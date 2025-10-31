Szellemek, repülők és elhagyatott nyaralók – Csongrád-Csanád legborzongatóbb urbex helyei (galériaákkal)

A Halloween alkalmából ideje felkészülni a város és környéke hátborzongató helyeire. Egy helyen a legérdekesebb urbex felfedezések Csongrádban: romos gyárak, szellemiskola, elfeledett villák és nyaralók várják a titkokra kíváncsi kalandorokat. Borzongásra fel!

Ház, tanya, repülők. Összegyűjtöttük Csongrád-Csanád Vármegye Urbex helyeit. Fotó: Karnok Csaba

Ám mielőtt belekezdenénk, fontos hangsúlyozni, hogy az urbex helyeknek jellemzően vannak tulajdonosaik, és ezekbe való belépés súlyos bűncselekménynek minősül. Cikkünk nosztalgikus célból készült, nem célunk senkit szabályszegésre buzdítani.

Mutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legizgalmasabb urbex helyeit.

Csongrád-Csanád Vármegye Urbex helyei

A Tisza partján, Újszeged csendes oldalán, a fák árnyékában megbújva áll egy különös, porlepte épület. Egykor pezsgő élet helyszíne volt a folyóparti komplexum, most az enyészet vette át a helyét. Az egykori újszegedi Nemzetközi Camping főépülete 1967-ben épült Novák István és Illés Lajos tervei alapján, a Tisza partján. Eredeti formájában két kubusos tömegből állt, amelyeket teraszrendszer kötött össze, és a kora modern építészet stílusjegyeit viselte. Az évek során az épület több funkcióváltáson ment keresztül, de az 1990-es évek közepétől már üresen áll.

