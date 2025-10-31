Elveszett egy cica, ahogy a kis gazdi keresi, annál cukibb levelet biztosan nem olvasott senki!

Ha tudja valaki, hol lehet Mózes cica, írja oda a nevét! Ennél aranyosabb cicakeresést még nem láttunk.

A kis gazdi kézzel írott plakáton keresi elveszett cicáját Szegeden, a levélhez még egy tollat is odaragasztott. Fotó: Kovács Erika

Elveszett cica Szegeden, a kis gazdi megható levele bejárta a netet

„Figyelem! Eltűnt egy cica. A neve Mózes. Zöld a szeme, szürke a színe. Fiú cica. Lent szokott heverészni. Ahol szokott máshol lenni: patika, pedikűrös, kínai. Kérlek, ha nálad van, írd ide a neved!

Utóirat: nagyon bújós, nagyon szereti a gyerekeket.”

A kis cicakereső plakátra a készítője még le is rajzolta Mózest, sőt egy tollat is odaragasztott celluxszal, hogy aki tud valamit a cicáról, biztosan fel tudja írni a nevét – még akkor is, ha nincs nála saját toll.

Ez a szürke bundájú, zöld szemű cica valakinek igazán fontos. Reméljük, Mózes hamar előkerül, és visszatalál szerető kis gazdájához.