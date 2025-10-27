Izgalmas éjszakai édességvadászatra várják a szentesi gyerekeket halloweenkor

A Csokit vagy csínyt túrát a Szentesi Művelődési Központ – Gólyás Ház szolgáltatási hely és a Szentesianyu Facebook-csoport szervezi.

Négy körzet 46 fogadópontja várja az édességkereső kisgyermekeket, akik megkérdezik majd a családokat: Csokit vagy csínyt? Illusztráció:Shutterstock

Csokit vagy csínyt: kisgyerekes családok jelentkezését várják

A programra olyan kisgyermekes családok jelentkezését várják, akik halloween éjszakáján, október 31-én pénteken 17 és 20 óra között jelmezt öltve, térképekkel, zseblámpával és jókedvvel felszerelkezve elindulnak a város utcáin. „Beépített” fogadópontok várják a cukorkakeresőket, akik a házukat, kerítésüket dekorálják, meglepetésekkel, tréfás játékokkal készülnek.

Ledöntik a Covid húzta falakat

Céljuk a halloween-i édességvadászaton és az éjszakai, halloween témakörhöz tartozó izgalmakon túl az, hogy a kisgyermekes családokat közelebb hozzák egymáshoz, ledöntsék azt a falat, melyet a Covid és az azt követő időszak, a bezártság és a túlhajszolt életmód húzott. Megmutathatják tudásukat szervezés, dekorálás terén olyanok is, akik számára ez kikapcsolódást nyújt a hétköznapi munkájuk mellett.

A programra 440 gyermek regisztrációját fogadják, akik a szüleikkel a városban négy körzetben, 46 halloween-i fogadóponton kereshetik a kalandokat. A körzetek fantázianeveket is kaptak: Északi Szellem Körzet, Déli Tökös Körzet, Fekete Pók Körzet, Hullajó Bolyongó.

Tánckoreográfia is készül

Idén több újdonsággal is készülnek a szervezők. A résztvevők egyedi, színes karszalagot kapnak, így jobban átlátható a fogadópontok számára, hogy mely keresők tartoznak a körzetükbe, Elkészült a szentesi „Csokit vagy csínyt” hivatalos dala, valamint kedvcsinálóképp a tavalyi fotókból videós összeállítást szerkesztettek. A dalhoz tánckoreográfia is készül, amit flashmob-ként adnak elő a rendezvény végén. 19 órától pedig megnyitja kapuit a Rendezvények Háza, ahol fergeteges Halloween buli várja a program résztvevőit.

