Nem akármi fogadta a falunapokon a látogatókat, Balástyán még a babák is életre kelnek – galériával
A balástyai falunapokon az érdeklődők a plébánián megtekinthették a Porcelánbaba és babakiállítást. Különlegességek is vannak Virághné Nagy Éva gyűjteményében, például a Heim Pál Gyermekkorház nővérétől kapott terápiás babák és az, amelyik annyira élethű baba, hogy azt várjuk, mikor sír fel. A kollekció már három szobát foglal el.
A balástyai falunapok egyik attrakciója volt a Porcelánbaba és babakiállítás a plébánián, ami közel két esztendeje, 2023 decemberében, karácsony előtt nyílt meg. Virághné Nagy Éva már 25 éve gyűjti a különböző babákat – ebben idővel az egész család segített neki –, akad közöttük teljesen élethű baba. Azt várjuk, mikor sír fel pólyájában a csecsemő.
A kezdetek
A nyitáskor a katolikus templom plébániájának két termét foglalta el a mintegy 1000 baba, azóta bővült, terjeszkedett: már három szobát töltenek meg, és még mindig van az otthonukban mintegy 500 darab – mondta el lapunknak Virághné Nagy Éva és az őt mindenben segítő férje, Virágh István. Ezzel kapcsolatban terjed az az anekdota, miszerint azt mondták a Virágh-házaspárnak, a templomot már nem adják oda...
Élethű baba
A kiállítás fantasztikus! Nagyon szép babák káprázatos ruhákban, népviseletekben láthatók, akad olyan, aminek a pártája a legérdekesebb és legértékesebb része. Az előszobai tárlóban pár régi, öreg darabbal illusztrálva a babakészítés históriájába nyerhetünk betekintést. Igazi különlegességek is akadnak a kollekcióban, például a reborn, vagyis élethű baba, amit az egyik látogató a karjaiba vett. Valóban úgy festett, mint egy élő csecsemő, azt vártuk, mikor sír fel. Fényképről nem is lehet különbséget tenni a baba és az igazi gyerek között. Éva néni ottjártunkkor elmesélte: egy kerekesszékes bácsinak a látogatáskor annyira megtetszett, hogy készítettek neki, rögtön kettőt és elvitték az otthonba, ahol lakik – nagyon meghatódott.
A Heim Pál Gyermekkórház onkológiai osztályán dolgozó nővértől pedig hat különleges, nagyon értékes terápiás babát kaptak, melyek érdekessége, hogy mindenük, például minden ujjpercük külön mozgatható. Ezek története, hogy az említett nővér, aki ezekkel foglalkozott, nyugdíjba ment, hazavinni nem akarta őket, és végül Éva néni lányának, a szintén egészségügyben dolgozó, Molnárné Virágh Évának a közvetítésével került hozzájuk és lett része a gyűjteménynek.
Babakiállítás a balástyai falunaponFotók: Imre Péter
Előzetes egyeztetés
A Porcelánbaba és babakiállítás Balástya nagyobb eseményei, ünnepei alkalmával mindig nyitva van és megtekinthető, de a hétköznapokon sincs zárva a felújított plébánia ajtaja a kíváncsiak előtt. A kapun elhelyezett telefonszámot – most ideírjuk: 70/368-9864 – kell tárcsázni és egyeztetett időpontban bármikor megnézhető a tárlat.
