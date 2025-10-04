Tonnaszámra dobjuk ki az ételt, de helyi családok megmutatták, hogyan lehet ezt elkerülni

Bár csökkent Magyarországon az élelmiszer-pazarlás, még mindig hihetetlen mennyiség kerül a kukákba.

A Nébih adatai szerint az élelmiszer-pazarlás legfőbb okai közé tartozik, ha túl sokat főzünk, vagy ha ránk romlik az étel. Illusztráció: Shutterstock

Egy magyar évente átlagosan 59,7 kilogramm élelmiszer-hulladékot termel

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nyolc éve vizsgálja a hazai háztartások élelmiszer-hulladéktermelését. A 2024-es felmérés eredményei alapján 2016-hoz képest harmadával kevesebb élelmiszert pazaroltunk. Nyolc éve fejenként évente átlagosan 33,1 kilogramm élelmiszer került a kukába feleslegesen, mostanra ez a mennyiség 21,5 kilogrammra csökkent. A javuló eredmény ellenére a lakossági élelmiszer-pazarlás továbbra is jelentős: 206 ezer tonna évente.

Legutóbb 2024 novemberében és decemberében végzett felmérést a Nébih, 260 háztartás több mint 700 fogyasztójának adatait összesítették. Az eredmények szerint egy magyar évente átlagosan 59,7 kilogramm élelmiszer-hulladékot termel, amelynek 36 százaléka megelőzhető lenne. Ez a mennyiség 380 ezer ember egyéves ellátására lenne elegendő, egy négy fős család esetében az értéke közel 160 000 forint felesleges kiadás. A leggyakrabban elpazarolt ételek listája évek óta nem változott, még mindig a készételek vezetik. Második helyen a zöldségek és gyümölcsök állnak, a harmadik helyre a pékáruk kerültek.

A kidobás fő okai között az szerepel, hogy vagy megromlott az étel, vagy túl sokat főztek, vagy sokat vásároltak belőle és feleslegessé válik – állt a Nébih közleményében.

Vinczéné Nagy Rozália: Nálunk nincs élelmiszer-pazarlás

Az árpádhalmi Vinczéné Nagy Rozália gyakorlott háziasszony. Náluk nincs élelmiszer-pazarlás, mindent felhasználnak.

– A szüleim is így neveltek és én is erre szoktattam a gyermekeimet. Ha megmaradt az iskolai uzsonnából pár falat, az is hazakerült, megettük később, vagy végső esetben odaadtuk a kutyának. Ha többet főzök, mint amennyit megeszünk, akkor dobozolom és megy a fagyasztóba. A gyümölcsöt sem hagyom megromlani. Ha azt látom, hogy fonnyadni kezd, akkor azonnal gyümölcssaláta, vagy gyümölcsleves lesz belőle. Mi zöldséget sem dobunk ki. Azt eleve megpucolom és kis zacskókban lefagyasztom, mert sokszor vagyok én is időzavarban, olyankor jól jön, hogy nem kell pucolni a répát, gyökeret – mondta Vinczéné Nagy Rozália.