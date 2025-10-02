Nem akármi fogadta a falunapokon a látogatókat, Balástyán még a babák is életre kelnek – galériával

A balástyai falunapok egyik attrakciója volt a Porcelánbaba és babakiállítás a plébánián, ami közel két esztendeje, 2023 decemberében, karácsony előtt nyílt meg. Virághné Nagy Éva már 25 éve gyűjti a különböző babákat – ebben idővel az egész család segített neki –, akad közöttük teljesen élethű baba. Azt várjuk, mikor sír fel pólyájában a csecsemő.

A kiállításon élethű baba is látható, képünkön egy látogató karjában. Fotó: Imre Péter

A kezdetek

A nyitáskor a katolikus templom plébániájának két termét foglalta el a mintegy 1000 baba, azóta bővült, terjeszkedett: már három szobát töltenek meg, és még mindig van az otthonukban mintegy 500 darab – mondta el lapunknak Virághné Nagy Éva és az őt mindenben segítő férje, Virágh István. Ezzel kapcsolatban terjed az az anekdota, miszerint azt mondták a Virágh-házaspárnak, a templomot már nem adják oda...

Élethű baba

A kiállítás fantasztikus! Nagyon szép babák káprázatos ruhákban, népviseletekben láthatók, akad olyan, aminek a pártája a legérdekesebb és legértékesebb része. Az előszobai tárlóban pár régi, öreg darabbal illusztrálva a babakészítés históriájába nyerhetünk betekintést. Igazi különlegességek is akadnak a kollekcióban, például a reborn, vagyis élethű baba, amit az egyik látogató a karjaiba vett. Valóban úgy festett, mint egy élő csecsemő, azt vártuk, mikor sír fel. Fényképről nem is lehet különbséget tenni a baba és az igazi gyerek között. Éva néni ottjártunkkor elmesélte: egy kerekesszékes bácsinak a látogatáskor annyira megtetszett, hogy készítettek neki, rögtön kettőt és elvitték az otthonba, ahol lakik – nagyon meghatódott.

A Heim Pál Gyermekkórház onkológiai osztályán dolgozó nővértől pedig hat különleges, nagyon értékes terápiás babát kaptak, melyek érdekessége, hogy mindenük, például minden ujjpercük külön mozgatható. Ezek története, hogy az említett nővér, aki ezekkel foglalkozott, nyugdíjba ment, hazavinni nem akarta őket, és végül Éva néni lányának, a szintén egészségügyben dolgozó, Molnárné Virágh Évának a közvetítésével került hozzájuk és lett része a gyűjteménynek.