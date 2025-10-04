32 perce
Tonnaszámra dobjuk ki az ételt, de helyi családok megmutatták, hogyan lehet ezt elkerülni
Idén egyharmaddal kevesebb élelmiszert pazaroltunk, mint nyolc éve. Az egy főre jutó kidobott étel mennyisége 33,1 kilogrammról 21,5 kilogrammra csökkent. De ez is borzalmasan sok. Az élelmiszer-pazarlásnak a visszaszorítása a cél.
Bár csökkent Magyarországon az élelmiszer-pazarlás, még mindig hihetetlen mennyiség kerül a kukákba.
Egy magyar évente átlagosan 59,7 kilogramm élelmiszer-hulladékot termel
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nyolc éve vizsgálja a hazai háztartások élelmiszer-hulladéktermelését. A 2024-es felmérés eredményei alapján 2016-hoz képest harmadával kevesebb élelmiszert pazaroltunk. Nyolc éve fejenként évente átlagosan 33,1 kilogramm élelmiszer került a kukába feleslegesen, mostanra ez a mennyiség 21,5 kilogrammra csökkent. A javuló eredmény ellenére a lakossági élelmiszer-pazarlás továbbra is jelentős: 206 ezer tonna évente.
Legutóbb 2024 novemberében és decemberében végzett felmérést a Nébih, 260 háztartás több mint 700 fogyasztójának adatait összesítették. Az eredmények szerint egy magyar évente átlagosan 59,7 kilogramm élelmiszer-hulladékot termel, amelynek 36 százaléka megelőzhető lenne. Ez a mennyiség 380 ezer ember egyéves ellátására lenne elegendő, egy négy fős család esetében az értéke közel 160 000 forint felesleges kiadás. A leggyakrabban elpazarolt ételek listája évek óta nem változott, még mindig a készételek vezetik. Második helyen a zöldségek és gyümölcsök állnak, a harmadik helyre a pékáruk kerültek.
A kidobás fő okai között az szerepel, hogy vagy megromlott az étel, vagy túl sokat főztek, vagy sokat vásároltak belőle és feleslegessé válik – állt a Nébih közleményében.
Vinczéné Nagy Rozália: Nálunk nincs élelmiszer-pazarlás
Az árpádhalmi Vinczéné Nagy Rozália gyakorlott háziasszony. Náluk nincs élelmiszer-pazarlás, mindent felhasználnak.
– A szüleim is így neveltek és én is erre szoktattam a gyermekeimet. Ha megmaradt az iskolai uzsonnából pár falat, az is hazakerült, megettük később, vagy végső esetben odaadtuk a kutyának. Ha többet főzök, mint amennyit megeszünk, akkor dobozolom és megy a fagyasztóba. A gyümölcsöt sem hagyom megromlani. Ha azt látom, hogy fonnyadni kezd, akkor azonnal gyümölcssaláta, vagy gyümölcsleves lesz belőle. Mi zöldséget sem dobunk ki. Azt eleve megpucolom és kis zacskókban lefagyasztom, mert sokszor vagyok én is időzavarban, olyankor jól jön, hogy nem kell pucolni a répát, gyökeret – mondta Vinczéné Nagy Rozália.
32-en lesznek a karácsonyi asztal körül Ambrózfalván, nem lesz kidobott étel
Gál Ildikó 10 gyermekes ambrózfalvi családanya, aki 11 éve, férje halála óta egyedül neveli a gyermekeit. Ma már csak 5 gyermek lakik vele otthon, a többiek kirepültek a családi fészekből, és decemberben érkezik a 9. unokája! Idén karácsonykor, a legkisebbekkel együtt, már 32-en lesznek a nagy asztal körül, vagyis Ildikó általában nagy mennyiséget főz. Náluk sincs pazarlás, minden elfogy vagy elviszik a már nem otthon élő gyerekek.
– Nálunk nincs megmaradt étel, annyit nem tudnék főzni! Vagy megesszük, vagy elviszik a gyerekek, mert azt mondják, annál nincs finomabb, mint amit főzök! Idén karácsonykor is 10 kiló darált húsból készítem majd a töltött káposztát! – tudtuk meg Ildikótól. Elárulta, a megvásárolt kenyér mennyiségével viszont adódnak olykor gondok.
– Napi két kilót veszek, de nem mindig fogy el. Ha egy kilót viszek haza, az nem elég, ha többet, akkor az néha sok. Ha megmarad, akkor megszárítom és lesz belőle zsemlemorzsa, vagy odaadom a szomszédnak. Sajnos, a nyáron jártam úgy, hogy ránk penészedett a kenyér, azt viszont ki kellett dobni, de ez nem sokszor fordult elő – mondta a családanya. Zöldséget, gyümölcsöt mindig annyit vesz, amennyire éppen szükség van, az sem megy pocsékba.
Az élelmiszer-pazarlás tendenciájának vizsgálatához már lehet jelentkezni a Nébih a 2025-ös felmérésre. Az egyhetes mérés során hulladéknaplót kell vezetni, amelyben pontosan rögzíteni kell az el nem fogyasztott élelmiszereket és azok sorsát.
