kapcsán felkerestük a Szegedi Vízművet, ám cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett. Bővebb tájékoztatást, a válaszok beérkezését követően tudunk adni.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu