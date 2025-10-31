1 órája
Szellemek, repülők és elhagyatott nyaralók – Csongrád-Csanád legborzongatóbb urbex helyei (galériaákkal)
Jó pár van belőlük Szegedtől Szentesen át Makóig. Halloween közeledtével felfedezésre várnak Csongrád-Csanád vármegye urbex helyei, összegyűjtöttük a legrémisztőbbeket.
A Halloween alkalmából ideje felkészülni a város és környéke hátborzongató helyeire. Egy helyen a legérdekesebb urbex felfedezések Csongrádban: romos gyárak, szellemiskola, elfeledett villák és nyaralók várják a titkokra kíváncsi kalandorokat. Borzongásra fel!
Ám mielőtt belekezdenénk, fontos hangsúlyozni, hogy az urbex helyeknek jellemzően vannak tulajdonosaik, és ezekbe való belépés súlyos bűncselekménynek minősül. Cikkünk nosztalgikus célból készült, nem célunk senkit szabályszegésre buzdítani.
Mutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legizgalmasabb urbex helyeit.
Csongrád-Csanád Vármegye Urbex helyei
A Tisza partján, Újszeged csendes oldalán, a fák árnyékában megbújva áll egy különös, porlepte épület. Egykor pezsgő élet helyszíne volt a folyóparti komplexum, most az enyészet vette át a helyét. Az egykori újszegedi Nemzetközi Camping főépülete 1967-ben épült Novák István és Illés Lajos tervei alapján, a Tisza partján. Eredeti formájában két kubusos tömegből állt, amelyeket teraszrendszer kötött össze, és a kora modern építészet stílusjegyeit viselte. Az évek során az épület több funkcióváltáson ment keresztül, de az 1990-es évek közepétől már üresen áll.
A Tisza-parti szellemépület múltja és pusztulásaFotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
Mártélyi szellemnyaraló
Ugyancsak egy szellemjárta nyaralót fedeztek fel Mártélyon, Szegedtől mindössze 33 kilométerre. A vármegye egyik festői környezete most egy egészen más arcát mutatta meg: egy elhagyatott nyaralóét, amely valaha élettel teli volt, ma viszont a múltba dermedt világot idézi.
Gaz és por nőtte be környékét, az ablakok már nincsenek a helyükön, de az értékes kandalló még kitart. Több urbex helyszín is található Mártélyon, a csodás, idilli tájban rejtőző emlékek végtelen lehetőséget kínálnak a felfedezőknek.
Szellem járta nyaraló a Tisza mellettFotók: Elhagyatott régi épületek Magyarországon
Repülők a birkalegelőn
A Domaszék melletti tanyavilágban nem egy épület árválkodik, hanem két An–2-es repülőgép egy birkalegelő közepén. Az egyik permetező gép volt fénykorában, a másikból ejtőernyősök ugráltak.
Utóbbi jobb állapotban maradt meg, bár vastagon belepte a por, és hiányzik a légcsavarja, belülről még mindig őrzi a fél évszázados technológia emlékét.
Tanyavilágban ragadt repülőgépekFotók: Karnok Csaba
Az ellopott Simson motor
Egy Csongrád-Csanád vármegyei tanyán különös felfedezést tettek az urbex szerelmesei: egy rozsdásodó Simson-motor került elő egy elhagyatott házikó szobájából.
A házban mindent úgy hagytak, mintha sietve távoztak volna. Senki sem gondolta, hogy ott egy ritkaságnak számító jármű porosodik. A felfedezés híre futótűzként terjedt a közösségi médiában, másnapra a motor már eltűnt a helyéről.
A szentesi kádár kocka rejtélye
Nemcsak a tanyavilág bővelkedik rejtélyekben. Legutóbb egy elhagyatott, Szentes környéki kádárkocka nyomára bukkantak az urbexesek.
Az épületben minden a helyén maradt: a vitrinben a porcelánok, a szekrényben a ruhák, a fürdőben a piperék, az ablakpárkányon pedig a megfakult szobanövények.
Mindent hátrahagytak: elhagyott kádár kocka urbex ház az AlföldönFotók: Fotó: Felfedező / Urbex
Elcsendesült árvaház
Nyaralók, repülőgépek és motor után egy élettelen makói árvaház is borzongat. Az 1894-ben épült makói Erzsébet árvaház eklektikus épülete a város történelmének számos fordulópontját túlélte.
A Csanád vármegye által alapított intézmény először árvaházként, majd szeretetházként működött, később hadikórház, fegyverraktár, hadiárvaház, csendőriskola és tüdőotthon is volt.
1975-től a kórház ideg-elme osztályának adott otthont, míg 2004-ben a funkciókat áthelyezték a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórházba. Bár szóba került a bérlakás-beruházás, a tervet végül elvetették.
Elhagyott árvaház MakónFotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon
