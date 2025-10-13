Bárki beléphet a szigorúan titkos zónákba, de csak ezen az egyetlen estén

Közeleg az évnek az az estéje, amikor kívülállók is bejuthatnak olyan helyekre, ahol egyébként elzárva, szigorúan ellenőrzött körülmények között folyik a munka, ugyanakkor amely üzemek nélkül nem működne semmi. Október 17-én lesz az Erőművek Éjszakája 2025-ben, az országos programsorozathoz Csongrád-Csanád vármegye négy izgalmas helyszínnel csatlakozott. Az előjelentkezés javában zajlik, még akadnak üres helyek a ritkán adódó kalandra.

Az Erőművek Éjszakája Szeged geotermikus fűtőrendszere is megnyílik a nagyközönség előtt. Illusztráció: Karnok Csaba

Erőművek Éjszakája Hódmezővásárhelyen: a szemétből érték lesz

Hódmezővásárhely határában például a regionális hulladékkezelő központ fogadja majd a látogatókat, ahol nem csupán a szemét útját lehet végigkövetni a hídmérlegtől a komposztálón át, egészen a gázmotoros kis erőművekig, de azt is megtudhatják a látogatók, hogyan válik a hulladék újrahasznosítható erőforrássá biztonságosan, rendszerezve, hatékonyan.

Ipari titkok Algyőn egyszeri belépési lehetőséggel

Algyőn az ország legnagyobb készletével rendelkező szénhidrogén-mezőjére, a MOL Nyrt. Algyői Gázüzemébe lehet belépni. Egy olyan üzem működésébe nyílik betekintés, amely évtizedek óta biztosítja hazánk energiaellátásának jelentős részét. A kompresszorüzem, az irányítóterem és a 10 megawattos gázmotoros erőmű október 17-én kivételesen nemcsak az ott dolgozók, hanem a látogatók előtt is megmutatkozik. A föld alatti kincsek kitermelésétől a feldolgozásig tárulnak fel olajipari kulisszatitkok. Az algyői gázüzem programjának látogatói védőruhát is kapnak a látogatáshoz, ide csak 18 éven felülieket várnak.

SZETÁV: láthatóvá válik a város fűtőereje

Szegeden a geotermikus energiára épülő távfűtési rendszer működésébe lehet belesni. A Szegedi Távfűtő Kft. a SZETÁV irodaház és az Észak 1/A fűtőmű kapuit nyitja meg, ahol már nemcsak a kazánok dolgoznak: a megújuló energia, a hőszivattyúk és a jövő zöld technológiái mind együttműködnek azért, hogy a város lakásait és közintézményeit melegen tartsák fenntartható módon.

Ráadásul elképesztő számadatok rejtőznek a színfalak mögött: 23 fűtőműben 98 kazánnal, városszerte 9 termelő és 18 visszasajtoló kúttal, 239 hőközponttal és 250 kilométer felszín alatti távvezetékkel biztosítja 27.256 lakás és 433 középület fűtését és használati melegvíz-ellátását a SZETÁV. A rendszer Európa egyik legnagyobb geotermikus távfűtési hálózata. Az Erőművek Éjszakáján nagy szeretettel várják a gyermekekkel érkező családokat: az ifjúságnak a MONDOLO egyesület vezetésével természetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásokat tartanak és rajzpályázatot hirdetnek.