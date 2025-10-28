A legijesztőbb csomagpont, amit valaha láttunk – te le mernél menni? (videóval)

Megtaláltuk Szeged legparább csomagpontját, ráadásul nem a külvárosi részek valamelyikében, hanem a szegedi belváros szívében. Sokan talán nem is tudják, hogy egy éjjel-nappali automata bolt hátsó ajtaján keresztül hátborzongató pincébe lehet lejutni, ott sorakoznak egymás mellett a csomagautomaták.

Automaták a pincében: Szeged legparább csomagpontja a belváros közepén található. Fotó: Koós Kata

Ikonikus vendéglátóhelyekből lett a legparább csomagpont

Sejthetően több horrorfilmes forgatócsoport elismerően csettintene a helyszín láttán: egy hajdanán ikonikus vendéglátóhely, a Sánta egér pincehelyiségét alakították át csomagponttá a Dugonics téri kettős körforgalomnál, az Alditól nem messze. Itt üzemelt anno a város első koktélbárja, a Kolibri, később Dallas bár néven futott tovább, ahol földimogyoró és napraforgómag héján taposott a vendég, direkt tilos volt a hamutartóba szemetelni. Azután Művészbejáró, majd Mustra minőségi borozó néven is üzemelt, utoljára pedig Sánta egér néven fejezte be vendéglátós pályafutását a pincehelyiség. A bejárati ajtó hátoldalán ma is látható az egykor közkedvelt krimó mankós, gipszelt lábú „címerállata” sörrel a kezében.

Modern automaták az omladozó pince mélyén

A Tisza Lajos körúti bejárat egyben Szeged első éjjel-nappali automata boltja, a Vendo Box gyorsbolt bejárata is, ahol egyebek mellett chipseket, csokoládékat, egyéb édességeket, üdítőket, kávét lehet vásárolni a nap huszonnégy órájában, az év minden napján.

A Vendo Box hátsó részén, az ATM mellett található a pincelejárat ajtaja, amely kóddal nyílik. Egy kihelyezett QR-kód leolvasása után kaphatjuk meg a telefonunkon a belépéshez szükséges, hatjegyű kódot. Az ajtón belépve egy lépcsősor vezet le a pincébe, amely szebb napokat is megélt már. A falakról a vakolat omladozik, repedések és pókháló mindenütt. Az egyetlen természetes fényforrás egy régi pinceablak a folyosó legvégén. A pincében öt különböző hálózat önkiszolgáló csomagautomatáját helyezték el.