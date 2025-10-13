1 órája
Bárki beléphet a szigorúan titkos zónákba, de csak ezen az egyetlen estén
Küszöbön az este, amikor a tiltott zónák kapui ktárulnak. Az Erőművek Éjszakája lehetőséget ad arra, hogy bepillantást nyerjünk a világ működésének rejtett motorjaiba. Csongrád-Csanád vármegye négy olyan helyszínnel csatlakozott, ahová a szimpla hétköznapokon esélytelen lenne a laikusok bejutása.
Közeleg az évnek az az estéje, amikor kívülállók is bejuthatnak olyan helyekre, ahol egyébként elzárva, szigorúan ellenőrzött körülmények között folyik a munka, ugyanakkor amely üzemek nélkül nem működne semmi. Október 17-én lesz az Erőművek Éjszakája 2025-ben, az országos programsorozathoz Csongrád-Csanád vármegye négy izgalmas helyszínnel csatlakozott. Az előjelentkezés javában zajlik, még akadnak üres helyek a ritkán adódó kalandra.
Erőművek Éjszakája Hódmezővásárhelyen: a szemétből érték lesz
Hódmezővásárhely határában például a regionális hulladékkezelő központ fogadja majd a látogatókat, ahol nem csupán a szemét útját lehet végigkövetni a hídmérlegtől a komposztálón át, egészen a gázmotoros kis erőművekig, de azt is megtudhatják a látogatók, hogyan válik a hulladék újrahasznosítható erőforrássá biztonságosan, rendszerezve, hatékonyan.
Ipari titkok Algyőn egyszeri belépési lehetőséggel
Algyőn az ország legnagyobb készletével rendelkező szénhidrogén-mezőjére, a MOL Nyrt. Algyői Gázüzemébe lehet belépni. Egy olyan üzem működésébe nyílik betekintés, amely évtizedek óta biztosítja hazánk energiaellátásának jelentős részét. A kompresszorüzem, az irányítóterem és a 10 megawattos gázmotoros erőmű október 17-én kivételesen nemcsak az ott dolgozók, hanem a látogatók előtt is megmutatkozik. A föld alatti kincsek kitermelésétől a feldolgozásig tárulnak fel olajipari kulisszatitkok. Az algyői gázüzem programjának látogatói védőruhát is kapnak a látogatáshoz, ide csak 18 éven felülieket várnak.
SZETÁV: láthatóvá válik a város fűtőereje
Szegeden a geotermikus energiára épülő távfűtési rendszer működésébe lehet belesni. A Szegedi Távfűtő Kft. a SZETÁV irodaház és az Észak 1/A fűtőmű kapuit nyitja meg, ahol már nemcsak a kazánok dolgoznak: a megújuló energia, a hőszivattyúk és a jövő zöld technológiái mind együttműködnek azért, hogy a város lakásait és közintézményeit melegen tartsák fenntartható módon.
Ráadásul elképesztő számadatok rejtőznek a színfalak mögött: 23 fűtőműben 98 kazánnal, városszerte 9 termelő és 18 visszasajtoló kúttal, 239 hőközponttal és 250 kilométer felszín alatti távvezetékkel biztosítja 27.256 lakás és 433 középület fűtését és használati melegvíz-ellátását a SZETÁV. A rendszer Európa egyik legnagyobb geotermikus távfűtési hálózata. Az Erőművek Éjszakáján nagy szeretettel várják a gyermekekkel érkező családokat: az ifjúságnak a MONDOLO egyesület vezetésével természetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásokat tartanak és rajzpályázatot hirdetnek.
Szegedi szennyvíztisztító telep: szennyből áram, iszapból hő
És ha már fenntarthatóság: a Szegedi Vízmű Zrt. városi szennyvíztisztító telepe is látogatható lesz.
Megismerhető lesz, hogy a telepen milyen elképesztő átalakuláson megy keresztül a csatornán érkező szennyvíz tartalma. A folyamat végén egy szennyeződéstől mentes, tiszta víz kerül vissza a természetbe, a keletkezett szennyvíziszap nagy része pedig újrahasznosul. A szennyvíz megtisztul, a keletkezett biogázból pedig áram és hő keletkezik, annyi, hogy az már önmagában fedezi a telep teljes energiaigényét.
