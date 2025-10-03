Dzsúdló Szegeden bulizott, most pár napig még a Mekiben tarol

A népszerű előadó hatalmas bulit csapott, amikor legutóbb Szegeden járt. De nem csak zenéjével tud nagyot alakítani. Szeptemberben Dzsúdló McDonald's-os kedvenceivel és különleges ajándéktárgyakkal lepte meg rajongóit, akik így örök emlékeket is hazavihetnek az éttermekből. Feltéve, ha sietnek, mert az akció hamarosan véget ér.

Dzsúdló a színpadon és a Mcdonald's-ban is nagyot megy

Fotó: Karnok Csaba

Új szintre emelte Dzsúdló és a McDonald’s az együttműködésüket

Turbóra kapcsolunk a csalamádéval: megérkezett Dzsúdló Mekis Ráadás kedvence!

– olvasható az étterem weboldalán.

Jó hír a rajongóknak, hogy a népszerű előadó mekis kedvencei mellett Dzsúdló merch-öket is beszerezhetnek a McDonalds éttermeiben:

Dzsúdló Galléros Pólót,

Dzsúdló Napelenzőt.

Ezek nem szimpla promóciós darabok. A zenésszel közös kreatív munka eredménye. Ugyanazt a vizuális világot képviseli, mint ami a menü csomagolásán, a reklámfilmben és a teljes kampányban is visszaköszön.

Hogyan lehet megvenni a Dzsúdló Galléros Pólót?

A Dzsúdló Galléros Póló önálló termékként vásárolható meg. Kasszás fizetésnél, kiosk-os és mobilos rendelésnél is elérhető. Jelenleg két méretből választhatnak a rajongó:

S-M,

L-XL.

Hogyan szerezhető meg a Dzsúdló Napellenző?

A Dzsúdló Napellenző kiosk-on vásárolva, kasszánál vagy mobilon rendelve érhető el a „Dzsúdló Mekis Ráadás Kedvence Napellenzővel” kuponajánlat részeként és önálló termékként is.

Az előadó és a meki közös akciója készlet erejéig, de legkésőbb október 7-ig tart.