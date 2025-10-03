7 órája
Dzsúdló Szegeden bulizott, most pár napig még a Mekiben tarol
A McDonald's összeállt Dzsúdlóval egy akció erejére. A különleges menü mellett Dzsúdló merch-öket is szerezhetnek a rajongók.
A népszerű előadó hatalmas bulit csapott, amikor legutóbb Szegeden járt. De nem csak zenéjével tud nagyot alakítani. Szeptemberben Dzsúdló McDonald's-os kedvenceivel és különleges ajándéktárgyakkal lepte meg rajongóit, akik így örök emlékeket is hazavihetnek az éttermekből. Feltéve, ha sietnek, mert az akció hamarosan véget ér.
Új szintre emelte Dzsúdló és a McDonald’s az együttműködésüket
Turbóra kapcsolunk a csalamádéval: megérkezett Dzsúdló Mekis Ráadás kedvence!
– olvasható az étterem weboldalán.
Jó hír a rajongóknak, hogy a népszerű előadó mekis kedvencei mellett Dzsúdló merch-öket is beszerezhetnek a McDonalds éttermeiben:
- Dzsúdló Galléros Pólót,
- Dzsúdló Napelenzőt.
Ezek nem szimpla promóciós darabok. A zenésszel közös kreatív munka eredménye. Ugyanazt a vizuális világot képviseli, mint ami a menü csomagolásán, a reklámfilmben és a teljes kampányban is visszaköszön.
Hogyan lehet megvenni a Dzsúdló Galléros Pólót?
A Dzsúdló Galléros Póló önálló termékként vásárolható meg. Kasszás fizetésnél, kiosk-os és mobilos rendelésnél is elérhető. Jelenleg két méretből választhatnak a rajongó:
- S-M,
- L-XL.
Hogyan szerezhető meg a Dzsúdló Napellenző?
A Dzsúdló Napellenző kiosk-on vásárolva, kasszánál vagy mobilon rendelve érhető el a „Dzsúdló Mekis Ráadás Kedvence Napellenzővel” kuponajánlat részeként és önálló termékként is.
Az előadó és a meki közös akciója készlet erejéig, de legkésőbb október 7-ig tart.
