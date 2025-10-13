Védett állat a szobában? Így kezeld, ha denevért találsz otthon

Denevérrel a legtöbbünk még nem találkozott, általában mégis félünk tőlük, ijesztőnek tartjuk őket. Viszont a rajzfilmeket, például a Macsakfogót nézve aranyos, kedves figurák, bizonyára emlékeznek: „Pedro! Amigo mio! Ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért!" A denevérek lakótársaink lehetnek panelben, vagy régi, hagyományos épület lakásaiban is előfordulhatnak. Most főként a házgyári otthonokat vizsgáljuk meg.

A denevérek lakótársaink is lehetnek, de óvatosan bánjunk velük, mert védett állatok. Fotó: Shutterstock

A denevérek lakótársaink lehetnek

A panelokba a denevérek bejöhetnek hozzánk a szellőzőnyílásokon, a redőnytokokon vagy akár a panelhézagokon keresztül, és az otthonokon kívül a közös helyiségekben, például a folyosókon telepedhet meg, találhatnak számukra ideális helyet, menedéket. Észrevétlenek is maradhatnak, de megláthatjuk, felfedezhetjük őket.

Mit tegyünk?

Ha denevért látunk, kapcsoljuk le a villanyt és nyissuk ki az ablakot, ami azért fontos, mert a denevér sötétben repül, az számára a természetes közeg. Vagyis az ablak kinyitása és a szobák lezárása segítheti abban, hogy távozzon. Előfordulhat, hogy mégsem repül el, akkor meg kell fogni. De semmiképpen sem csupasz kézzel – haraphat, fertőzést terjeszthet és okozhat –, kesztyűt kell húzni, majd borítsuk be például egy cipősdobozzal és csúsztassuk alá a fedelét. A kis állatnak szüksége lesz vízre, amit kis tálkában, befőttesüveg fedelében adhatunk neki, hogy legyen miből innia. Úgy engedhetjük szabadon, hogy alkonyat után a dobozt magasabb helyre tesszük, hogy a ragadozók ne kaphassák el és kinyitjuk, hogy elrepülhessen.

Védett állat

Fontos tudni, hogy minden denevérfaj védett - eszmei értéke 50 ezer forint is lehet -, ezért bántani vagy elpusztítani tilos! Ha nem tudjuk megoldani a problémát egyedül, akkor feltétlenül keressünk, hívjunk szakembert. Fordulhatunk a Természetvédelmi Hivatalhoz, vagy a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatósághoz, Csongrád-Csanád vármegyében kettő jöhet szóba, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, de elképzelhető, hogy a Szegedi Vadaspark munkatársai is tudnak segíteni. A denevérekkel kapcsolatos kérdések a gyakorikerdesek.hu oldalon is felbukkannak.